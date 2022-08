"Đặc sản" phim hướng dẫn an toàn bay của Vietnam Airlines: Mỗi năm một gia vị

Với nguyên liệu là những thông tin an toàn bay đậm chất kỹ thuật, mỗi năm Vietnam Airlines lại lựa chọn những "gia vị" độc đáo làm chủ đề tạo nên các đoạn phim hướng dẫn an toàn bay cực sáng tạo.



Bắt đầu từ một phim an toàn bay dạng hoạt hình năm 2007, Vietnam Airlines đã tiên phong trong thị trường bay nội địa khi làm safety video (phim an toàn bay) người đóng đầu tiên năm 2017 với dàn tiếp viên xinh đẹp, trẻ trung tham gia minh họa. Kể từ đó, phim hướng dẫn an toàn bay trở thành một "đặc sản" thú vị dành cho hành khách của Hãng hàng không quốc gia Việt Nam.

Năm 2022: Đậm bản sắc, đột phá, trẻ trung

Phim hướng dẫn an toàn bay năm 2022 của Vietnam Airlines đang tạo nên cơn sốt trên mạng xã hội Facebook với gần 500.000 lượt xem, 4.000 lượt chia sẻ chỉ sau 2 ngày đăng tải.

Không đơn thuần là một video hướng dẫn, thước phim dài 6 phút được dàn dựng như một MV ca nhạc, sử dụng vũ đạo là các điệu múa dân gian kết hợp nhảy hiện đại để truyền tải thông điệp an toàn bay.

Phim hướng dẫn an toàn bay Vietnam Airlines 2022

Đáng chú ý nhất là phim được quay tại các địa danh du lịch trải dài khắp đất nước như ruộng bậc thang Pù Luông, núi rừng Tây Nguyên, đầm sen Đồng Tháp… Bối cảnh đầu tư chau chuốt, nhiều cảnh quay khó được quay giữa ruộng ngập nước, dưới thác, phục trang mang chất truyền thống nhưng cũng được cách điệu rất khỏe khoắn, năng động.

Phân cảnh múa dưới ruộng ngập nước. Ảnh: Cắt từ video

Trả lời trên báo Giao Thông, TS. Phan Thanh Hải, Giám đốc sở Văn hoá -Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế cho rằng việc đưa hình ảnh phong cảnh đẹp của Việt Nam vào phim hướng dẫn sẽ thôi thúc khách nước ngoại khám phá đất nước ta, góp phần quảng bá cho du lịch, văn hóa bản địa độc đáo của đất nước, con người Việt Nam.

Phim hiện đã "phủ sóng" mạng bay toàn cầu của Vietnam Airlines kể từ tháng 8 năm nay.

Năm 2020: Tích cực, tươi sáng, hài hước

Cùng sử dụng âm nhạc và vũ đạo làm phương tiện truyền tải, phim hướng dẫn an toàn bay 2020 của Vietnam Airlines lại thể hiện thông tin an toàn bay rất rõ ràng, thông minh mà không nhàm chán.

Màn múa đương đại và thủ ngữ được thể hiện trong bối cảnh máy bay với hai tông màu xanh, vàng tươi sáng, dễ thương. Những phân đoạn hướng dẫn gấp bàn ăn, đeo mặt nạ dưỡng khí hoàn toàn có thể khiến người xem bật cười như một clip giải trí thông thường.

Nhân vật chính xuất hiện trong clip là diễn viên múa ballet Đỗ Hải Anh - nữ quán quân đầu tiên của "Thử thách cùng bước nhảy".

Phim hướng dẫn an toàn bay của Vietnam Airlines 2020

Đoạn phim hướng dẫn an toàn bay này nhận về nhiều lời khen ngợi của hành khách quốc tế. Dưới phần bình luận trên Youtube, nhiều hành khách thừa nhận quay lại tìm kiếm video này sau khi xem nó lần đầu trên các chuyến bay của Vietnam Airlines.

Năm 2019: Sâu lắng, ý nghĩa

Khác với 2 phiên bản trên, phim hướng dẫn an toàn bay của Vietnam Airlines năm 2019 lại là một ấn phẩm mang đậm góc nhìn điện ảnh về cảnh sắc và con người Việt Nam. Đoạn phim ghi lại cảnh tiếp viên của hãng đi tới những danh thắng trên khắp đất nước và tương tác với con người, du khách.

Phim hướng dẫn an toàn bay của Vietnam Airlines 2019

Ngay từ lời chào của tiếp viên dưới mái hiên trong sân Văn Miếu người xem đã bị cuốn hút vào một đoạn phim đậm chất hoài cổ, sang trọng và đầy cảm xúc.

Tiếp sau đó, những phân cảnh nếp nhà cổ trên phố Mã Mây, thiên nhiên rực rỡ trên con đường ven biển Nha Trang, rặng san hô Phú Quốc hay một Sài Gòn năng động nơi phố đêm Bùi Viện… Tất cả tạo nên một bức nền lôi cuốn giữ mắt người xem, dẫn tới những thông tin an toàn bay một cách tự nhiên.

Lời kết

Safety video ngày nay không chỉ còn là những clip kỹ thuật nhàm chán. British Airways mời cả loạt sao nổi tiếng Gordon Ramsay, "Mr.Bean" Rowan Atkinson để nói về an toàn bay, Virgin America sáng tác một ca khúc nổi đình nổi đám về máy bay, còn Air New Zealand lại dựng đoạn phim thần tiên lấy cảm hứng từ The Hobbit...

Với Vietnam Airlines, những đoạn phim an toàn bay trẻ trung, giàu tính nghệ thuật và đậm chất Việt Nam chắc chắn sẽ là nước đi thông minh để hãng hàng không này luôn được yêu mến và ủng hộ bởi hành khách nội địa và quốc tế.

https://soha.vn/dac-san-phim-huong-dan-an-toan-bay-cua-vietnam-airlines-moi-nam-mot-gia-vi-20220803140614742.htm