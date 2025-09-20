Đặc nhiệm Tình báo phá hủy xe địa hình 'hàng hiếm' Vityaz tại Tendrivskaya Spit

Video về hoạt động tác chiến được công bố bởi cơ quan báo chí của Tổng cục Tình báo thuộc Bộ Quốc phòng Ukraine. Chiếc xe đa dụng này được thiết kế đặc biệt để sử dụng trong điều kiện Bắc Cực.

Lực lượng Vũ trang Ukraine đã đổ bộ lên vùng lãnh thổ đang do quân Nga kiểm soát vào ban đêm và đặt bãi mìn trên sườn dốc.

Xe địa hình DT-30 Vityaz của Nga, được họ sử dụng để cơ động binh sĩ, vũ khí và lương thực đến vị trí, đã rơi vào bẫy của lực lượng tình báo đặc nhiệm Quân đội Ukraine.

Với cuộc đột kích táo bạo của các chiến binh GUR, xe địa hình Vityaz đã bị phá hủy hoàn toàn.

Đặc nhiệm Tình báo Ukraine đột kích phá hủy xe địa hình Vityaz của Nga.

DT-30 Vityaz là một chiếc xe tải bánh xích được thiết kế với khả năng băng qua mọi dạng địa hình phức tạp nhất, bao gồm cả đầm lầy, băng tuyết hay sa mạc.

Nguyên mẫu đầu tiên ra mắt vào năm 1981, việc sản xuất quy mô nhỏ bắt đầu từ năm 1982 và nó chính thức được chấp nhận đưa vào biên chế Quân đội Liên Xô từ năm 1986.

Ngoài phục vụ trong quân đội, DT-30 còn được nhìn thấy ở ngoài dân sự khi đảm nhiệm vai trò chuyên chở hàng hóa qua các địa hình gồ ghề.

Biến thể DT-30 thế hệ đầu hiện không còn sản xuất, nó cũng chưa từng được xuất khẩu ra các quốc gia nằm ngoài Liên bang Xô Viết.

DT-30 có cấu hình khớp nối chạy trên bánh xích (mặc dù thiết kế ban đầu của nó chỉ gồm một phần duy nhất), phiên bản phổ biến DT-30P bao gồm 2 khoang chở hàng, chiếc xe địa hình này có trọng lượng 28 tấn và mang tải trọng tối đa 30 tấn.

Cabin điều khiển của DT-30P bố trí phía trước, đủ chỗ cho lái xe cùng 4 hành khách, phía sau cabin là động cơ cùng 2 khoang chở hàng, nhiều thành phần của khoang phía trước và khoang phía sau có thể hoán đổi cho nhau trong trường hợp cần thiết.

Trái tim của DT-30P Vityaz là động cơ diesel đa nhiên liệu V-46-5 công suất máy 710 mã lực, nó chính là bản sửa đổi từ loại lắp đặt trên xe tăng chiến đấu chủ lực T-72, cho vận tốc tối đa 50 km/h trên bộ hoặc 5 km/h khi bơi, tầm hoạt động đạt 500 km.

Động cơ V-46-5 có bộ phận gia nhiệt giúp khởi động khi nhiệt độ bên ngoài hạ thấp xuống -50oC. Dải xích của DT-30 Vityaz có chiều rộng 1,1 m dẫn tới áp lực mặt đất rất thấp, chiếc xe địa hình này thậm chí có thể cán qua mìn chống tăng mà không gây nổ.

Ngoài các thông số trên, DT-30 còn có khả năng leo dốc 60%, đi trên mặt phẳng nghiêng 30%, vượt vật cản cao 1,5 m và vượt qua hào rộng 4 m, nó là một chiếc xe đổ bộ hoàn chỉnh khi có thể bơi dễ dàng trên mặt sông, hồ bằng chính xích của mình.

Hiện tại khung gầm của các hệ thống Pantsir-SA hay Tor-M2DT là loại DT-30PM Vezdesusciy - bản nâng cấp từ DT-30P lắp động cơ diesel công suất 800 mã lực, cho vận tốc cùng quãng đường di chuyển lớn hơn phiên bản cũ nhưng sức tải của nó vẫn không thay đổi.

Bên cạnh đó, DT-30P còn có biến thể hạng nhẹ DT-10P cũng mang tên gọi Vityaz với kích thước, bề rộng dải xích cùng sức tải tối đa nhỏ hơn, chỉ đạt 10 tấn hàng hóa hoặc 10 người (bao gồm cả 5 thành viên kíp lái). Có ý kiến cho rằng chiếc Vityaz bị phá hủy nói trên là phiên bản DT-10P, thay vì DT-30P tiêu chuẩn.