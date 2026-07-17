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Đã tìm thấy 96 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

THY HUỆ
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Lực lượng quy tập vừa tìm thấy thêm 3 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, nâng tổng số hài cốt quy tập được lên 96 bộ và 2 bộ hài cốt tập thể.

Chiều 17/7, Bộ Tư lệnh TP.HCM cho biết, trong ngày, lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tiếp tục mở rộng phạm vi khai quật tại Công viên Lê Thị Riêng (phường Hoà Hưng, TP.HCM). Quá trình làm nhiệm vụ, lực lượng phát hiện và cất bốc được 3 bộ hài cốt liệt sĩ, không có di vật kèm theo.

Tính đến hết ngày 17/7, Bộ Tư lệnh TP.HCM đã tìm kiếm, quy tập được 96 bộ hài cốt liệt sĩ và 2 bộ hài cốt tập thể tại Công viên Lê Thị Riêng.

Tìm thấy 96 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng năm 2026 - Ảnh 1.

Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng.

Hiện lực lượng tìm kiếm đang tiếp tục mở rộng phạm vi khai quật tại Công viên Lê Thị Riêng. Hướng mở rộng mới tập trung về khu vực gần ao để xác minh thêm các dấu vết, thông tin liên quan đến những rãnh mộ tập thể sau cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968.

Chiều cùng ngày, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn công tác Trung ương đến Công viên Lê Thị Riêng để dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ và thăm lực lượng đang làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Tại đây, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước dâng hương tại Tượng đài Cố Tổng Bí thư Trần Phú - Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Sau khi dâng hương tại Tượng đài Cố Tổng Bí thư Trần Phú, đoàn công tác tới dâng hương, bày tỏ lòng thành kính với các Anh hùng liệt sĩ tại Nhà quàn hài cốt liệt sĩ; dâng hương tại Nhà bia tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968, nơi thờ Anh hùng liệt sĩ Lê Thị Riêng và liệt sĩ Trần Văn Kiểu.

Sau lễ dâng hương, Đoàn công tác đến khu vực khai quật, nghe Bộ Tư lệnh TP.HCM báo cáo tiến độ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng.

Phát biểu tại buổi làm việc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính liệt sĩ là trách nhiệm thiêng liêng trước Tổ quốc, trước Nhân dân; là lương tri và nguyện vọng của mỗi người Việt Nam. Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam không bao giờ quên những người đã hy sinh vì đất nước, vì dân tộc.

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Tags

công viên Lê Thị Riêng

Bộ Tư lệnh TP. HCM

phường Hoà Hưng

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