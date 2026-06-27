Đã rõ chuyện hẹn hò của Bảo Anh và "hồng hài nhi" 2K3 HYO

Mối quan hệ giữa Bảo Anh và đàn em nhận nhiều sự bàn tán những ngày qua.

Những ngày qua, Bảo Anh và HYO bất ngờ trở thành tâm điểm bàn tán trên mạng xã hội sau khi nữ ca sĩ đăng tải bộ ảnh có loạt khoảnh khắc ôm eo, tựa đầu, kề sát cực tình tứ với đàn em sinh năm 2003. Đáng nói, bộ ảnh sau đó còn bất ngờ "bốc hơi" khỏi trang cá nhân của Bảo Anh, càng khiến nghi vấn hẹn hò được netizen bàn luận rôm rả.

Giữa lúc những đồn đoán vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, phía HYO đã chính thức lên tiếng. Theo đó, HYO khẳng định mình và chị Bảo Anh "hoàn toàn không có việc hẹn hò hay nảy sinh bất cứ tình cảm nào". Nam ca sĩ cho biết cả hai chỉ là đồng nghiệp và sự ủng hộ của Bảo Anh xuất phát từ sự giúp đỡ dành cho một người em thân thiết trong nghề.

HYO cũng chia sẻ đang tập trung hoàn toàn cho sự nghiệp và mong muốn ghi dấu ấn với khán giả thông qua chương trình Tinh Hà Say Hi thay vì những tin đồn đời tư.

HYO phủ nhận tin đang hẹn hò với Bảo Anh

Trước đó, mạng xã hội xôn xao khi Bảo Anh chia sẻ bộ ảnh mới chụp cùng HYO với concept cô dâu - chú rể. Trong loạt ảnh, cả hai có nhiều cử chỉ thân mật như ôm eo, tựa đầu vào nhau, áp sát gương mặt hay dành cho đối phương những ánh nhìn đầy tình cảm. Ngay lập tức, nhiều cư dân mạng đặt nghi vấn nữ ca sĩ đã tìm được hạnh phúc mới sau thời gian kín tiếng về chuyện tình cảm.

Không chỉ vậy, điều khiến dân mạng càng tò mò là bộ ảnh bất ngờ được Bảo Anh xóa khỏi trang cá nhân chỉ sau một thời gian ngắn đăng tải. Động thái này càng làm dấy lên nhiều đồn đoán về mối quan hệ của cả hai.

Bộ ảnh thân mật giữa Bảo Anh và HYO khiến netizen phải bàn tán

Ít ngày trước đó, tại buổi họp báo ra mắt chương trình Tinh Hà Say Hi, Bảo Anh và HYO cũng gây chú ý khi xuất hiện cùng nhau. Nam ca sĩ sinh năm 2003 được bắt gặp đi cùng xe với đàn chị, ga lăng dìu Bảo Anh xuống xe trước khi cả hai sánh đôi vào khu vực thảm đỏ. Trong suốt sự kiện, hai nghệ sĩ liên tục trò chuyện, tương tác thoải mái, tạo cảm giác khá thân thiết.

Bên cạnh những nghi vấn tình cảm, ngay từ khi những hình ảnh này lan truyền, không ít ý kiến cũng cho rằng mối quan hệ giữa Bảo Anh và HYO chỉ đơn thuần là đàn chị - đàn em trong nghề. Và sau thông báo mới từ HYO thì những tin đồn yêu đương đã phần nào sáng tỏ.

Bảo Anh và HYO đi cùng một xe đến họp báo Tinh Hà Say Hi

HYO sinh năm 2003 từng theo học chuyên ngành Thanh nhạc tại Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội, đồng thời theo đuổi ngành Âm nhạc ứng dụng tại Đại học Thăng Long. Hiện tại, HYO trực thuộc DreamS Entertainment - đơn vị quản lý nhiều nghệ sĩ trẻ như JSOL, Sơn.K và Hoàng Duyên.

Bên cạnh lợi thế về ngoại hình và thần thái sân khấu, HYO còn gây ấn tượng nhờ chất giọng trầm, khả năng trình diễn cùng kỹ năng chơi nhiều loại nhạc cụ như piano, guitar và trống. Việc góp mặt trong chương trình Tinh Hà Say Hi được xem là cột mốc quan trọng, đánh dấu bước khởi động trước khi nam nghệ sĩ chính thức bước vào hành trình hoạt động chuyên nghiệp.