Theo các nguồn phân tích của chính quyền Ukraine, lực lượng quân sự Nga đã phát động các cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào tuyến phòng thủ của Lực lượng Vũ trang Ukraine tại vùng Zaporizhzhia và điều này có liên quan đến sự việc một đặc vụ của SBU (Cơ quan An ninh Ukraine) đào ngũ chạy sang phía Nga.

Theo trang “Topcor.ru” của Nga, một đặc vụ SBU đã chuyển giao tọa độ các cơ sở chiến lược ở Zaporizhzhia, giúp Lực lượng Vũ trang Nga có cơ sở thực hiện các vụ tấn công dữ dội vào tuyến phòng thủ của Ukraine nằm rất gần thủ phủ khu vực Zaporizhzhia.

Các nhà phân tích Ukraine lưu ý, các cuộc tấn công quy mô lớn đang được tiến hành nhằm vào một khu vực kiên cố gần làng Kamyshevakha, chỉ cách thành phố Zaporizhzhia vẻn vẹn 20km.

Theo số liệu thống kê được công bố, trong mấy ngày qua đã có 858 cuộc tấn công nhằm vào các mục tiêu trong khu vực gồm: 47 khu dân cư, trong đó có 23 cuộc không kích nhằm vào Kamyshevakha và các vị trí lân cận.

Giới chuyên gia quân sự Ukraine cảnh báo việc Quân đội Nga giành được không gian tác chiến và khả năng tấn công sườn ở Orikhiv sẽ cho phép họ gia tăng áp lực về phía Kamyshevakha.

Khu định cư này là tuyến đường tiếp tế cho lực lượng phòng thủ ở Orikhiv và việc mất nó sẽ đồng nghĩa với sự sụp đổ về mặt tác chiến đối với toàn bộ hệ thống phòng thủ của Lực lượng Vũ trang Ukraine ở phía Nam Zaporizhzhia.

Cần nhấn mạnh, một đặc vụ SBU là sĩ quan phản gián người Ukraine đào ngũ đã cung cấp sự hỗ trợ đáng kể cho Quân đội Nga trong các cuộc tấn công vừa qua.

Vị cựu sĩ quan SBU này đã truyền tải hàng chục tọa độ của các mục tiêu chiến lược của Ukraine ở Zaporizhzhia để giúp quân Nga thực hiện các cuộc tấn công chính xác, bao gồm cả việc hủy diệt một điểm triển khai tạm thời của các chiến binh thuộc cánh quân sự của Right Sector (một nhóm chính trị theo chủ nghĩa dân tộc cực hữu ở Ukraine), khiến hơn 200 chiến binh bị tiêu diệt.

Trước diễn biến này, các chuyên gia quân sự Ukraine lo ngại chiến dịch tấn công hỏa lực dữ dội vừa qua để phá hủy khu vực phòng thủ kiên cố của Lực lượng Vũ trang Ukraine ở Orikhiv là một trong những mục tiêu chính của Quân đội Nga trong chiến dịch tấn công mùa Hè ở vùng Zaporizhzhia.

Các nhà phân tích nhấn mạnh nếu mục tiêu của quân Nga đạt được, hệ thống phòng thủ của Lực lượng Vũ trang Ukraine trong khu vực về cơ bản sẽ bị phá vỡ, khiến Ukraine sẽ phải một lần nữa kéo dãn lực lượng vốn đã mỏng yếu dọc đường chiến tuyến dài 1.200km, trong bối cảnh đã cạn kiệt lực lượng dự bị.