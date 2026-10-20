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Đã trả 95% tiền mua nhà ở xã hội, có được cho thuê lại?

chinhphu.vn
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Ông Bùi Văn Nam ký hợp đồng mua một căn hộ nhà ở xã hội và đã thanh toán 95% giá trị hợp đồng (đang chờ bàn giao Giấy chứng nhận để thanh toán 5% còn lại). Vậy, ông có được phép cho người khác thuê lại căn hộ này để ở không?

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Tại khoản 1 Điều 2 Luật Nhà ở năm 2023 quy định: "Nhà ở là công trình xây dựng với mục đích để ở và phục vụ nhu cầu sinh hoạt của gia đình, cá nhân".

Tại khoản 1 Điều 2 Luật Nhà ở năm 2023 quy định: "Nhà ở xã hội là nhà ở có sự hỗ trợ của Nhà nước cho đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ nhà ở theo quy định của Luật này".

Tại điểm b khoản 2 và điểm d khoản 6 Điều 64 Nghị định số 16/2022/NĐ-CP ngày 28/1/2022 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng có quy định:

"2. Phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 120.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

… b) Bên thuê, thuê mua hoặc mua nhà ở xã hội bán, cho thuê lại, cho mượn nhà trong thời gian thuê, thuê mua hoặc bán lại nhà không đúng quy định".

… 6. Biện pháp khắc phục

… d) Buộc thu hồi nhà ở xã hội với hành vi quy định tại điểm b khoản 2 Điều này;".

Tại khoản 7 Điều 75 Nghị định số 100/2024/NĐ-CP ngày 26/7/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Nhà ở về phát triển và quản lý nhà ở xã hội có quy định về trách nhiệm của UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, trong đó có trách nhiệm: Tổ chức quản lý và theo dõi chặt chẽ việc bán, thuê, thuê mua nhà ở xã hội.

Như vậy, Luật Nhà ở năm 2023 đã quy định về nhà ở xã hội là nhà ở (là công trình xây dựng với mục đích để ở và phục vụ nhu cầu sinh hoạt của gia đình, cá nhân) có sự hỗ trợ của Nhà nước cho đối tượng được hưởng chính sách nhà ở xã hội.

Luật Nhà ở năm 2023 (Điều 159 và Điều 160) cũng có các quy định về điều kiện giao dịch nhà ở trong đó có giao dịch cho thuê nhà ở...

Pháp luật về nhà ở hiện hành cũng quy định xử phạt vi phạm hành chính và biện pháp khắc phục đối với trường hợp bên mua nhà ở xã hội bán, cho thuê lại hoặc bán lại nhà không đúng quy định và biện pháp khắc phục là thu hồi lại nhà ở xã hội (Nghị định số 16/2022/NĐ-CP).

Mặt khác, pháp luật về nhà ở cũng quy định rõ trách nhiệm của chính quyền địa phương trong việc quản lý và theo dõi chặt chẽ việc bán, thuê, thuê mua nhà ở xã hội trên địa bàn (Nghị định số 100/2024/NĐ-CP).

Đề nghị ông nghiên cứu và thực hiện theo quy định.

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Tags

nhà ở xã hội

Bộ Xây dựng

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