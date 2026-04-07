Đã tìm ra cô gái mang cả mặt trời trong nụ cười, đẹp thế này không tươi nhất Việt Nam thì quá phí

Không cần tạo hình quá cầu kỳ hay lung linh, Hoàng Hà trong vai Linh Chi ngày càng ghi dấu ấn trong Đồng Hồ Đếm Ngược nhờ vẻ ngoài xinh xắn, lối diễn tự nhiên và đài từ rõ ràng, dễ chịu. Nữ diễn viên không phải kiểu nhân vật gây ấn tượng ngay từ đầu nhưng càng xem lại càng thấy hợp mắt, càng thấy dễ mến. Trong tập 17, khi Thành (Thanh Sơn) nói chuyện với cô em gái cùng cha khác mẹ là bé Nhi, cô bé hồn nhiên nhận xét: “Chị ấy cười xinh dã man”. Một lời nhận xét vô tư nhưng lại chạm đúng điều mà khán giả cảm nhận suốt từ đầu phim đến giờ. Không chỉ khiến Thành tủm tỉm cười mà người xem cũng phải gật gù đồng ý vì quá đúng, Hoàng Hà quả thật là cô gái có nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời.

Bởi thực tế, xuyên suốt bộ phim, nhân vật Linh Chi luôn mang năng lượng rất sáng, khiến người ta cảm thấy thoải mái mỗi khi cô xuất hiện. Tạo hình của nữ diễn viên trong phim không hề điệu đà, thậm chí còn có phần giản dị, bụi bặm. Nhưng chính điều đó lại giúp nụ cười trở nên nổi bật hơn. Mỗi lần Linh Chi cười đều khiến cả khung hình bừng sáng, khiến người xem tự nguyện đổ gục.

Một ưu điểm của Hoàng Hà là cô xử lý biểu cảm không hề bị lố. Nụ cười của cô luôn mang theo nhiều cung bậc cảm xúc. Khi vui thì rạng rỡ, khi ngại ngùng thì thoáng chút bối rối, còn khi đối diện với những khoảnh khắc nặng nề, nụ cười ấy lại trở nên mong manh hơn hẳn. Nhờ vậy, nhân vật không chỉ dừng ở mức dễ thương mà còn có chiều sâu để khán giả càng thêm yêu nhân vật Linh Chi do cô thể hiện.

Không chỉ riêng vai Linh Chi trong Đồng Hồ Đếm Ngược, Hoàng Hà ở những dự án trước đó cũng nhiều lần ghi dấu ấn nhờ nụ cười rất riêng. Trong Em Và Trịnh, cô mang đến một vẻ đẹp nhẹ nhàng, trong trẻo, nụ cười vừa e ấp vừa giàu cảm xúc đúng tinh thần hoài niệm của bộ phim. Sang Tay Anh Giữ Một Vì Sao, năng lượng tươi sáng của nữ diễn viên tiếp tục được phát huy, dù tạo hình giản dị thì cô vẫn luôn tươi tắn, nổi bật. Người có khuôn miệng cười xinh thì nhiều, nhưng để cười duyên và rạng rỡ như Hoàng Hà thì rất ít, thậm chí khán giả còn không ngại ví von người đẹp như "mang cả mặt trời trong nụ cười".

Một số bình luận của khán giả:

- Cười xinh thật, ước gì có bạn gái cười xinh như vậy

- Giữa bầu trời hot girl của VTV thì Hoàng Hà đúng là bông hoa khác biệt và gây ấn tượng nhất với mình

- Bạn này chỉ thiếu chiều cao là quá đẹp. Miệng cười rất xinh

- Công nhận chị Hoàng Hà cười xinh thật

- Đúng là nụ cười gây thương nhớ

- Không quá xinh nhưng nụ cười toả nắng, mang năng lượng tích cực cho mọi người.

- Ý là cười ai nhìn cũng mến ấy, đang bực mà nhìn cũng chả lỡ giận cơ

- Mang cả mặt trời trong nụ cười luôn. Nhìn bả cười cái tui cười theo luôn á