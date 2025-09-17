Đặc sản ‘tiến vua’ được mùa, được giá, người dân đếm cây thu tiền triệu mỗi ngày

Theo các tư liệu lịch sử ghi chép lại, dưới thời Nguyễn, hàng năm các loại thực phẩm, đặc sản của địa phương được tuyển chọn kỹ càng để dâng tiến vào cung vua. Thanh trà là một đặc sản nổi tiếng của phủ Thừa Thiên, hàng năm được chọn để dâng tiến vua theo lệ này. Nhiều người cho rằng, thanh trà là giống cây bưởi đất Bắc, khi đến Huế nhờ vào chất đất, nước sông Hương và thời tiết đan xen giữa hạn hán, bão lũ và mưa dầm tạo nên vị ngọt thanh không lẫn vào đâu.