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Hé lộ nguyên nhân vụ thảm án 4 người tử vong ở Đồng Nai

Văn Quân - Nguyễn Tiến - Nguyễn Dũng
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Theo báo cáo nhanh của Công an xã Bình Minh (TP Đồng Nai), nghi phạm Nguyễn Đức Anh sau khi chia tay đã nhiều lần đe dọa bạn gái cũ, rồi mang dao với ý định đột nhập nhà cô gái vào rạng sáng 3/9. Sau khi bị cha cô gái phát hiện, đuổi đi, đối tượng đã trèo vào nhà bên cạnh, gây ra vụ thảm án.

Ngày 3/9, Công an xã Bình Minh có báo cáo nhanh về vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại căn nhà trên đường Tân Thành 1, ấp Bùi Chu, xã Bình Minh, thành phố Đồng Nai.

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- Ảnh 2.

Ngôi nhà nơi xảy ra thảm sát đang chuẩn bị làm tang lễ cho 4 người trong một gia đình.

Theo đó, vào 1 giờ 53 phút cùng ngày, Công an xã Bình Minh nhận tin báo của người dân về việc có đối tượng đột nhập nhà anh N.V.Q trên đường Tân Thành 1. Lực lượng công an nhanh chóng đến hiện trường, phát hiện anh Q. bất tỉnh trên đường, cách căn nhà khoảng 15m. Cổng và cửa chính căn nhà đều bị khóa từ phía trong.

Người dân xung quanh cho biết, sau khi tấn công anh Q., nghi phạm chạy vào nhà, khóa cửa và cố thủ. Thời điểm này, bên trong nhà còn có vợ anh Q. là chị H.T.M và hai người con sinh năm 2015, 2025.

Công an tổ chức đưa anh Q. đi cấp cứu, đồng thời kêu gọi, vận động đối tượng đầu thú. Khoảng 20 phút sau, đối tượng tự mở cửa đi ra ngoài và bị lực lượng chức năng khống chế. Nghi phạm cũng bị thương và được đưa đến bệnh viện điều trị.

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- Ảnh 4.

Vụ thảm án khiến người dân bàng hoàng, phẫn nộ.

Kiểm tra căn nhà, lực lượng chức năng xác định chị M. đã tử vong; hai người con được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất cấp cứu nhưng không qua khỏi. Anh Q. cũng tử vong tại bệnh viện sáng nay.

Như vậy, vụ án khiến cả bốn thành viên trong gia đình anh Q. tử vong.

Công an xã Bình Minh xác định nghi phạm là Nguyễn Đức Anh (sinh năm 2005, trú phường Hố Nai, thành phố Đồng Nai).

Kết quả xác minh ban đầu cho thấy, Đức Anh có quan hệ tình cảm với một cô gái sinh năm 2009, sống tại căn nhà sát bên gia đình anh Q.. Sau khi chia tay, nghi phạm không chấp nhận và nhiều lần nhắn tin đe dọa cô gái.

Khoảng 1 giờ 50 phút ngày 3/9, cha cô gái nghe tiếng động tại khu vực phía sau nhà nên kiểm tra, phát hiện Đức Anh đang tìm cách đột nhập qua khu vực giếng trời. Người đàn ông này yêu cầu Đức Anh rời đi và cho biết đã báo công an.

Sau đó, Đức Anh đột nhập căn nhà liền kề của gia đình anh Q. và bị chủ nhà phát hiện. Đối tượng liền dùng dao tấn công các thành viên trong gia đình anh Q.

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Tags

Nguyễn Đức Anh

Đồng Nai

xã Bình Minh

án mạng

gia đình anh

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