Ngày 26/8, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết Công an phường Long Khánh ngày 25/8 đã chủ trì, phối hợp với Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đồng Nai bắt giữ thành công đối tượng truy nã Hoàng Duy Phương (sinh năm 1986, HKTT: phường Long Khánh, Đồng Nai) khi đang lẩn trốn tại địa bàn.

Theo hồ sơ vụ án, đầu năm 2023, Hoàng Duy Phương liên tục thuê, mượn xe của nhiều người rồi mang đi cầm cố để lấy tiền trả nợ và bỏ trốn. Tổng trị giá tài sản mà Phương đã chiếm đoạt lên đến 1,3 tỷ đồng.

Đối tượng Hoàng Duy Phương (áo trắng) - Ảnh: CA Đồng Nai

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra Quyết định truy nã số 4034/QĐTN-CSHS ngày 20/3/2025 đối với Hoàng Duy Phương về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Đến ngày 25/8/2025, qua công tác quản lý địa bàn, Công an phường Long Khánh phát hiện, bắt giữ đã khi Phương đang lẩn trốn.

Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra, làm rõ theo quy định của pháp luật.

Điều 175. Tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản 1. Người nào thực hiện một trong các hành vi sau đây chiếm đoạt tài sản của người khác trị giá từ 4.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng hoặc dưới 4.000.000 đồng nhưng đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi chiếm đoạt tài sản hoặc đã bị kết án về tội này hoặc về một trong các tội quy định tại các điều 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174 và 290 của Bộ luật này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm hoặc tài sản là phương tiện kiếm sống chính của người bị hại và gia đình họ, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm: a) Vay, mượn, thuê tài sản của người khác hoặc nhận được tài sản của người khác bằng hình thức hợp đồng rồi dùng thủ đoạn gian dối hoặc bỏ trốn để chiếm đoạt tài sản đó hoặc đến thời hạn trả lại tài sản mặc dù có điều kiện, khả năng nhưng cố tình không trả; b) Vay, mượn, thuê tài sản của người khác hoặc nhận được tài sản của người khác bằng hình thức hợp đồng và đã sử dụng tài sản đó vào mục đích bất hợp pháp dẫn đến không có khả năng trả lại tài sản.

...

4. Phạm tội chiếm đoạt tài sản trị giá 500.000.000 đồng trở lên, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm. 5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.