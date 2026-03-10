Đã tìm ra người phụ nữ đứng sau nỗi sợ của tất cả học sinh Việt Nam mỗi khi tới môn tiếng Anh?

Đối với không ít học sinh Việt Nam, phần nghe trong giờ tiếng Anh luôn mang lại một cảm giác khá đặc biệt. Chỉ cần giáo viên bật đoạn băng với giọng đọc quen thuộc kiểu “Unit…, page number…, listen to the conversation and answer the questions…” là cả lớp gần như lập tức im lặng, tập trung lắng nghe từng câu một để kịp làm bài.

Chính vì vậy, khi một video hài hước mô phỏng lại phong cách của các bài nghe trong giáo trình tiếng Anh được chia sẻ trên mạng xã hội mới đây đã nhiều người xem cảm thấy “quen quen”. Video tái hiện lại cách đọc đề bài và các đoạn hội thoại đúng kiểu sách giáo khoa của một cô gái, nhưng được thể hiện theo phong cách cường điệu và hài hước hơn, khiến người xem vừa bất ngờ vừa bật cười vì quá giống ký ức thời đi học.

Đoạn clip nói tiếng Anh khiến nhiều học sinh Việt nghe là tự động run (Nguồn: @cesaralc2)

Phần mở đầu của video bắt chước đúng nhịp điệu quen thuộc của các bài listening, với cách đọc chậm rãi và rõ ràng. Sau đó là một đoạn hội thoại ngắn giữa hai nhân vật Jack và Fiona, xoay quanh câu chuyện đơn giản là rủ nhau đi chơi và làm bánh. Nội dung không quá phức tạp, nhưng chính cách thể hiện “chuẩn giọng băng nghe” lại khiến nhiều người liên tưởng ngay đến những bài tập nghe từng làm trên lớp.

Video hài hước mô phỏng lại các bài nghe trong giáo trình tiếng Anh được chia sẻ trên mạng xã hội mới đây đã nhiều người xem cảm thấy “quen quen”. (Ảnh chụp màn hình)

Cô gái xuất hiện trong video. (Ảnh chụp màn hình)

Thực tế, không có thông tin chắc chắn rằng giọng đọc của cô gái trong video có phải là giọng từng xuất hiện trong các băng nghe mà học sinh Việt Nam thường học hay không. Tuy vậy, điều đó không ngăn được cư dân mạng liên tưởng và để lại hàng loạt bình luận hài hước dưới bài đăng.

Một số bình luận được nhiều người chú ý như:

- Một mình chị diễn trọn chục vai.

- Hóa ra là chị, nỗi sợ của học sinh Việt Nam.

- Thì ra đây là người phụ nữ năm ấy đó sao.

- Giọng đọc này là nỗi đau khổ những người học tiếng Anh.

Dù chỉ là một video mang tính giải trí, nhưng nó lại vô tình chạm vào ký ức quen thuộc của không ít người về những tiết học tiếng Anh trên lớp. Với nhiều học sinh, phần listening từng là một thử thách thực sự khi cả lớp phải im lặng tuyệt đối, căng tai nghe từng câu thoại phát ra từ chiếc loa trên bục giảng, cố gắng bắt kịp những từ khóa quan trọng trước khi đoạn băng trôi qua. Chỉ cần lỡ một vài từ là rất dễ mất mạch nội dung, khiến việc chọn đáp án phía dưới trở nên khó khăn hơn nhiều.

Có lẽ cũng vì vậy mà khi nghe lại cách mở đầu quen thuộc của các bài nghe trong video, không ít người lập tức nhớ đến khung cảnh quen thuộc ngày trước khi cả lớp ngồi im phăng phắc, mắt dán vào trang sách, tay cầm bút sẵn sàng ghi chép. Trong khi đoạn băng vẫn đều đều chạy tiếp, học sinh thì vừa hồi hộp vừa cố gắng nghe thật nhanh để kịp hiểu nội dung và hoàn thành bài tập trước khi giọng đọc kết thúc. Chỉ một đoạn hội thoại ngắn nhưng lại đủ để gợi lại cả một khoảng ký ức rất đặc trưng của thời đi học.