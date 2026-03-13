Theo thông tin từ Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên (ENV), Chu Đăng Khoa bị cáo buộc liên quan đến đường dây buôn lậu sừng tê giác và các bộ phận động vật hoang dã từ châu Phi sang thị trường chợ đen tại châu Á.

Cơ quan điều tra tại Nam Phi xác định ông Chu Đăng Khoa Khoa sở hữu trang trại Voi Game Lodge ở tỉnh North West và là nghi phạm dàn dựng vụ cướp 98 chiếc sừng tê giác tại chính cơ sở này nhằm tuồn hàng ra thị trường chợ đen. Thông tin này được đăng tải tại website của DA (da.org.za) - một chính đảng lớn tại Nam Phi.

Chu Đăng Khoa sinh năm 1982, quê Nghệ An. Trong giới kinh doanh, ông từng được biết đến với biệt danh “đại gia kim cương” hoặc “Khoa Nam Phi” do có thời gian dài sinh sống và làm ăn, kinh doanh kim cương tại quốc gia này.

Chân dung ông Chu Đăng Khoa

Chu Đăng Khoa xuất thân trong một gia đình có nền tảng kinh doanh. Mẹ ông là người đứng đầu một tập đoàn kinh doanh đa ngành, hoạt động trong nhiều lĩnh vực như xăng dầu, logistics, vận tải, bất động sản và dịch vụ. Công ty chi nhánh trong tập đoàn gia đình Chu Đăng Khoa còn mở rộng kinh doanh bên Lào.

Trong cơ cấu doanh nghiệp gia đình, Chu Đăng Khoa nắm giữ khoảng 22,77% vốn điều lệ. Phần vốn này được ước tính có giá trị hàng trăm tỷ đồng, khiến ông được xem là một trong những cổ đông đáng chú ý trong hệ sinh thái kinh doanh của gia đình.

Một số nguồn tin trước đây từng nhắc đến khối tài sản đáng chú ý của Chu Đăng Khoa, bao gồm biệt thự lớn tại Hà Nội và chiếc Porsche mang biển số đẹp gây chú ý vào khoảng năm 2011...

