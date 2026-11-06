Tổng thống Paraguay từ chức sau vụ sụp đổ ngân hàng số

Tổng thống Paraguay Santiago Pena đã từ chức sau khi sự sụp đổ của ngân hàng kỹ thuật số Ueno gây ra một cuộc khủng hoảng chính trị và tài chính, khiến hàng triệu tài khoản bị phong tỏa và làm lung lay niềm tin của các nhà đầu tư vào một trong những nền kinh tế ổn định nhất Nam Mỹ.

Tổng thống Santiago Pena trong đoạn video tuyên bố từ chức. (Ảnh: Reuters)

Ông Pena từ chức hôm 5/11, chỉ vài giờ trước khi các nghị sĩ tiến hành thủ tục luận tội. Trước đó, ông Pena đã mất đi sự ủng hộ từ chính đảng bảo thủ Colorado của mình.

Trong một tuyên bố trên mạng xã hội, Tổng thống Pena cho biết ông sẽ có mặt tại phiên luận tội của Thượng viện để "thực hiện quyền tự bào chữa của mình".

Ông Pena khẳng định mình làm như vậy "không phải vì lòng tự trọng cá nhân, mà bởi việc chịu trách nhiệm và đưa ra lời giải thích là nghĩa vụ mà tôi nợ người dân Paraguay".

Ông cũng kêu gọi sớm tìm ra giải pháp cho những người đang không thể truy cập tài khoản. "Việc làm sáng tỏ các sự cố và giải quyết các khoản thanh toán là những nghĩa vụ cần được thực hiện song song", ông nói.

Lực lượng an ninh canh gác khu vực xung quanh tòa nhà Quốc hội Paraguay trong bối cảnh các nghị sĩ phe đối lập thúc đẩy nỗ lực luận tội Tổng thống Santiago Pena. (Ảnh: Reuters)

Sự hỗn loạn bắt đầu từ đầu tuần này sau khi Ngân hàng Trung ương Paraguay can thiệp vào Ueno, với lý do ngân hàng kỹ thuật số đang phát triển nhanh chóng này đã vi phạm các yêu cầu tối thiểu về khả năng thanh toán. Hệ quả là người đứng đầu Ngân hàng Trung ương đã phải rời ghế, đồng thời lệnh bắt giữ được ban hành đối với 8 giám đốc điều hành của Ueno. Những người này sau đó đã ra đầu thú.

Từ một công ty công nghệ tài chính chuyên biệt, Ueno đã phát triển thành một ngân hàng quy mô trung bình, phục vụ khoảng 3 triệu khách hàng tại quốc gia có 6,5 triệu dân. Ngân hàng này cũng quản lý khoảng 850 triệu USD tiền công quỹ, bao gồm các khoản vốn liên quan đến các tổ chức nhà nước và quỹ hưu trí.

Sự sụp đổ của Ueno khiến khách hàng không thể truy cập tài khoản của mình, đồng thời tạo ra áp lực chính trị gay gắt, bởi nhiều người dân Paraguay sử dụng ngân hàng này để gửi tiết kiệm, thực hiện thanh toán và nhận các khoản phúc lợi.

Một chi nhánh của ngân hàng Ueno đóng cửa. (Ảnh: Reuters)

Các nghị sĩ phe đối lập cáo buộc ông Pena có xung đột lợi ích, sử dụng sai mục đích các quỹ hưu trí và giúp bao che cho ngân hàng này khỏi sự giám sát. Ông Pena đã phủ nhận mọi hành vi sai trái và cho rằng đây là vấn đề quản lý cần được giải quyết thông qua tòa án.

Vị tổng thống đắc cử năm 2023 đang phải đối mặt với sự giám sát gắt gao liên quan đến các mối quan hệ trong quá khứ với Grupo Vazquez - tập đoàn kinh doanh từng sở hữu Ueno cho đến tháng 3/2025. Ông Pena cho biết đã bán lại cổ phần tại tập đoàn này vào thời điểm đó và khẳng định không có bất kỳ sự can thiệp không phù hợp nào vào các hoạt động của ngân hàng.

"Ông Pena đang đùa giỡn với tiền của những người gửi tiết kiệm”, Felipe Rodriguez - một khách hàng có tài khoản tại Ueno - nói. "Chuyện này không thể để yên mà không bị xử lý”, ông khẳng định, đồng thời cáo buộc Phó Tổng thống Pedro Alliana cũng có liên quan.

Ông Alliana, người kế nhiệm tiềm năng cho vị trí tổng thống, trong những ngày gần đây đã giữ khoảng cách với ông Pena và tuyên bố tạm gác lại kế hoạch tranh cử tổng thống của mình cho đến khi cuộc khủng hoảng tài chính được giải quyết.