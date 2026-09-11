Đã tìm ra mỹ nam cổ trang “đẹp, giỏi, giàu” trong truyền thuyết, cả Vbiz không có người thứ 2

Chưa thấy nam nhân cổ trang nào đã có visual đẹp nức nở lại còn giàu, giỏi như mỹ nam này.

Nối tiếp hình cổ trang thì behind the scence của nam diễn viên Quốc Anh trong dự án điện ảnh điện ảnh Chị Chị Em Em 3 sau khi được công bố đã gây chú ý trên MXH. Trong phần phim này, anh sẽ đảm nhận vai diễn Văn Tài - một trong những nhân vật trung tâm gánh vác các nút thắt kịch tính.

Behind the scene của Quốc Anh trong Chị Chị Em Em 3

Chủ yếu diện những bộ áo dài thanh lịch, chỉn chu hay những bộ vest lịch sự, cùng với visual “sặc mùi tiền”, Văn Tài do Quốc Anh thể hiện hiện lên là một công tử xuất thân danh giá. Gương mặt điển trai, phong thái quyền quý cùng cốt cách của một người được ăn học đàng hoàng khiến người xem lập tức cảm nhận được gia thế đáng nể của nhân vật này.

Ảnh: NSX

Ảnh: NSX

Đặc biệt, khi nói về nhân vật Văn Tài do Quốc Anh thủ vai, dàn diễn viên trong phim đã dành cho anh những lời khen “có cánh”. Nghệ sĩ Lê Khanh cảm thán đây là một “nam thần quá đẹp trai”, trong khi Steven Nguyễn nhận xét Văn Tài là kiểu “con nhà giàu, đẹp trai, học giỏi, sắp làm quan”. Trong mắt cô nàng Thị Mầu (Kỳ Duyên), Văn Tài gần như hội tụ đủ mọi yếu tố lý tưởng mà cô mong muốn ở một người chồng: đẹp trai, giỏi giang và môn đăng hộ đối.

Nhiều khán giả bình luận rằng, vai diễn công tử Bắc Bộ xưa này dường như được đo ni đóng giày cho Quốc Anh nhờ lợi thế ngoại hình và khí chất lịch lãm sẵn có, thậm chí còn gọi anh là mỹ nam cổ trang đẹp nhất Vbiz. Tuy nhiên, đằng sau hình ảnh tưởng như hoàn hảo, không tì vết lại là một người đàn ông phải gánh chịu nhiều áp lực nặng nề từ chính gia đình và xã hội nghiêm ngặt mà anh đang sống. Bản thân Quốc Anh cũng tiết lộ rằng Văn Tài lớn lên trong một gia đình giàu sang, học thức, có cha làm quan lớn. Vì vậy, bên cạnh những kỳ vọng to lớn từ dòng tộc, anh luôn phải đối diện với những khuôn phép và áp lực vô hình bao vây.

Ảnh: NSX

Ảnh: NSX

Trước khi góp mặt vào vũ trụ điện ảnh Chị Chị Em Em 3, Quốc Anh từng ghi dấu ấn trong lòng công chúng qua nhiều dự án điện ảnh đình đám. Nam diễn viên từng có màn chào sân đầy ấn tượng với hai bộ phim là Trạng Quỳnh và Ước Hẹn Mùa Thu. Sau đó, anh tiếp tục khẳng định thực lực qua tác phẩm Bí Mật Của Gió. Giai đoạn gần đây đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ của Quốc Anh khi liên tiếp góp mặt trong các dự án lớn được đầu tư hoành tráng như Bộ Tứ Báo Thủ, Thám Tử Kiên: Kỳ Án Không Đầu và phim điện ảnh Thỏ Ơi!!.

Ảnh: NSX

Ảnh: NSX

Còn với Chị Chị Em Em 3 sắp tới, cùng với nhân vật Văn Tài của Quốc Anh, Văn Cường, cùng với một đám cưới được chuẩn bị vô cùng công phu, hứa hẹn tiếp tục mở ra nhiều lớp quan hệ chồng chéo cùng những lựa chọn, toan tính khác nhau của các nhân vật trong Chị Chị Em Em 3. Bộ phim dự kiến sẽ chính thức ra rạp toàn quốc từ ngày 16.10.2026.

Ảnh: NSX

Sự xuất hiện của Văn Tài trong bối cảnh gia đình đầy sự ngộp thở cùng một đám cưới được chuẩn bị công phu hứa hẹn tiếp tục mở ra nhiều lớp quan hệ chồng chéo cùng những lựa chọn, toan tính khác nhau của các nhân vật trong Chị Chị Em Em 3. Bộ phim dự kiến sẽ chính thức ra rạp toàn quốc từ ngày 16.10.2026, khán giả đang mong đợi một màn lột xác đầy bùng nổ của mỹ nam cổ trang Quốc Anh trong vai diễn này.

Nguồn: NSX