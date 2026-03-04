“Tại cuộc gặp đầu tiên, cả hai nhà đàm phán Iran đều thẳng thắn và không hề xấu hổ nói rằng họ kiểm soát 460kg uranium được làm giàu 60% và biết rằng nó có thể được sử dụng để chế tạo 11 quả bom hạt nhân. Đó là điểm khởi đầu cho lập trường đàm phán của họ”, ông Witkoff nhận xét.

Theo quan chức Mỹ, người Iran "tự hào" vì đã né tránh được mọi loại quy trình giám sát để đạt được mức độ làm giàu uranium này.

“Họ tự chế tạo máy ly tâm để làm giàu uranium. Vì vậy, gần như không thể ngăn chặn họ. Họ có nguồn cung cấp vật liệu này không giới hạn”, ông Witkoff nói thêm.

Máy ly tâm được sử dụng để làm giàu uranium tại nhà máy nhiên liệu hạt nhân của Iran ở Natanz năm 2019.

Trước khi chiến dịch quân sự của Mỹ và Israel chống lại Iran bắt đầu vào ngày 28/2, Washington và Tehran đã tổ chức một số vòng đàm phán về chương trình hạt nhân của Iran.

Các bên không bao giờ đạt được bất kỳ thỏa thuận nào, mặc dù Oman với vai trò bên trung gian, đã báo cáo "tiến bộ đáng kể" khi Tehran đồng ý không tích trữ uranium làm giàu.

Vào tháng Giêng, Iran bắt đầu tăng cường hệ thống phòng thủ tại cơ sở hạt nhân ở Isfahan để chuẩn bị cho một cuộc tấn công tiềm tàng từ phía Mỹ.

Ngày 28/2, Israel phát động cuộc tấn công vào thủ đô Tehran. Sau đó Tổng thống Donald Trump tuyên bố bắt đầu một "chiến dịch quân sự quy mô lớn" của lực lượng Mỹ chống lại Iran.

Mục tiêu của chiến dịch quân sự là "phá hủy ngành công nghiệp tên lửa và hải quân của Iran", cũng như "đảm bảo rằng việc gây bất ổn khu vực và thế giới là điều không thể xảy ra".

Cùng ngày, ông Trump tuyên bố rằng nhà lãnh đạo tối cao của Iran - Đại giáo chủ Ali Khamenei đã thiệt mạng. Tin tức này sau đó được hãng thông tấn Cộng hòa Hồi giáo Iran (IRNA) xác nhận.

Ngày 2/3, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio tuyên bố rằng giai đoạn tiếp theo của chiến dịch quân sự chống lại Iran sẽ còn tàn khốc hơn nữa.