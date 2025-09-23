"Đại bàng" LG Innotek củng cố "cứ điểm" Việt Nam: Hoàn tất nhà máy tỷ đô, tăng gấp đôi công suất module camera

Nhà máy V3 của LG Innotek tại Hải Phòng, Việt Nam. Ảnh: LG Innotek

Ngày 21/9/2025, LG Innotek chính thức thông báo đã hoàn thành xây dựng và đưa vào vận hành toàn diện nhà máy V3 tại khu sản xuất ở Hải Phòng. Đây là bước đi cụ thể hóa cam kết đầu tư 1 tỷ USD vào Việt Nam đến cuối năm 2025 mà công ty đã công bố vào tháng 7/2023.

Với quy mô ấn tượng lên tới 150.000 m2, nhà máy V3 giúp tổng công suất sản xuất module camera của LG Innotek tại Việt Nam tăng hơn gấp đôi. Động thái này đảm bảo khả năng cung ứng ổn định với số lượng lớn cho các hãng sản xuất smartphone hàng đầu thế giới, mà Apple là khách hàng lớn nhất.

Robot bên trong "Dream Factory" của LG Innotek tại Gumi, tỉnh Gyeongsang Bắc, Hàn Quốc

Việc mở rộng là một phần cốt lõi trong chiến lược "nhà máy mẹ" (Mother Factory) của tập đoàn. Theo đó, các nhà máy tại Hàn Quốc (Gumi, Paju) sẽ được giải phóng khỏi việc sản xuất đại trà để tập trung hoàn toàn vào R&D, sản xuất các module camera giá trị gia tăng cao và các linh kiện quang học tiên tiến cho ngành ô tô tự lái và thiết bị AR/VR.

Trong khi đó, cứ điểm sản xuất tại Việt Nam sẽ đóng vai trò là cơ sở sản xuất chính (main production base), tập trung vào các dòng module camera thông dụng nhằm tối ưu chi phí. Chiến lược này được kỳ vọng sẽ giúp LG Innotek tạo ra lợi thế trong cuộc đua ngày càng khốc liệt với các nhà sản xuất linh kiện từ Trung Quốc như Sunny Optical và O-Film.

"Với việc hoàn thành mở rộng nhà máy V3 tại Việt Nam, khả năng sinh lời trong lĩnh vực module camera dự kiến sẽ được cải thiện dần," ông Moon Hyuk-soo, CEO của LG Innotek, phát biểu. "Chúng tôi sẽ tiếp tục củng cố vị thế dẫn đầu trên thị trường."

Nằm tại Khu công nghiệp Tràng Duệ, huyện An Dương (Hải Phòng), LG Innotek là một trong 3 nhà máy tại Việt Nam của Tập đoàn LG.

Dự án LG Innotek Việt Nam Hải Phòng được thành lập từ năm 2013 với tổng vốn đăng ký khoảng 2 tỷ USD. Tính đến cuối năm 2024, tổng vốn đầu tư đã thực hiện là 932 triệu USD, tạo việc làm cho 5.305 nhân sự. Năm 2024, công ty ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực với doanh thu 5.419,5 tỷ won (khoảng 103 nghìn tỷ đồng) và lợi nhuận 187,97 tỷ won (khoảng 3,6 nghìn tỷ đồng).

Tuy nhiên, bức tranh tài chính nửa đầu năm 2025 gặp một số khó khăn. Theo báo cáo tài chính hợp nhất của Tập đoàn LG, doanh thu 6 tháng đầu năm của LG Innotek Hải Phòng chỉ đạt 1.955,7 tỷ won (khoảng 37,2 nghìn tỷ đồng), giảm 37% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận ròng cũng giảm 50,8%, chỉ còn 76,5 tỷ won (khoảng 1,5 nghìn tỷ đồng).

LG Innotek là một trong những công ty sản xuất mô-đun máy ảnh cho điện thoại thông minh hàng đầu thế giới. (Ảnh: LG Innotek)

Theo giới phân tích tại Hàn Quốc, sự sụt giảm này phản ánh tình hình chung của thị trường smartphone toàn cầu và sự chững lại tạm thời của nhu cầu iPhone. Dù vậy, việc LG Innotek vẫn quyết liệt mở rộng quy mô tại Việt Nam cho thấy tầm nhìn dài hạn và niềm tin vào vai trò của cứ điểm này trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Động thái này được xem là sự chuẩn bị để đón đầu chu kỳ tăng trưởng mới và củng cố mối quan hệ đối tác chiến lược với Apple.

Để phục vụ cho chiến lược dài hạn, gần đây, LG Innotek Việt Nam Hải Phòng cũng đã đề nghị được hỗ trợ 441,3 tỷ đồng từ Quỹ Hỗ trợ đầu tư của Việt Nam, căn cứ theo Nghị định 182/2024/NĐ-CP, cho các hoạt động đào tạo nhân lực, R&D và sản xuất công nghệ cao.

Nhìn chung, động thái mở rộng sản xuất quy mô lớn của LG Innotek, bất chấp những khó khăn tài chính ngắn hạn, là một lời khẳng định mạnh mẽ cho vai trò chiến lược của Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu của tập đoàn. Đây là một ván cược dài hạn vào sự phục hồi của thị trường và củng cố vị thế không thể thiếu của cứ điểm sản xuất Hải Phòng trong tương lai.