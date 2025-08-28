Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đang thụ lý xác minh các đơn tố giác tội phạm của nhiều cá nhân tố giác Giang Hồng Ngọc (Sinh năm 1986, ngụ phường Bình Đông, TP.HCM) có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài và cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Thông tin từ PLO ngày 27/8 cho hay, quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Giang Hồng Ngọc để tiếp tục điều tra làm rõ hành vi phạm tội. Cơ quan CSĐT nhận định đây là vụ án có tính chất rất phức tạp, liên quan đến nhiều cá nhân và tài sản liên quan có giá trị rất lớn.

Vì vậy, để phục vụ điều tra, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đề nghị tất cả những người nào tham gia các dây hụi của Giang Hồng Ngọc trên mạng xã hội Facebook, góp vốn làm ăn hoặc vay tiền của Ngọc thì đến ngay Công an TP.HCM (Đội 3 - Phòng Cảnh sát hình sự, địa chỉ số 459 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh, TP.HCM), để trình báo, tố giác hoặc cung cấp thông tin.

Theo thông tin trên VTV đưa hồi tháng 2, Công an TP HCM tiếp nhận đơn trình báo của bà P.T.D tố giác Giang Hồng Ngọc có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản, xảy ra từ tháng 12/2023. Ngoài bà P.T.D, nhiều người khác cũng có đơn tố giác bà Ngọc giật hụi.

Giang Hồng Ngọc - Ảnh: VTV

Quá trình xác minh vụ việc, Cơ quan Công an phát hiện thêm ông H. (SN 1984, ngụ quận 5) có thể liên quan đến vụ án.

Theo điều tra, Giang Hồng Ngọc kêu gọi nhiều người tham gia các dây hụi của Ngọc trên mạng xã hội Facebook. Những người tham gia dây hụi đóng đầy đủ các kỳ, đến khi gần đến hạn "hốt" hụi thì Ngọc không thanh toán cho người chơi. Nhằm giật hụi, Ngọc liên tục viện nhiều lý do để trốn tránh không cho hụi viên hốt hụi.

Ngoài ra, Ngọc còn huy động tiền của nhiều người, hứa sẽ trả lãi cao để đầu tư kinh doanh, cam kết nếu cần rút vốn thì chỉ cần thông báo trước một tháng. Tuy nhiên, sau đó Ngọc không trả lãi, cũng không trả lại tiền vốn cho người góp.

Bước đầu, cơ quan điều tra ước tính số tiền trong vụ việc lên đến khoảng 40 tỷ đồng. Hành vi của Ngọc có dấu hiệu của tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tuy nhiên, thời điểm đó Ngọc đã rời khỏi nơi cư trú, đi đâu không rõ.

Điều 174 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017) tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản 1. Người nào bằng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt tài sản của người khác trị giá từ 2.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng hoặc dưới 2.000.000 đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm: a) Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi chiếm đoạt tài sản mà còn vi phạm; b) Đã bị kết án về tội này hoặc về một trong các tội quy định tại các điều 168, 169, 170, 171, 172, 173, 175 và 290 của Bộ luật này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm; c) Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội; d) Tài sản là phương tiện kiếm sống chính của người bị hại và gia đình họ. …. 4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân: Chiếm đoạt tài sản trị giá 500.000.000 đồng trở lên Lợi dụng hoàn cảnh chiến tranh, tình trạng khẩn cấp để phạm tội. 5. Hình phạt bổ sung:

Ngoài hình phạt chính, người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản