Đại bàng Mỹ chốt deal thành công với Viettel, VNPT, Vingroup, chia sẻ con đường Việt Nam nên đi để làm chủ công nghệ

Theo Bộ Khoa học và Công nghệ, chiều 14/8, tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã tiếp ông Cristiano Amon, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc điều hành Tập đoàn Qualcomm và đoàn công tác đến thăm, làm việc tại Việt Nam.

Chia sẻ tại buổi tiếp, ông Cristiano Amon bày tỏ ấn tượng với sự phát triển nhanh chóng của Việt Nam, khẳng định Qualcomm tin tưởng mạnh mẽ vào cơ hội hợp tác với các đối tác Việt Nam cũng như sự lạc quan đối với hoạt động kinh doanh của Qualcomm tại Việt Nam.

Báo cáo với Bộ trưởng, Chủ tịch Qualcomm cho biết tập đoàn đã có hơn 20 năm hợp tác với Việt Nam, góp phần phát triển các thế hệ mạng di động từ 3G, 4G đến 5G và hiện đang nghiên cứu công nghệ 6G, dự kiến thử nghiệm vào năm 2028. Ngoài lĩnh vực di động, Qualcomm còn mở rộng sang các nền tảng bán dẫn cho ô tô kết nối, công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) và máy tính thế hệ mới (AI PC).

Tại Việt Nam, Qualcomm đã hợp tác với Viettel sản xuất thiết bị trạm di động ORAN thế hệ mới, phối hợp cùng VNPT phát triển hệ thống băng rộng và hợp tác với Vingroup trong sản xuất ô tô. Ông Cristiano Amon khẳng định: "Chúng tôi quyết định chọn Việt Nam là một trong những trung tâm AI Hub của tập đoàn, phục vụ không chỉ thị trường trong nước mà cả khu vực". Ông cũng cho biết quyết định đưa Việt Nam trở thành trung tâm R&D toàn cầu của Qualcomm được thực hiện thông qua việc mua lại Movian AI.

Trước đây, Qualcomm cũng đã có thoả thuận với Viettel IDC (Viettel) để đưa khung trí tuệ nhân tạo, thêm khung trí tuệ nhân tạo vào ứng dụng trong xã hội Việt Nam.

Vào tháng 4/2025, Qualcomm công bố mua lại MovianAI - công ty AI tạo sinh thuộc VinAI (Vingroup) và thành lập Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển AI tại Hà Nội. Đây là trung tâm AI lớn thứ ba toàn cầu của tập đoàn, sau Mỹ và Ấn Độ.

Mới đây, vào ngày 12/8, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) và Tập đoàn Qualcomm Incorporated (Qualcomm) ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược, hướng tới thành lập Trung tâm Xuất sắc VNPT - Qualcomm (VNPT - Qualcomm Excellence Center - VQEC).

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng đánh giá cao quyết định của Qualcomm, cho rằng đây là lựa chọn đúng đắn bởi Việt Nam có nguồn nhân lực STEM dồi dào, chiến lược trở thành IT Hub toàn cầu, cùng hệ sinh thái doanh nghiệp công nghệ đang tập trung phát triển sản phẩm. Chính phủ Việt Nam có nhiều chính sách hỗ trợ như ưu tiên mua sản phẩm công nghệ cao trong nước và hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư nghiên cứu thông qua ưu đãi thuế.

Bộ trưởng cũng lưu ý rằng người Việt Nam rất phù hợp với lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Chính phủ Việt Nam có chiến lược đưa đất nước thành trung tâm R&D cho toàn cầu. Từ nay đến năm 2030, Việt Nam sẽ đào tạo thêm khoảng 100.000 kỹ sư chất lượng cao cho các ngành công nghệ cao.

Các doanh nghiệp Việt Nam có cảm tình đặc biệt với Qualcomm nhờ sự chia sẻ và hỗ trợ từ tập đoàn này. Viettel rất hài lòng với Qualcomm, đặc biệt khi thiết bị 5G O-RAN của Viettel sử dụng chip Qualcomm đã được chứng nhận tiêu chuẩn quốc gia.

Việt Nam có chính sách hỗ trợ đầu ra cho các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghệ cao. Chính phủ không chỉ hỗ trợ phát triển công nghệ mà còn hỗ trợ phát triển sản phẩm, với cơ chế hoàn thuế lên đến 4 đồng cho mỗi 10 đồng chi phí đầu tư vào sản phẩm công nghệ. Các chính sách thúc đẩy sản xuất sản phẩm công nghệ của Việt Nam không mâu thuẫn với hoạt động kinh doanh chip của Qualcomm.

Bộ trưởng cũng chia sẻ chiến lược phát triển ngành bán dẫn quốc gia theo công thức C = SET + 1 (S – chip chuyên dụng, E – công nghiệp điện tử, T – nhân lực STEM), hướng tới xây dựng Việt Nam thành trung tâm nhân lực và sản xuất bán dẫn.

Trong đó, S đại diện cho việc ưu tiên sản phẩm chip chuyên dụng; E nhấn mạnh phát triển công nghiệp điện tử làm đầu ra cho công nghệ bán dẫn; T nhằm biến Việt Nam thành trung tâm toàn cầu cung cấp nguồn nhân lực trình độ cao về bán dẫn; và +1 thể hiện định vị của Việt Nam. Công thức này có thể áp dụng cho các ngành công nghệ cao khác tại Việt Nam.

Bộ trưởng gợi ý Qualcomm khi đầu tư vào Việt Nam nên theo hai hướng: mở trung tâm nghiên cứu để phát triển chip tại Việt Nam và hỗ trợ các sản phẩm của Việt Nam sử dụng chip Qualcomm, đặc biệt trong lĩnh vực IoT. Bộ trưởng bày tỏ mong muốn Qualcomm nhanh chóng hiện thực hóa việc biến Việt Nam trở thành một trung tâm R&D của tập đoàn.

Ông Cristiano Amon đề xuất thành lập nhóm công tác chung giữa Bộ KH&CN và Qualcomm để bàn chi tiết các cơ hội hợp tác, đồng thời cam kết Qualcomm luôn sẵn sàng đồng hành cùng Việt Nam nắm bắt cơ hội từ những thay đổi công nghệ toàn cầu. Qualcomm cũng mong muốn hỗ trợ đưa sản phẩm công nghệ Việt Nam ra toàn cầu.

Trả lời câu hỏi của Bộ trưởng về cách thức hỗ trợ cụ thể, ông Amon cho biết: Với Viettel, Qualcomm sẽ đưa ra các KPI đo lường sản phẩm và giới thiệu chúng trong hệ sinh thái toàn cầu của tập đoàn; đồng thời giúp các doanh nghiệp hướng tới thị trường di động sử dụng AI, vốn sẽ là một thị trường rất lớn. Qualcomm sẵn sàng trở thành nhà truyền giáo cho công nghệ của Việt Nam.

Ông Cristiano Amon cũng chia sẻ với Bộ trưởng về con đường Việt Nam nên đi để làm chủ các công nghệ, đặc biệt công nghệ mới nổi: Việt Nam nên nắm bắt các sự thay đổi sắp tới do AI mang lại, vì hiện nay các trung tâm dữ liệu chủ yếu dùng để huấn luyện AI nhưng sắp tới sẽ dùng để vận hành AI.

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng lưu ý rằng sau 40 năm thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), Việt Nam đang thay đổi chính sách. Bộ KH&CN đang sửa đổi quy định về ưu đãi của Nhà nước cho FDI. Trước đây, ưu đãi chủ yếu dựa trên số tiền đầu tư, dẫn đến phần lớn dự án FDI là sản xuất lắp ráp; nay ưu đãi sẽ dựa trên mức độ chuyển giao công nghệ. Do đó, việc Qualcomm mở rộng R&D tại Việt Nam sẽ được hưởng nhiều ưu đãi từ Việt Nam.

Kết thúc buổi tiếp, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng tin tưởng vào triển vọng hợp tác giữa Qualcomm, Việt Nam và doanh nghiệp trong nước, mong muốn "Qualcomm thành công ở Việt Nam và từ thành công đó, góp phần vào thành công của Việt Nam.



