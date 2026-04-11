Đặc nhiệm Ukraine tấn công giàn khoan dầu của công ty Lukoil Nga ở Biển Caspian

Bạch Dương |

Các đơn vị tấn công tầm xa thuộc Lực lượng Đặc nhiệm (SSO) Ukraine đã tấn công 2 giàn khoan của công ty Lukoil (Nga) trên thềm lục địa Biển Caspian.

.t1 { text-align: justify; }

Video về vụ tấn công đã được bộ phận báo chí của SSO công bố. Từ đó xác nhận thông tin từ Bộ Tổng tham mưu Ukraine về vụ tấn công vào giàn khoan cố định LSP-2 tại mỏ V. Graifer (Rakushechne) và LSP-1 tại mỏ Yuri Korchagin ở phía Bắc Biển Caspian, cách tiền tuyến khoảng 1.000km.

"Việc phá hủy cơ sở hạ tầng dầu khí của đối phương sẽ hạn chế đáng kể khả năng cung cấp nhiên liệu cho quân đội và bổ sung ngân sách của chính họ. Chúng ta tiếp tục các hành động bất đối xứng nhằm làm suy yếu đối phương về mặt chiến lược trong cuộc chiến chống lại Ukraine", Bộ Tổng tham mưu các Lực lượng vũ trang Ukraine cho biết.

Các vụ tấn công trước đây nhằm vào cơ sở hạ tầng dầu khí của Nga ở Biển Caspian diễn ra từ tháng 12/2025 đến tháng 1/2026. Vụ việc đầu tiên được ghi nhận vào ngày 11/12/2025, khi một giàn khoan dầu tại mỏ V. Filanovsky bị tấn công.

Sau đó, ít nhất 4 vụ tấn công khác được ghi nhận trong vòng 2 tháng nhằm vào cơ sở hạ tầng sản xuất của các mỏ V. Filanovsky, Yuri Korchagin và Valery Greifer, thuộc sở hữu công ty Lukoil của Nga.

Tổng cộng trong số 6 vụ tấn công đã biết, 4 vụ nhắm vào Trung tâm Tác chiến Đặc biệt Alpha được Nga đặt trên các giàn khoan - vào các ngày 11 , 12 , 15 và 19 tháng 12/2025, và 2 vụ nhắm vào Lực lượng Đặc nhiệm - trong các ngày 11/1 và ngày 10/4/2026.

Giàn khoan của công ty Lukoil tại mỏ V. Graifer lọt vào tầm ngắm của máy bay không người lái Ukraine.

Mỏ V. Filanovsky là dự án khai thác dầu khí ngoài khơi lớn nhất của công ty Lukoil tại Biển Caspian. Giàn khoan này nằm cách bờ biển vùng Astrakhan khoảng 220km, ở vùng nước nông, cho phép sử dụng giàn khoan cố định có khả năng chống băng.

Việc phát triển mỏ đã được tiến hành từ năm 2016, với trữ lượng có thể khai thác ban đầu ước tính khoảng 129 triệu tấn dầu và khoảng 30 tỷ m3 khí đốt.

Từ năm 2018, mỏ này đã đạt mức sản lượng ổn định khoảng 6 triệu tấn dầu mỗi năm. Tính đến năm 2025, mỏ đã cung cấp khoảng 1,2% tổng sản lượng dầu của Nga .

Mỏ Yuri Korchagin được đưa vào hoạt động năm 2010, trở thành dự án ngoài khơi Biển Caspian đầu tiên của Lukoil. Mỏ này nằm gần bờ biển hơn nhiều, chỉ cách bờ biển khoảng 180km và có trữ lượng nhỏ hơn mỏ V. Filanovsky - khoảng 15 triệu tấn dầu.

Sản lượng của mỏ đạt khoảng 1,5 triệu tấn mỗi năm. Trong cán cân quốc gia của Nga, mỏ này đóng góp khoảng 0,3% sản lượng dầu.

Mỏ Valery Greifer trước đây được biết đến với tên Rakushechne, là một dự án mới của Lukoil và nằm gần Filanovskoye, cho phép sử dụng một phần cơ sở hạ tầng đường ống và cáp ngầm đã được xây dựng sẵn.

Trữ lượng ban đầu ước tính khoảng 39 triệu tấn dầu và khoảng 33 tỷ m3 khí đốt. Việc sản xuất tại mỏ này bắt đầu tương đối gần đây và tính đến năm 2025 đã đạt mức 1,2 triệu tấn dầu mỗi năm, tương đương khoảng 0,23% tổng sản lượng dầu của Nga.

Tổng cộng, 3 mỏ dầu chính của Lukoil ở Biển Caspian cung cấp khoảng 8,5 triệu tấn dầu mỗi năm, tương đương với khoảng 1,6% tổng sản lượng dầu của Nga. Đồng thời đối với riêng Lukoil, các mỏ ở Biển Caspian cung cấp khoảng 11% sản lượng dầu của công ty tại Nga.

Theo Militarnyi
