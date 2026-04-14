Đã rõ vì sao nữ tài xế có biểu hiện lạ sau khi tông liên hoàn 4 xe trên phố Hà Nội

Hương Trà (T/H) |

Sau tai nạn, người dân chứng kiến cho biết sau khi va chạm xảy ra, nữ tài xế ngồi trên ghế lái có biểu hiện lạ và mất khoảng 15 phút mới xuống được xe.

Tối 13/4, đoạn clip ghi lại hiện trường vụ va chạm liên hoàn xảy ra trên phố Doãn Kế Thiện (phường Phú Diễn, Hà Nội) khiến dư luận đặc biệt chú ý. Theo nội dung clip do người chứng kiến ghi lại thì sau khi xảy ra tai nạn, nữ tài xế ô tô có biểu hiện lạ, hoảng hốt và nằm gục trên vô lăng. Theo người dân có mặt tại hiện trường, phải chừng 15 phút sau, nữ tài xế mới có thể bước xuống xe và ngồi uống nước.

Sáng nay (14/4), Công an TP. Hà Nội tiếp tục điều tra vụ tai nạn trên. Cụ thể, khoảng 19h tối 13/4, ô tô BKS 30L-221.xx do chị L.T.T (33 tuổi, trú Hà Nội) điều khiển trên đường Doãn Kế Thiện (hướng từ Phạm Văn Đồng đi Trần Vỹ). Khi đến trước số nhà 84, xe này va chạm với hai xe máy đi phía trước cùng chiều.

Chưa dừng lại ở đó, ô tô do chị T. điều khiển tiếp tục va chạm với ô tô BKS 30E-393.xx do anh L.T.A (36 tuổi, trú tại Bắc Ninh) điều khiển đang di chuyển chiều ngược lại.

Khoảnh khắc xảy ra vụ va chạm.

Nắm bắt được thông tin, Đội CSGT đường bộ số 6 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) đã phối hợp với các đơn vị chức năng bảo vệ hiện trường, phân luồng và điều tra vụ việc. Một người đi xe máy được đưa đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe.

PLO thông tin, cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra chị T. và ba lái xe liên quan, kết quả đều không có nồng độ cồn và âm tính với chất ma túy. Làm việc với công an, chị T. cho biết trước khi lái xe, do mâu thuẫn gia đình nên tâm lý bất ổn, dẫn đến thiếu tập trung quan sát và gây tai nạn.

"2 phút" của người mẹ đưa con đi cắt tóc, khiến chủ tiệm kinh ngạc: Sự tử tế hút hơn 1,2 triệu lượt xem
"Siêu nút giao" hơn 2.380 tỷ đồng ở Hà Nội thế nào sau 1 năm thi công?

Chiến sĩ CSGT được đề xuất xử phạt tiền tại chỗ tăng gấp 15 lần mức hiện hành, áp dụng từ 1/7

Đau xót khoảnh khắc người trên xe công nông bị tàu hỏa húc bắn văng xa cả chục mét, 3 người thương vong

Khoảnh khắc Artemis II bung dù, hạ cánh an toàn ngoài khơi San Diego, hoàn thành sứ mệnh 10 ngày bay quanh Mặt trăng

Khoảnh khắc bất ngờ: Lá cờ quốc kỳ Việt Nam xuất hiện cùng lời chúc từ phi hành đoàn trạm ISS

Hiện trường vụ cháy xưởng sơn rộng hơn 1.000m², cột lửa bốc cao hàng chục mét

CSGT tịch thu 2 xe máy sau vụ livestream gây xôn xao trên Tiktok

Honda ra mắt xe tay ga mới: Giá "mềm" nhưng loạt trang bị cao cấp vượt tầm giá

