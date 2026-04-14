Đã rõ vì sao nữ tài xế có biểu hiện lạ sau khi tông liên hoàn 4 xe trên phố Hà Nội

Tối 13/4, đoạn clip ghi lại hiện trường vụ va chạm liên hoàn xảy ra trên phố Doãn Kế Thiện (phường Phú Diễn, Hà Nội) khiến dư luận đặc biệt chú ý. Theo nội dung clip do người chứng kiến ghi lại thì sau khi xảy ra tai nạn, nữ tài xế ô tô có biểu hiện lạ, hoảng hốt và nằm gục trên vô lăng. Theo người dân có mặt tại hiện trường, phải chừng 15 phút sau, nữ tài xế mới có thể bước xuống xe và ngồi uống nước.

Sáng nay (14/4), Công an TP. Hà Nội tiếp tục điều tra vụ tai nạn trên. Cụ thể, khoảng 19h tối 13/4, ô tô BKS 30L-221.xx do chị L.T.T (33 tuổi, trú Hà Nội) điều khiển trên đường Doãn Kế Thiện (hướng từ Phạm Văn Đồng đi Trần Vỹ). Khi đến trước số nhà 84, xe này va chạm với hai xe máy đi phía trước cùng chiều.

Chưa dừng lại ở đó, ô tô do chị T. điều khiển tiếp tục va chạm với ô tô BKS 30E-393.xx do anh L.T.A (36 tuổi, trú tại Bắc Ninh) điều khiển đang di chuyển chiều ngược lại.

Khoảnh khắc xảy ra vụ va chạm.

Nắm bắt được thông tin, Đội CSGT đường bộ số 6 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) đã phối hợp với các đơn vị chức năng bảo vệ hiện trường, phân luồng và điều tra vụ việc. Một người đi xe máy được đưa đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe.

PLO thông tin, cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra chị T. và ba lái xe liên quan, kết quả đều không có nồng độ cồn và âm tính với chất ma túy. Làm việc với công an, chị T. cho biết trước khi lái xe, do mâu thuẫn gia đình nên tâm lý bất ổn, dẫn đến thiếu tập trung quan sát và gây tai nạn.