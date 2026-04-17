Đại gia dệt may trên sàn phá kỷ lục doanh thu, nuôi 18.800 lao động trả lương 12 triệu đồng/tháng trong năm 'vượt khó' của ngành

Phụng Tiên |

Tổng chi phí nhân công của TNG trong năm 2025 là 2.763 tỷ đồng, tăng khoảng 20% so với 2024. Ước tính chi phí nhân viên bình quân là 12,2 triệu/tháng.

CTCP Đầu tư và Thương mại TNG (mã CK: TNG) vừa công bố Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025 với doanh thu thuần đạt gần 8.699 tỷ đồng, tăng khoảng 13,6% so với mức 7.656 tỷ đồng của năm 2024.

Lợi nhuận gộp ghi nhận 1.239 tỷ đồng, tương ứng với biên lợi nhuận gộp khoảng 14,2%.﻿ Lợi nhuận sau thuế đạt 393 tỷ đồng, tăng hơn 24,8% so với năm trước (314,8 tỷ đồng).﻿

Đây là mức doanh thu và lợi nhuận sau thuế cao nhất trong lịch sử hoạt động của doanh nghiệp.﻿

TIN LIÊN QUAN

Công ty cho biết, lợi nhuận sau thuế năm 2025 tăng mạnh chủ yếu nhờ: doanh thu tăng nhờ mở rộng thị trường và tập trung sản phẩm giá trị cao; tối ưu chi phí thông qua cải tiến sản xuất, ứng dụng tự động hóa; nâng cao năng suất lao động nhờ đầu tư công nghệ và đào tạo; quản lý tài chính hiệu quả, tiết giảm chi phí.

Cuối năm 2025, tổng số nhân viên là 18.872 người, giảm nhẹ so với con số 19.052 người vào cuối năm 2024.

Báo cáo cũng cho biết tổng chi phí nhân công của TNG trong năm 2025 là 2.763 tỷ đồng, tăng khoảng 20% so với 2024. Ước tính chi phí nhân viên bình quân là 12,2 triệu/tháng. ﻿

﻿Được biết, TNG chuyên cung cấp hàng may mặc cho các đối tác như Decathlon, Columbia, The Children's Place, Sportmaster, Costco, Nike, Adidas… đồng thời xuất khẩu bông phục vụ cho nguồn nguyên liệu sản xuất các sản phẩm jacket của các khách hàng đối tác sang thị trường Ấn Độ, Indo, Ethiopia.

Năm 2025 tiếp tục được ghi nhận là một năm vượt khó của ngành dệt may trong bối cảnh kinh tế toàn cầu nhiều biến động. Kim ngạch xuất khẩu toàn ngành ước đạt khoảng 46 tỷ USD, tăng 5% so với năm 2024, cho thấy nỗ lực lớn của các doanh nghiệp trong việc duy trì đà tăng trưởng giữa áp lực chi phí và cạnh tranh gay gắt.﻿

Thiếu từ xăng đến phân bón, Cuba "tạo kỳ tích" để có được những cánh đồng xanh mướt
Cháy lớn, lửa ngùn ngụt kèm nhiều tiếng nổ thiêu rụi khoảng 10 ki ốt quần áo ở Bắc Ninh

Bất ngờ cảnh người mẹ ở Hà Nội ôm con nhỏ chạy đến cầu cứu CSGT trong đêm và cái kết ấm lòng

Clip em nhỏ đu trên ô tô như phim hành động: CSGT xác định danh tính tài xế và mức xử phạt

Soi tàu 350km/h, công nghệ châu Âu có điểm gì đặc biệt khiến tỷ phú Phạm Nhật Vượng “chọn mặt gửi vàng”?

Thông tin mới nhất vụ cô gái điều khiển xế hộp có biểu hiện lạ, gây tai nạn liên hoàn trên phố Hà Nội

Mỹ dàn 15 tàu chiến “siết vòng vây”, phong tỏa vùng biển Iran: Có cả tàu sân bay và 11 tàu khu trục

Khoảnh khắc Artemis II bung dù, hạ cánh an toàn ngoài khơi San Diego, hoàn thành sứ mệnh 10 ngày bay quanh Mặt trăng

Khoảnh khắc bất ngờ: Lá cờ quốc kỳ Việt Nam xuất hiện cùng lời chúc từ phi hành đoàn trạm ISS

