Đại gia “Đường bia” và những lần "chơi ngông" khiến thị trường ngỡ ngàng: Từ cao tốc tốt nhất, rẻ nhất thế giới đến tham vọng xây 100.000 căn NOXH trên nóc các tuyến metro

Mới đây, Công ty Thương binh nặng Hòa Bình, doanh nghiệp gắn với tên tuổi doanh nhân "Đường bia", vừa công bố kết quả thử tải mô hình hạ tầng đô thị hoàn toàn mới, lần đầu xuất hiện tại Việt Nam, kết hợp đồng thời đường cao tốc, đường sắt đô thị, không gian thương mại và khu nhà ở xã hội trên cùng một trục kết cấu 4 tầng.

Toàn bộ cấu phần được thi công – lắp ghép – đổ bê tông – thử tải trong 10 ngày, chỉ với 50 nhân công, tuổi thọ trên 150 năm. Chủ tịch Nguyễn Hữu Đường khẳng định đây là mô hình có tốc độ triển khai nhanh, suất đầu tư thấp và thân thiện môi trường nhất hiện nay. Công nghệ này đã được đăng ký sở hữu trí tuệ trong nước và đang đăng ký quốc tế.

Sự xuất hiện của mô hình này nối dài chuỗi dự án mà nhiều người từng coi là "phi hiện thực", nhưng ông Đường vẫn kiên trì theo đuổi: Từ cao tốc "tốt nhất thế giới, rẻ nhất thế giới", mô hình TOD tích hợp nhà ở xã hội, cho đến các công trình "dát vàng" gây tiếng vang trong và ngoài nước.

Từng rao bán khách sạn dát vàng để xoay dòng tiền, nhưng bất ngờ đổi ý phút chót

Tên tuổi của doanh nhân "Đường bia" trở nên nổi bật nhờ phong cách "dát vàng", được coi là dấu ấn riêng trong các công trình bất động sản của Hòa Bình.

Từ tháp đôi Hòa Bình Somerset (26 triệu USD), tổ hợp Hòa Bình Green City với lan can, sảnh, hành lang và thang máy mạ vàng, đến khách sạn Danang Golden Bay hơn 1.800 phòng với bể bơi vô cực dát vàng trên tầng 29. Năm 2020, khách sạn dát vàng tại Hà Nội ra mắt với vốn hơn 100 triệu USD, nơi cả phòng tắm, thiết bị vệ sinh và nội thất đều phủ vàng 24K.

Tuy nhiên, đại dịch COVID-19 sau đó giáng đòn mạnh vào hệ sinh thái Hòa Bình: doanh nghiệp mất khoảng 1.000 tỷ đồng doanh thu và 500 tỷ đồng lợi nhuận mỗi năm trong ba năm liền. Áp lực dòng tiền buộc ông Đường từng tính đến phương án chưa từng có: bán khách sạn dát vàng tại Hà Nội với giá khởi điểm 250 triệu USD.

Thế nhưng ông Đường bất ngờ “quay xe” với thương vụ gây chú ý này. Tháng 9/2023, ông rút lại quyết định rao bán sau khi Hà Nội chấp thuận chủ trương cho Hòa Bình triển khai 2 dự án nhà ở xã hội. Ông cho biết "doanh nghiệp có doanh thu, có tiền rồi... không cần bán khách sạn nữa”.

Bên trong khách sạn dát vàng Dolce by Wyndham Hanoi Golden Lake của doanh nhân "Đường bia".

Tuy vậy, khó khăn tài chính vẫn bám theo doanh nghiệp. Đầu tháng 8 vừa qua, khoản nợ hơn 560 tỷ đồng liên quan dự án Hoi An Golden Sea tại Quảng Nam tiếp tục được ngân hàng rao bán.

Thách thức dòng tiền vẫn chưa chấm dứt dù doanh nhân “Đường bia” vẫn kiên trì theo đuổi các công trình mang dấu ấn riêng. Tính đến ngày 30/6/2025, nhuận sau thuế chưa phân phối của Đường Man âm hơn 270 tỷ đồng. Bên kia bảng cân đối kế toán, tổng nợ phải trả của doanh nghiệp ghi nhận hơn 1.100 tỷ đồng.

Giấc mơ cao tốc "Tốt nhất thế giới, giá thành thấp nhất thế giới"

Năm 2023 đánh dấu bước ngoặt khi ông Đường tuyên bố lấn sân sang lĩnh vực giao thông quy mô lớn. Tại lễ khánh thành đoạn đường mẫu dài 1 km vào ngày 5/10/2023, ông công bố công nghệ nền đường không đất kiểu tấm cọc – kết cấu rỗng cứng với các tấm và cọc đúc sẵn, giảm lún, tiết kiệm đất, đặc biệt phù hợp vùng nền yếu ĐBSCL.

Ông khẳng định: "Đường cao tốc này tốt nhất thế giới và giá thành thì thấp nhất thế giới, các đoạn đường này có giá thành chỉ bằng 2/3 đường cao tốc của thế giới. Hiện nay giá làm đường cao tốc của Việt Nam là đắt nhất thế giới và tuổi thọ thì lại là thấp nhất thế giới".

Hai tuyến đường mẫu (một ở đồng bằng, một ở vùng núi) đã được thử tải tĩnh-động, đạt tiêu chuẩn vượt trội: chịu va chạm 250-270 tấn (cao hơn chuẩn 180 tấn), chống động đất cấp 8, độ ồn dưới 35 dB, tuổi thọ trên 150 năm. Hòa Bình thậm chí đề xuất tặng 1 km đường mẫu miễn phí để "đối chứng" hiệu quả.

Về động lực "lấn sân" sang làm đường cao tốc, ông Đường từng chia sẻ với Tạp chí Nhà quản trị: Cơ duyên đến với việc làm đường cao tốc cũng chính vì mong muốn tạo ra những con đường thực sự chất lượng với giá rẻ và độ bền cao, đóng góp sự tăng trưởng kinh tế chung của đất nước.

Đoạn đường cao tốc mẫu của Hoà Bình.

Gần đây, vào ngày 4/3/2025, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã chủ trì cuộc làm việc với Công ty Hoà Bình, các chuyên gia khoa học, Bộ Xây dựng, Bộ KH&CN về xây dựng cao tốc cầu cạn, đường sắt đô thị trên cao bằng công nghệ cầu bản rỗng trên cọc bê tông cường độ cao (PRC) V+.

Theo báo cáo của Công ty Hoà Bình, với công nghệ mới, các cấu kiện bê tông để xây cao tốc cầu cạn, đường sắt đô thị trên cao được chuẩn hóa, đúc sẵn, sản xuất đồng loạt tại các nhà máy, không phải tiến hành đổ bê tông cọc, dầm trực tiếp trên công trường, vì thế thi công nhanh hơn, chất lượng dầm, cọc bảo đảm. Đặc biệt, do cấu kiện bê tông được sản xuất đồng loạt trong nhà máy nên rất tiết kiệm.

Đến NOXH cũng mạ vàng thiết bị và đề xuất xây 5 tầng nhà trên tuyến metro

Không dừng ở hạ tầng, ông Đường tiếp tục theo đuổi mô hình nhà ở xã hội tiêu chuẩn cao nhưng giá bình dân.

Nổi bật là dự án nhà ở xã hội Vĩnh Hưng vừa khởi công vào cuối tháng 8/2025 được ông mô tả là "3 nhất": Vị trí trung tâm nhất; Tiêu chuẩn thông minh, thân thiện môi trường nhất; Tiện ích đầy đủ nhất với các dịch vụ ở khối đế.

Dự án nhà ở xã hội này cũng gây chú ý khi có thiết bị vệ sinh là Toto với vòi mạ vàng. Ông Nguyễn Hữu Đường cho biết đã có triển lãm và công bố nhà mẫu nhà ở xã hội là thương hiệu Toto với vòi mạ vàng cách đây 4 năm, nhưng cho đến nay mới được cấp phép xây dựng. Ông cũng nhấn mạnh rằng hiện cả nước chưa có Nhà ở xã hội nào dùng thiết bị vệ sinh nào của Toto bằng vàng.

"Nhà ở xã hội của Hòa Bình có thang máy Mitsubishi, thiết bị vệ sinh Toto. Đó là hai tiêu chuẩn cao cấp nhất của nhà ở thương mại. Tôi mạ vàng vòi chậu rửa là tôi tặng cho mọi người, không tính vào chi phí", ông Đường từng chia sẻ.

Thiết bị vệ sinh tại Dự án nhà ở xã hội cao tầng Vĩnh Hưng là Toto với vòi mạ vàng.

Ngoài dự án NOXH dát vàng, với mô hình "Đường cao tốc và đường sắt đô thị" tích hợp đa tầng tại 321 Vĩnh Hưng vừa thử nghiệm, thậm chí doanh nghiệp tính toán có thể xây dựng 3 đến 5 tầng nhà phía trên metro, tạo ra quỹ căn hộ xã hội từ 60.000 đến 100.000 căn.

Theo phương án truyền thống, Hà Nội phải dành 62.000 tỷ đồng cho tuyến này và mất 5-7 năm thi công. Nhưng với mô hình này, thời gian rút ngắn còn khoảng 1 năm, và Nhà nước không phải chi ngân sách, thậm chí còn có thể thu 3.000 tỷ đồng tiền VAT từ việc bán nhà xã hội.

Giá bán dự kiến là 25 triệu đồng/m2, trong đó chi phí xây dựng chỉ khoảng 12 triệu đồng; phần chênh lệch được dùng để bù đắp chi phí thi công tuyến đường. Như vậy căn nhỏ nhất chỉ hơn 1 tỷ đồng.