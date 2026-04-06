Đã bắt Bùi Thị Thanh Thủy cùng 24 người khác

Ngày 6/4, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an Hà Nội cho biết đã bắt Bùi Thị Thanh Thủy cùng 24 người để điều tra hành vi Mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Trước đó, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an Thành phố đã phát hiện đường dây tội phạm mua bán trái phép chất ma túy với số lượng lớn liên quan đến bệnh nhân điều trị bắt buộc tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương, xã Thường Tín, Hà Nội.

Đây là đường dây tội phạm ma túy hoạt động khép kín, có sự tham gia của các đối tượng có nhiều tiền án, tiền sự với phương thức, thủ đoạn hoạt động tinh vi nhằm đối phó với lực lượng chức năng do đối tượng Bùi Thị Thanh Thủy (SN 1964; từng có 5 tiền án về ma túy) cầm đầu.

Đối tượng có hồ sơ bệnh án tâm thần và sử dụng vỏ bọc bệnh nhân thi hành Quyết định chữa bệnh bắt buộc tại Khoa điều trị bắt buộc nữ Viện Pháp y tâm thần Trung ương.

Tuy nhiên, trong quá trình điều trị bắt buộc, Thủy có quan hệ thân thiết với một số y bác sĩ, nhân viên phục vụ trong viện và được tạo điều kiện sử dụng điện thoại để liên lạc với đàn em chỉ đạo việc mua bán trái phép chất ma túy, thậm chí Thủy được chính nhân viên y tế cho ra ngoài về nhà.

Đối tượng Bùi Thị Thanh Thủy (Ảnh: Công an Hà Nội).

Từ ngày 9/7 đến 17/7/2025, Công an TP đã tổ chức đấu tranh, triệt phá đường dây tội phạm trên, tiến hành bắt giữ 11 đối tượng về hành vi liên quan đến mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, thu giữ 22 kg ma túy tổng hợp, 1 khẩu súng (dạng côn) và một số tài liệu, đồ vật khác.

Cơ quan Công an thu giữ số lượng lớn ma túy (Ảnh: Công an Hà Nội).

Tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, đến nay đã bắt giữ 25 đối tượng về các hành vi mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy (trong đó có 3 đối tượng là bệnh nhân đang điều trị tại Viện Pháp y tâm thần); thu giữ gần 100 kg ma túy tổng hợp các loại.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP đang tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.