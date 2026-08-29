Đà Lạt bất ngờ xuất hiện điều hiếm thấy suốt hơn 15 năm vào đúng dịp 2/9

Có một điều khác thường đang xuất hiện ở Đà Lạt vào đúng dịp 2/9.

Hơn 15 năm qua, dịp Quốc khánh 2/9 chưa bao giờ được xem là mùa cao điểm của du lịch Đà Lạt. Thế nhưng năm nay, thị trường bất ngờ đảo chiều khi lượng khách và nhu cầu lưu trú cùng tăng mạnh ngay sau một thay đổi quan trọng về kết nối giao thông.

Điều hiếm thấy ở Đà Lạt dịp 2/9

Theo Tuổi Trẻ, những năm trước, khi mùa hè kết thúc, lượng khách đến Đà Lạt thường giảm dần và tháng 9 trở thành một trong những khoảng thời gian khá trầm lắng. Ngay cả khi sân bay Liên Khương hoạt động bình thường, kỳ nghỉ 2/9 cũng hiếm khi tạo ra một đợt khách đáng kể.

Năm 2026 lại khác.

Hơn 15 năm qua, dịp Quốc khánh 2/9 chưa bao giờ được xem là mùa cao điểm của du lịch Đà Lạt. (Ảnh: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

Nhiều cơ sở lưu trú cho biết lượng đặt phòng tăng khoảng 40% so với cùng thời điểm năm trước. Đáng chú ý, nhu cầu không chỉ tập trung trong vài ngày nghỉ lễ mà kéo dài sang cả tháng 9.

Một số đơn vị kinh doanh du lịch nhận định nguyên nhân đáng kể đến từ việc Cảng hàng không quốc tế Liên Khương chính thức hoạt động trở lại ngày 19/8, sau hơn 5 tháng tạm dừng để sửa chữa, nâng cấp.

Trong thời gian sân bay đóng cửa, khách ở các thị trường xa như Hà Nội, Đà Nẵng hoặc miền Tây muốn đến Đà Lạt phải lựa chọn những hành trình phức tạp hơn. Không ít người vì vậy đã hoãn chuyến đi và chờ đường bay được nối lại.

Nhiều cơ sở lưu trú cho biết lượng đặt phòng tăng khoảng 40% so với cùng thời điểm năm trước. (Ảnh: Vigo)

Khi Liên Khương mở cửa, lượng nhu cầu này được giải phóng gần như cùng lúc. Chủ một số cơ sở lưu trú cho biết khách từ Hà Nội và Đà Nẵng đặt phòng trong tháng 9 năm nay tăng rõ rệt, thậm chí nhiều khách quen liên hệ ngay khi biết có thể bay thẳng trở lại.

Tuy nhiên, mức tăng 40% không đồng đều ở toàn bộ thị trường. Theo Tuổi Trẻ, nhóm khách sạn cao cấp ghi nhận sự tăng trưởng rõ rệt hơn, trong khi đến ngày 29/8, nhiều khách sạn nhỏ dưới 20 phòng vẫn còn phòng trống. Với mùa thấp điểm tháng 9, một số cơ sở cho rằng công suất khoảng 70% đã là tín hiệu tích cực.

Những chuyến bay đầu tiên kín ghế

Sức bật của thị trường cũng thể hiện khá rõ qua số liệu hàng không.

Đáng chú ý, nhu cầu không chỉ tập trung trong vài ngày nghỉ lễ mà kéo dài sang cả tháng 9. (Ảnh: Traveloka)

Theo Vietnam Airlines, ngay sáng 19/8, hai chuyến bay đầu tiên của hãng đến Liên Khương sau thời gian tạm dừng đều đạt hệ số sử dụng ghế 100%. Chuyến VN1380 từ TP.HCM chở 188 hành khách, còn VN1955 từ Đà Nẵng chở 180 hành khách.

Sau khi sân bay mở lại, Vietnam Airlines Group đồng thời khôi phục các đường bay kết nối Đà Lạt với Hà Nội, TP.HCM và Đà Nẵng. Ba đường bay này có tổng tần suất 7 chuyến khứ hồi mỗi ngày bằng Airbus A321.

Một điểm đáng chú ý khác là đường bay Cần Thơ – Đà Lạt cũng được VASCO nối lại sau gần 6 năm gián đoạn. Trong giai đoạn đầu, đường bay được khai thác một chuyến khứ hồi mỗi ngày; vào tháng 9 và tháng 10 dự kiến duy trì 5 chuyến khứ hồi mỗi tuần.

Sự trở lại của đường hàng không vì vậy không chỉ giúp rút ngắn thời gian đi lại mà còn mở lại nguồn khách quan trọng từ những khu vực ở xa Đà Lạt. (Ảnh: Cục Du lịch Quốc gia)

Vietnam Airlines cho biết sân bay Liên Khương dự kiến phục vụ khoảng 6.800 lượt khách mỗi ngày trong giai đoạn đầu sau khi hoạt động trở lại, với sản lượng 4 tháng cuối năm 2026 ước khoảng 816.000 lượt.

Sự trở lại của đường hàng không vì vậy không chỉ giúp rút ngắn thời gian đi lại mà còn mở lại nguồn khách quan trọng từ những khu vực ở xa Đà Lạt.

Du lịch Lâm Đồng tiếp tục tăng trưởng

Không chỉ riêng dịp 2/9, bức tranh du lịch của Lâm Đồng trong năm nay cũng ghi nhận những con số đáng chú ý.

Theo Báo Lâm Đồng, trong 8 tháng đầu năm 2026, toàn tỉnh đón hơn 16,46 triệu lượt khách, tăng 19% so với cùng kỳ. Doanh thu du lịch đạt gần 45.600 tỷ đồng, tăng 22,3%.

Không chỉ riêng dịp 2/9, bức tranh du lịch của Lâm Đồng trong năm nay cũng ghi nhận những con số đáng chú ý. (Ảnh: Vntrip)

Kết quả này được đánh giá đáng chú ý bởi trong phần lớn mùa du lịch hè, sân bay Liên Khương vẫn đang đóng cửa nâng cấp.

Song song với việc khôi phục kết nối hàng không, địa phương cũng liên tục tổ chức các sự kiện để thu hút khách. Chuỗi "Chào mùa du lịch hè năm 2026", các hoạt động thể thao, văn hóa và chương trình kích cầu đã góp phần tạo thêm lý do để du khách lựa chọn Lâm Đồng.

Từ nay đến cuối năm, một trong những sự kiện được kỳ vọng tiếp tục tạo sức hút lớn là Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI. Theo kế hoạch, lễ hội năm nay được mở rộng với hàng loạt chương trình văn hóa, nghệ thuật, triển lãm hoa và các không gian trải nghiệm dành cho du khách.

Song song với việc khôi phục kết nối hàng không, địa phương cũng liên tục tổ chức các sự kiện để thu hút khách. (Ảnh: Ago)

Với việc sân bay hoạt động trở lại ngay trước kỳ nghỉ Quốc khánh, cùng nhu cầu từng bị dồn lại trong nhiều tháng, khoảng thời gian vốn trầm lắng của du lịch Đà Lạt năm nay vì thế đang xuất hiện một diễn biến hiếm thấy trong hơn một thập kỷ.

Theo Tuổi Trẻ, Vietnam Airlines, Báo Lâm Đồng