Đại án VN10: 11 bị cáo lĩnh án tử hình

Hà Danh Nậm cùng 10 bị cáo bị HĐXX TAND TPHCM xác định giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu hoặc tích cực trong các đường dây mua bán lượng lớn ma túy và đã bị tuyên án tử hình.

Sáng 3/9, HĐXX TAND TPHCM tuyên phạt tử hình 11 bị cáo về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” trong tổng số 227 bị cáo. Các bị cáo này được xác định tham gia mua bán lượng ma túy đặc biệt lớn, giữ vai trò chủ mưu, khởi xướng hoặc giúp sức tích cực trong các đường dây.

HĐXX phiên tòa đại án VN10. Ảnh: Nguyễn Tiến.

HĐXX tuyên tử hình các bị cáo: Trịnh Bảo Quân, Nguyễn Xuân Hiếu, Phạm Anh Khoa, Trần Kiến An, Nguyễn Thanh Nhân, Hà Danh Nậm, Lê Thắng Anh Tú, Lê Nguyễn Gia Bảo, Nguyễn Huy Hoàng, Văn Hoàng Minh, Phạm Đức Duy.

Hành vi phạm tội của các bị cáo bị tuyên án tử hình như sau:

Hà Danh Nậm (SN 1974, quê Nghệ An), còn gọi là “Hữu Sơn”, HĐXX xác định giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu đường dây đưa ma túy từ Pháp về Việt Nam.

Theo HĐXX, Nậm tổ chức giấu ma túy trong các sản phẩm như kem đánh răng, cà phê, chocolate, dầu gội rồi thuê người đang học tập, làm việc tại Pháp vận chuyển hoặc gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh về Việt Nam. Nậm được xác định liên quan lượng ma túy hơn 17,7kg.

Lê Thắng Anh Tú (SN 1997) được xác định là một trong những đầu mối tiêu thụ chính trong đường dây.

Bị cáo Tú nhiều lần mua ma túy của Nguyễn Huy Hoàng, tổng cộng gần 32kg MDMA; đồng thời mua Ketamine để bán lại. Tú thuê Đào Duy Phương nhận, cất giữ và giao ma túy cho khách với tiền công 40 triệu đồng/tháng.

HĐXX xác định Tú phải chịu trách nhiệm hình sự về hơn 35kg MDMA, hơn 14kg Ketamine và hơn 11kg các loại ma túy khác.

Lê Nguyễn Gia Bảo (SN 2001) bị xác định tham gia mua bán ma túy từ năm 2021, sau khi quen các đầu mối qua bạn bè và các nhóm Telegram, Signal.

Theo cáo buộc, ngày 7/3/2023, Bảo chỉ đạo đàn em nhận hơn 5.000 viên thuốc lắc, gần 2kg, sau đó chia nhỏ bán cho nhiều khách.

Ngoài ra, bị cáo Bảo còn cùng Trần Kiến An lập các nhóm Telegram, Signal để chỉ đạo đồng phạm nhận, cất giữ và giao ma túy. Bị cáo được xác định phải chịu trách nhiệm về hơn 11,2kg Ketamine, hơn 5,1kg thuốc lắc và hơn 17kg ma túy các loại khác.

Nguyễn Huy Hoàng (SN 1997) được xác định là một đầu mối mua bán ma túy lớn trong đường dây của Hà Danh Nậm.

Theo cáo buộc, từ ngày 23/2 đến 16/3/2023, Hoàng đặt mua 7 lô gồm 118.600 viên MDMA, tương đương khoảng 39,8kg, rồi bán lại cho Lê Thắng Anh Tú, Văn Hoàng Minh và các đầu mối khác.

Hoàng thuê Nguyễn Tuấn Anh nhận hàng, Huỳnh Thanh Hưng cất giữ, phân chia hoặc giao ma túy cho khách. Ngoài nguồn hàng của Nậm, Hoàng còn bị cáo buộc mua khoảng 5kg Ketamine của Nguyễn Xuân Hiếu. HĐXX xác định Hoàng phải chịu trách nhiệm về gần 40kg thuốc lắc và 5kg Ketamine.

Văn Hoàng Minh (SN 2000) được xác định là một đầu mối mua ma túy từ Nguyễn Huy Hoàng để bán lại.

Theo cáo buộc, Minh mua 10.000 viên MDMA, nặng khoảng 3,9kg, với giá 800 triệu đồng, sau đó chỉ đạo Huỳnh Thanh Hưng nhận và bán lại một phần.

HĐXX xác định Minh phải chịu trách nhiệm hình sự về hơn 6kg ma túy các loại.

Phạm Đức Duy (SN 1995) được xác định từ người sử dụng ma túy trở thành đầu mối mua bán.

Theo cáo buộc, từ giữa năm 2022, Duy mua ma túy của một người tên Hòa để sử dụng. Đầu năm 2023, Duy bắt đầu nhận giao ma túy cho khách của Hòa, được trả công từ 300.000-500.000 đồng mỗi lần.

Sau đó, Duy rủ thêm người tham gia cất giữ, đóng gói và giao ma túy. Bị cáo cũng ba lần trực tiếp đặt mua ma túy của Hòa để bán kiếm lời.

Ngày 28/8/2023, khi Duy chỉ đạo đồng phạm giao ma túy cho khách, công an bắt quả tang. Khám xét nơi ở, cơ quan điều tra thu giữ hơn 5kg ma túy các loại.

HĐXX xác định Duy giữ vai trò khởi xướng, chủ mưu trong vụ án thứ tư.

Phòng xử án tại T30. Ảnh chụp qua màn hình.

Trần Kiến An có hành vi cùng Lê Nguyễn Gia Bảo lập các nhóm Telegram, Signal để điều hành việc nhận, cất giữ và giao ma túy. HĐXX xác định bị cáo An đã mua của Trịnh Bảo Quân 1kg ma túy với giá 427 triệu đồng/kg; số ma túy sau đó được đưa vào đường dây tiêu thụ.

HĐXX đánh giá An không phải người tham gia với vai trò thứ yếu mà cùng Bảo tổ chức, điều hành hoạt động mua bán ma túy qua các nhóm liên lạc kín, có sự chuẩn bị, phân công và nhằm mục đích bán kiếm lời. Tính chất nguy hiểm, vai trò trong đường dây và lượng ma túy liên quan khiến Tòa áp dụng mức án cao nhất.

Phạm Anh Khoa nhiều lần sang Campuchia mua ma túy đưa về Việt Nam bán kiếm lời. Khoa thuê Nguyễn Thế Trân nhận, cất giấu và giao ma túy. Ngày 12/7/2023, Khoa tiếp tục chỉ đạo Trân giao 5.000 gói “nước vui” cho khách.

HĐXX xác định Khoa chủ động tìm nguồn ma túy từ Campuchia, tổ chức đưa về Việt Nam và thuê người thực hiện các khâu nhận, cất giấu, giao hàng. Đây là hoạt động mua bán có tổ chức, nhiều lần, nhằm thu lợi bất chính.

Nguyễn Xuân Hiếu bị xác định là một trong những nguồn cung ma túy cho các đầu mối khác. Theo HĐXX, bị cáo Hiếu phải chịu trách nhiệm hình sự về 6,8kg Ketamine. Trong đó, Nguyễn Huy Hoàng được xác định từng mua khoảng 5kg Ketamine của Hiếu để bán lại.

HĐXX đánh giá Hiếu giữ vai trò nguồn cung, trực tiếp tham gia mua bán với khối lượng ma túy lớn; hành vi không mang tính nhất thời mà phục vụ việc phân phối ma túy cho các đầu mối khác. Với khối lượng 6,8kg Ketamine và tính chất đặc biệt nghiêm trọng của hành vi, HĐXX quyết định áp dụng hình phạt cao nhất.

Trịnh Bảo Quân đã cung ma túy cho nhóm Lê Nguyễn Gia Bảo và Trần Kiến An. Ngày 13/11/2022, Quân bán cho Bảo 4kg ma túy và bán cho An 1kg, cùng giá 427 triệu đồng/kg.

HĐXX nhận định Quân là một mắt xích cung cấp ma túy quan trọng, trực tiếp bán lượng ma túy lớn cho các đầu mối để tiếp tục phân phối.

Bị cáo Nguyễn Thanh Nhân HĐXX quyết định tuyên tử hình, vhành vi của Nhân thuộc trường hợp mua bán ma túy đặc biệt nghiêm trọng, có tính chất nguy hiểm cao cho xã hội.

HĐXX cho rằng mức chung thân mà Viện Kiểm sát đề nghị chưa tương xứng với tính chất, mức độ hành vi, từ đó HĐXX quyết định áp dụng hình phạt tử hình.

Ngoài 11 bị cáo bị tuyên án tử hình, HĐXX cũng tuyên 216/227 bị cáo còn lại từ 18 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, đến án tù chung thân.