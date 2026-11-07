Cựu Tổng thống Paraguay Pena bị bắt giữ

Ngày 6/11, lực lượng cảnh sát đã bắt giữ cựu Tổng thống Paraguay Santiago Pena, liên quan đến vụ án Ngân hàng kỹ thuật số Ueno (Ueno Bank).

Cựu Tổng thống Paraguay Santiago Pena.

Theo tờ báo ABC Color, cảnh sát đã hành động theo lệnh bắt giữ do Văn phòng Công tố Paraguay ban hành.

Ngày 6/11, Văn phòng Công tố đã chính thức mở cuộc điều tra hình sự, và đệ đơn cáo buộc lạm dụng tín nhiệm, nghi ngờ cựu Tổng thống Santiago Pena biển thủ công quỹ, liên quan đến vụ sụp đổ của Ueno Bank.

Trước đó cùng ngày, Hạ viện Paraguay đã bỏ phiếu luận tội ông Pena, vì liên quan đến sự sụp đổ của Ueno Bank, điều đã gây ra một cuộc khủng hoảng chính trị và tài chính, sau khi quyền truy cập vào 3 triệu tài khoản bị đóng băng.

Dân số Paraguay hiện nay là 7 triệu người.

“Theo kết quả bỏ phiếu, ông Pena bị kết tội thực hiện nhiệm vụ không đúng quy trình, do đó bị bãi nhiệm khỏi chức vụ Tổng thống Cộng hòa Paraguay theo luật định", Chủ tịch Quốc hội Basilio Nunez cho biết.

Ông Nunez cũng triệu tập một phiên họp bất thường của cả hai viện quốc hội một giờ sau đó, để Phó Tổng thống Pedro Allana tuyên thệ nhậm chức người đứng đầu nhà nước.

Ngày 5/11, ông Pena đã tuyên bố từ chức sau khi Ueno Bank sụp đổ, nhưng do thiếu số lượng đại biểu cần thiết, nên Quốc hội không thể tiến hành bỏ phiếu chấp nhận hoặc bác bỏ đơn từ chức.

Theo hiến pháp, tất cả các cựu Tổng thống đều trở thành thượng nghị sĩ suốt đời, trừ trường hợp bị luận tội.

Ngày 3/11, Ngân hàng Trung ương đã can thiệp, áp đặt chế độ quản lý bên ngoài đối với Ueno Bank, dẫn đến sự cố đóng băng tài khoản và gây ra cuộc khủng hoảng tài chính - chính trị lớn tại Paraguay.

Theo TASS



