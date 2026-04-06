Đã bắt Bùi Thị Thanh Thủy cùng 24 người khác

Duy Anh |

Bùi Thị Thanh Thủy bị cáo buộc sử dụng vỏ bọc bệnh nhân tâm thần để điều hành đường dây mua bán ma túy số lượng lớn.

Ngày 6/4, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an Hà Nội cho biết đã bắt Bùi Thị Thanh Thủy cùng 24 người để điều tra hành vi Mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Trước đó, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an Thành phố đã phát hiện đường dây tội phạm mua bán trái phép chất ma túy với số lượng lớn liên quan đến bệnh nhân điều trị bắt buộc tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương, xã Thường Tín, Hà Nội.

Đây là đường dây tội phạm ma túy hoạt động khép kín, có sự tham gia của các đối tượng có nhiều tiền án, tiền sự với phương thức, thủ đoạn hoạt động tinh vi nhằm đối phó với lực lượng chức năng do đối tượng Bùi Thị Thanh Thủy (SN 1964; từng có 5 tiền án về ma túy) cầm đầu.

Đối tượng có hồ sơ bệnh án tâm thần và sử dụng vỏ bọc bệnh nhân thi hành Quyết định chữa bệnh bắt buộc tại Khoa điều trị bắt buộc nữ Viện Pháp y tâm thần Trung ương.

Tuy nhiên, trong quá trình điều trị bắt buộc, Thủy có quan hệ thân thiết với một số y bác sĩ, nhân viên phục vụ trong viện và được tạo điều kiện sử dụng điện thoại để liên lạc với đàn em chỉ đạo việc mua bán trái phép chất ma túy, thậm chí Thủy được chính nhân viên y tế cho ra ngoài về nhà.

Đối tượng Bùi Thị Thanh Thủy (Ảnh: Công an Hà Nội).

Từ ngày 9/7 đến 17/7/2025, Công an TP đã tổ chức đấu tranh, triệt phá đường dây tội phạm trên, tiến hành bắt giữ 11 đối tượng về hành vi liên quan đến mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, thu giữ 22 kg ma túy tổng hợp, 1 khẩu súng (dạng côn) và một số tài liệu, đồ vật khác.

Cơ quan Công an thu giữ số lượng lớn ma túy (Ảnh: Công an Hà Nội).

Tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, đến nay đã bắt giữ 25 đối tượng về các hành vi mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy (trong đó có 3 đối tượng là bệnh nhân đang điều trị tại Viện Pháp y tâm thần); thu giữ gần 100 kg ma túy tổng hợp các loại.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP đang tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Những ai từng nhận cuộc gọi từ số điện thoại này, hãy báo ngay cho công an
Tags

báo công an

tin hình sự

Tin nóng trong ngày

Tin ngắn

báo mới

bắt giữ

bắt tạm giam

bà trùm

Phụ nữ

Viện Pháp y tâm thần trung ương

chuyên án lớn

Hay độc lạ

Bùi Thị Thanh Thủy

Thảm cảnh thuyền chở 100 người bị lật úp 70 người mất tích: Nhói lòng cảnh nạn nhân chờ ứng cứu

Thảm cảnh thuyền chở 100 người bị lật úp 70 người mất tích: Nhói lòng cảnh nạn nhân chờ ứng cứu

00:44
Tiết lộ hình ảnh bất ngờ ở nơi Mỹ giải cứu phi công F-15 khỏi Iran: Hiện trường dày đặc hố bom?

Tiết lộ hình ảnh bất ngờ ở nơi Mỹ giải cứu phi công F-15 khỏi Iran: Hiện trường dày đặc hố bom?

01:01
Hiếm thấy cảnh hàng trăm "chiến sĩ tinh nhuệ" lội bùn, ngụp lặn rèn luyện chống khủng bố

Hiếm thấy cảnh hàng trăm "chiến sĩ tinh nhuệ" lội bùn, ngụp lặn rèn luyện chống khủng bố

00:58
Soi cận mặt “nghi phạm” thản nhiên vặt gương loạt Mercedes, BMW trong hầm chung cư ở Hà Nội

Soi cận mặt “nghi phạm” thản nhiên vặt gương loạt Mercedes, BMW trong hầm chung cư ở Hà Nội

Khoảnh khắc thót tim, tài xế lao qua dải phân cách ôm em bé giữa dòng xe

Khoảnh khắc thót tim, tài xế lao qua dải phân cách ôm em bé giữa dòng xe

00:47
Khung cảnh 'đặc biệt' ở công trình cầu kép 8.000 tỷ đồng, lớn thứ 2 Việt Nam

Khung cảnh 'đặc biệt' ở công trình cầu kép 8.000 tỷ đồng, lớn thứ 2 Việt Nam

01:45
Mới nhất: Ông Phạm Nhật Vượng có 24,5 tỷ USD, giàu nhất Đông Nam Á, top bao nhiêu thế giới?

Mới nhất: Ông Phạm Nhật Vượng có 24,5 tỷ USD, giàu nhất Đông Nam Á, top bao nhiêu thế giới?

00:51
“Nữ quái” bịt kín mặt, ngang nhiên rút súng cướp vàng trong tích tắc

“Nữ quái” bịt kín mặt, ngang nhiên rút súng cướp vàng trong tích tắc

