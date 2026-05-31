'Đại bản doanh' pickleball lớn nhất Việt Nam chính thức lộ diện

Phối cảnh công viên thể thao Sun Sports City Ninh Bình.

Khi thể thao không còn là hạ tầng công cộng đơn thuần

Ngày 30/5, Tập đoàn Sun Group chính thức đưa vào vận hành Sun Sports City Ninh Bình, công viên thể thao đa năng quy mô 22ha nằm trong khuôn viên đại đô thị Sun Urban City tại Hà Nam (nay thuộc tỉnh Ninh Bình sau sáp nhập).

Toàn bộ công viên có 58 sân tập cho 7 bộ môn gồm bóng đá, pickleball, tennis, bóng rổ, bóng chuyền, cầu lông và điền kinh cơ bản. Trong đó, nổi bật nhất là cụm 41 sân pickleball có mái che, được xem là một trong những quần thể sân pickleball lớn nhất cả nước hiện nay.

Không chỉ là một hạng mục tiện ích của khu đô thị, sự xuất hiện của tổ hợp thể thao này được đánh giá là một bước đi đáng chú ý trong quá trình hình thành hệ sinh thái kinh tế thể thao tại Việt Nam, lĩnh vực được xem là còn nhiều dư địa phát triển nhưng vẫn thiếu các công trình thể thao xã hội hóa quy mô lớn.

Tại lễ khai trương, cựu HLV đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam Mai Đức Chung nhận định đây là một trong những hệ thống thể thao hiện đại đầu tiên được đầu tư đồng bộ, có khả năng phục vụ công tác đào tạo và phát triển vận động viên thành tích cao trong tương lai.

Trong nhiều năm, hệ thống cơ sở vật chất thể thao tại Việt Nam chủ yếu được đầu tư từ ngân sách nhà nước, phục vụ mục tiêu thi đấu thành tích cao hoặc nhu cầu tập luyện cơ bản của cộng đồng. Các tổ hợp thể thao quy mô lớn do tư nhân đầu tư vẫn còn khá hiếm, đặc biệt là những mô hình tích hợp đồng thời yếu tố thể thao, giải trí, thương mại và du lịch. Sun Sports City Ninh Bình được phát triển theo hướng đó.

Không chỉ phục vụ nhu cầu tập luyện thường xuyên, hệ thống sân được đầu tư theo nhiều tiêu chuẩn khác nhau, trong đó khu V-VIP có mái vòm che phủ toàn bộ, khán đài hơn 500 chỗ ngồi cùng các khu chức năng hỗ trợ thi đấu chuyên nghiệp.

Theo đơn vị phát triển, cơ sở vật chất này được định hướng để có thể đăng cai các giải đấu quy mô lớn, bao gồm khả năng tiếp cận các sự kiện thuộc hệ thống PPA Tour quốc tế trong tương lai.

Nếu mục tiêu này trở thành hiện thực, đây sẽ là một trong số ít các địa điểm tại Việt Nam có khả năng thu hút dòng khách du lịch thể thao quốc tế, một phân khúc được đánh giá có mức chi tiêu cao hơn đáng kể so với khách du lịch đại trà.

Sun Sports City Ninh Bình được đầu tư với nhiều phân khu thể thao có khả năng tổ chức các giải đấu quốc tế.

Đáng chú ý, công trình còn được quy hoạch sân vận động gần 3.000 chỗ ngồi, dự kiến hoàn thành vào tháng 8/2026, với sân bóng đá chuẩn FIFA cùng đường chạy điền kinh 8 làn đủ điều kiện tổ chức các giải đấu cấp quốc gia.

Quy mô đầu tư này cho thấy sự dịch chuyển từ mô hình "sân chơi thể thao" truyền thống sang mô hình "hạ tầng kinh tế thể thao", nơi các hoạt động tập luyện, thi đấu, tổ chức sự kiện, du lịch thể thao và tiêu dùng dịch vụ có thể cùng tồn tại trong một hệ sinh thái.

Từ "kinh tế thể thao" đến "đô thị thể thao"

Trên thế giới, nhiều thành phố đã sử dụng thể thao như một động lực tăng trưởng kinh tế. Những khu phức hợp thể thao hiện đại không chỉ tạo ra doanh thu từ thi đấu mà còn kéo theo lưu trú, ăn uống, bán lẻ, quảng cáo, tổ chức sự kiện và các hoạt động giải trí liên quan.

Tại Việt Nam, khái niệm kinh tế thể thao những năm gần đây bắt đầu được nhắc đến nhiều hơn khi thị trường xuất hiện các giải chạy quy mô lớn, giải golf, các sự kiện thể thao quốc tế và làn sóng phát triển mạnh của các môn thể thao mới như pickleball.

Trong bối cảnh đó, Sun Sports City Ninh Bình được xem là một thử nghiệm đáng chú ý về mô hình đô thị thể thao tích hợp. Bên cạnh yếu tố thi đấu và sự kiện, Sun Sports City Ninh Bình được phát triển theo mô hình công viên mở. Người dân có thể tự do tiếp cận không gian cảnh quan, đường chạy bộ dài 1,9km và các khu vực nghỉ ngơi được bố trí trong khuôn viên với hơn 1.000 cây xanh.

Trong giai đoạn tiếp theo, dự án sẽ tiếp tục bổ sung bể bơi bốn mùa, phòng gym, khu vui chơi trẻ em, các tiện ích thương mại và không gian dành cho người cao tuổi.

Sun Sports City Ninh Bình được phát triển theo mô hình công viên mở để phục vụ đông đảo người dân.

Thay vì xây dựng một khu thể thao độc lập, công viên được kết nối trực tiếp với hệ sinh thái của đại đô thị Sun Urban City, bao gồm công viên nước, quảng trường trung tâm, các tuyến phố thương mại, không gian lễ hội và các sản phẩm giải trí về đêm.

Mô hình này cho phép hình thành chuỗi trải nghiệm khép kín, nơi người dân và du khách có thể vừa tham gia hoạt động thể thao, vừa sử dụng các dịch vụ lưu trú, mua sắm, vui chơi và giải trí trong cùng một điểm đến.

Đây cũng là hướng phát triển đang được nhiều quốc gia áp dụng nhằm gia tăng thời gian lưu trú và mức chi tiêu của du khách thông qua du lịch thể thao. Xu hướng này phản ánh sự thay đổi trong cách tiếp cận hạ tầng đô thị hiện đại, khi thể thao không còn chỉ dành cho vận động viên chuyên nghiệp mà trở thành một phần của chất lượng sống, sức khỏe cộng đồng và giá trị bất động sản.

Sự ra đời của Sun Sports City Ninh Bình cho thấy khu vực tư nhân đang bắt đầu tham gia sâu hơn vào lĩnh vực hạ tầng thể thao, vốn lâu nay phụ thuộc chủ yếu vào nguồn lực nhà nước.

Dù còn cần thời gian để đánh giá hiệu quả vận hành và khả năng thu hút các giải đấu lớn, công trình này vẫn mang ý nghĩa đáng chú ý đối với thị trường. Nó phản ánh một xu hướng mới: thể thao đang dần được nhìn nhận như một ngành kinh tế có khả năng tạo ra giá trị đa chiều, từ sức khỏe cộng đồng, du lịch, thương mại đến phát triển đô thị.

Trong bối cảnh Việt Nam đặt mục tiêu phát triển công nghiệp văn hóa, kinh tế đêm và các ngành dịch vụ giá trị gia tăng cao, những tổ hợp như Sun Sports City Ninh Bình có thể trở thành một trong những mô hình thử nghiệm đáng chú ý cho giai đoạn phát triển tiếp theo của kinh tế thể thao trong nước, một lĩnh vực đang duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định từ 8% - 15% mỗi năm và có cơ hội đạt quy mô 30 tỷ USD vào năm 2040.