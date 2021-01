Đã nghe nhiều về tư duy tỷ phú nhưng bạn có biết ngoài ra còn có cái gọi là “tư duy của người nghèo”?

Tư duy là một trong những yếu tố lớn nhất ngăn cản mọi người trở nên giàu có. Trên thực tế, hầu hết những người chúng ta gặp hàng ngày đều có tư duy kém. Họ suy nghĩ kém, hành động kém và kết quả là sống kém. Nhưng điều quan trọng nhất không phải là quá nhiều người có tư duy kém, mà là họ không ý thức được vấn đề này.

Nếu bạn hỏi những người lạ ngẫu nhiên trên phố rằng họ ước gì thì 99,9% sẽ nói rằng họ ước mình giàu có. Họ sẽ nói rằng họ ước có thể có hàng triệu đô la để không bao giờ phải làm việc nữa.

Tuy nhiên, đây lại là những người dành thời gian chơi trò chơi điện tử, đi dự tiệc và mua iPhone mới nhất bất cứ khi nào nó được phát hành. Họ muốn trở nên giàu có, nhưng hành động của họ hoàn toàn trái ngược với những gì họ muốn.

Đây là lý do tại sao số một lý do khiến mọi người "nghèo khó" trong khi thu nhập không phải là thấp, mà là do tư duy của họ. Những người sở hữu tư duy nghèo nàn tin rằng nếu không sinh ra đã giàu có, họ sẽ không bao giờ có được thành công.

Nhưng nếu bạn nhìn vào lịch sử, điều đó không đúng. Một số nhân vật vĩ đại và nổi bật trong lịch sử đã được nuôi dưỡng trong hoàn cảnh nghèo khó, chẳng hạn như Abraham Lincoln và Oprah Winfrey. Tuy nhiên, những người này không để hoàn cảnh xác định tương lai của họ. Họ hiểu rằng nếu muốn trở nên thành công, họ sẽ phải thay đổi suy nghĩ của mình để phù hợp với loại người mà họ muốn trở thành.

Tại sao tư duy nghèo nàn ngăn bạn đến với giàu có

Một trong những niềm tin tồi tệ nhất của một người có tư duy kém là họ có thể tiết kiệm để giàu có. Chúng ta thường xuyên nghe thấy những điều như thế này: "Bạn có thể tiết kiệm tiền bằng cách không ghé qua Starbucks mỗi sáng", "Hãy ngừng tiêu xài hoang phí" hay "Nếu không giảm giá, tôi sẽ không mua nó".

Đây là điều mà hầu hết những người có tư duy kém đều mắc phải - tư duy nghèo nàn. Họ cho rằng tiết kiệm là bước đầu tiên để trở nên giàu có. Nhưng trên thực tế, tiết kiệm một vài đô la đó sẽ không tạo ra sự khác biệt đáng kể đối với mức thu nhập hoặc lối sống của bạn.

Giả sử bạn ghé qua Starbucks mỗi sáng để thưởng thức cà phê hàng ngày. Vì muốn tiết kiệm tiền, bạn quyết định từ bỏ điều nhỏ nhặt mà bạn mong chờ mỗi sáng. Và giả sử rằng bạn thường chi 5 đô la cho cà phê và bạn làm điều này trong cả tháng. Bạn tiết kiệm được bao nhiêu tiền?

Bạn sẽ tiết kiệm được chính xác là 150 đô la. Bây giờ hãy tự hỏi bản thân, liệu 150 đô la có giúp bạn tiến gần hơn đến việc mua ngôi nhà mơ ước đó không? Hay mua chiếc xe ưa thích đó? Câu trả lời là "Không". Những người có tư duy kém sẽ luôn nghèo vì họ tin rằng tiết kiệm tiền sẽ tạo ra sự khác biệt. Trên thực tế, bỏ cà phê buổi sáng chỉ cướp đi niềm vui nho nhỏ mà bạn được tận hưởng trên đường đi làm.

Tiết kiệm sẽ không làm bạn giàu - Hãy làm điều này thay thế

Thay vì tiết kiệm như hầu hết những người nói trên, hãy tập trung vào việc tạo thêm thu nhập. Trong ví dụ Starbucks ở trên, bạn sẵn sàng bỏ cà phê buổi sáng để tiết kiệm tiền. Lý do bạn làm điều này là vì nó giúp bạn tiết kiệm 150 đô la mỗi tháng. Nhưng điều này đưa bạn đến đâu?

Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu bạn tìm ra cách để kiếm thêm 150 đô la một tháng? Thay vì bỏ qua một thói quen hàng ngày mang lại niềm vui cho bạn, tại sao không tìm cách kiếm nhiều tiền hơn?

Bằng cách tập trung vào việc tạo ra nhiều của cải hơn thay vì tiết kiệm số tiền ít ỏi bạn có, bạn sẽ không phải tác động tiêu cực đến lối sống của mình. Bạn có thể tiếp tục tận hưởng món đồ uống yêu thích vào mỗi buổi sáng mà không cảm thấy tội lỗi khi làm như vậy, bởi vì bạn đã tìm ra cách để kiếm thêm 150 đô la một tháng.

Trên thực tế, đây là bí mật ngăn cách những người có tư duy kém với những người có tư duy giàu có. Thay vì cố gắng tiết kiệm tiền, hãy tìm cách tạo ra nhiều tiền hơn. Bạn sẽ có thể tận hưởng lối sống hiện tại của mình, đồng thời cải thiện nó trong tương lai.

Cạm bẫy lớn nhất khi có một tư duy kém

Điều đáng tiếc là ngay cả khi những người có tư duy kém nhận ra vấn đề, họ vẫn muốn tiết kiệm hơn. Điều này là do họ lười biếng.

Thay vì cố gắng tìm cách kiếm thêm 150 đô la, những người có tư duy kém sẽ đơn giản bỏ qua ly cà phê buổi sáng của họ. Điều này là do việc tìm cách tạo ra sự giàu có đòi hỏi bạn phải sử dụng bộ não của mình. Và sử dụng bộ não để suy nghĩ đòi hỏi phải làm việc.

Tuy nhiên, việc đưa ra quyết định không đến Starbucks vào mỗi buổi sáng là điều rất đơn giản. Bạn thực sự không phải làm bất cứ điều gì và bạn sẽ tiết kiệm được tiền.

Đây là lý do tại sao có một tư duy kém lại rất bất lợi cho sự thành công của một người. Thay vì hành động để làm cho cuộc sống của họ tốt hơn, họ thích tìm đến những thứ an toàn và không mạo hiểm. Họ cho phép tư duy kém kiểm soát cách họ sống và những lựa chọn họ đưa ra.

Kết quả là, nhiều người không hạnh phúc vì họ không phải là người kiểm soát cuộc sống của mình. Bộ não là bộ phận đưa ra tất cả các quyết định, cho họ biết nên làm gì hoặc không nên làm gì và điều hành cuộc sống.

Có một tư duy nghèo nàn thu hút sự nghèo đói

Những người có tư duy nghèo nàn thực sự trở nên kém hơn theo thời gian. Nếu bạn đã quen thuộc với Luật hấp dẫn, bạn sẽ hiểu tại sao. Đối với những người chưa biết, Luật hấp dẫn nói rằng bất cứ điều gì bạn quan niệm, bạn đều có thể đạt được. Nói cách khác, những suy nghĩ bạn có và những hành động bạn thực hiện quyết định bạn sẽ có cuộc sống như thế nào.

Đây là lý do tại sao những người có tư duy kém thường gặp khó khăn về tài chính. Họ có niềm tin hạn chế về tiền bạc và coi đó là "cội rễ của mọi điều xấu xa". Nếu ai đó nói với họ về một cơ hội kiếm tiền mới hấp dẫn, họ sẽ trở nên hoài nghi và coi đó là một trò lừa đảo thay vì nghiên cứu thêm. Niềm tin hạn chế về tiền bạc khiến họ không đạt được thành công tài chính thực sự!