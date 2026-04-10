Cựu tiếp viên hàng không ly dị ông chủ chuỗi nhà hàng nổi tiếng: 7 năm kết hôn không có con, yêu bản thân mình nhiều hơn

Lâm Bội Dao không phải là cái tên xa lạ với khán giả yêu thích các show giải trí Đài Loan (Trung Quốc). Cô từng bước ra từ chương trình Super Star Avenue mùa 2, gây ấn tượng với giọng hát cảm xúc và ngoại hình nổi bật.

Tuy nhiên, dấu ấn lớn nhất giúp cô được công chúng nhớ đến lại đến từ một danh xưng khác: “Mỹ nhân tiếp viên hàng không”. Trước khi hoạt động nghệ thuật và kinh doanh, Lâm Bội Dao có hơn một thập kỷ gắn bó với ngành hàng không. Cô từng là tiếp viên của China Airlines, Đài Loan (Trung Quốc) suốt 13 năm.

Lâm Bội Dao là nữ tiếp viên hàng không nổi tiếng, xinh đẹp ở Trung Quốc.

Với ngoại hình sáng, thần thái chuyên nghiệp và phong cách chỉn chu, cô nhanh chóng trở thành gương mặt được chú ý trên mạng xã hội, từ đó được truyền thông ưu ái gọi là “tiếp viên đẹp nhất”.

Năm 2019 đánh dấu bước ngoặt lớn trong cuộc đời cô. Sau nhiều năm gắn bó với bầu trời, Lâm Bội Dao quyết định rời bỏ công việc tiếp viên để theo đuổi những hướng đi mới. Không chỉ quay lại với âm nhạc, cô còn lấn sân sang lĩnh vực kinh doanh ẩm thực. Cũng trong năm này, cô kết hôn với Vũ Tuấn Kiệt - một đầu bếp nổi tiếng trong giới F&B tại Đài Loan.

Vũ Tuấn Kiệt không phải ngôi sao giải trí, nhưng lại có vị trí vững vàng trong ngành ẩm thực. Anh được biết đến với danh xưng “đầu bếp vô địch”, đồng thời là Executive Chef điều hành khoảng 9 nhà hàng. Chuỗi nhà hàng do anh sáng lập bao gồm nhiều concept từ steak, thịt nướng đến fusion Âu - Mỹ, từng là những địa điểm ăn uống “hot” tại Đài Loan.

Câu chuyện tình của họ cũng bắt đầu khá nhanh. Lâm Bội Dao từng thẳng thắn chia sẻ rằng ngoại hình của chồng không phải “gu” của mình, nhưng bị chinh phục bởi sự theo đuổi nhiệt tình nên đã quyết định tiến tới hôn nhân. Đám cưới năm 2019 được tổ chức hoành tráng, sau đó cả hai thường xuyên chia sẻ những chuyến du lịch, cuộc sống sang trọng và hình ảnh đồng hành trong công việc.

Cả hai vẫn thường xuyên chia sẻ khoảnh khắc hôn nhân ngọt ngào, cùng đi du lịch, check-in ở nhiều địa điểm sang chảnh.

Song, bất ngờ đến đầu tháng 2/2025, Lâm Bội Dao bất ngờ đăng tải thông báo ly hôn trên trang cá nhân. Theo chia sẻ, cô và chồng cũ đã hoàn tất thủ tục từ đầu tháng sau khi “đạt được sự đồng thuận thông qua trao đổi lý trí”. Cuộc hôn nhân kéo dài khoảng 7 năm chính thức khép lại bằng một cái kết được mô tả là văn minh, tôn trọng và không có xung đột công khai.

Lý do được đưa ra khá ngắn gọn: Khác biệt trong định hướng cuộc sống tương lai. Người đẹp hạn chế bình luận cho bài đăng này, song vốn là cặp đôi nổi tiếng nên netizen tiếp tục xôn xao bàn tán về chủ đề này.

Trước khi ly hôn, cặp đôi từng được xem là hình mẫu “trai tài gái sắc”. Tuy nhiên, xuyên suốt cuộc hôn nhân, một vấn đề luôn được dư luận nhắc đến: Chuyện con cái. Trong suốt nhiều năm, Lâm Bội Dao liên tục bị hỏi về kế hoạch sinh con. Trước áp lực đó, cô nhiều lần trả lời dứt khoát rằng mình không có ý định làm mẹ . Lý do được cô đưa ra không phải vì không thích trẻ con, mà vì không muốn đánh đổi tự do cá nhân và chưa chắc có thể chịu trách nhiệm trọn đời với một sinh mệnh khác.

“Tôi yêu bản thân mình nhiều hơn, đến mức không muốn vì bất kỳ ai mà hy sinh tiền bạc và tự do,” cô từng chia sẻ. Đồng thời, cô cũng nhấn mạnh rằng đây là quyết định cá nhân, không liên quan đến người khác và không nên trở thành chủ đề bị phán xét.

Dù vậy, đáng chú ý là theo chính lời Lâm Bội Dao, vấn đề sinh con không phải điều khiến gia đình hai bên căng thẳng. Cô khẳng định cả chồng cũ lẫn cha mẹ đôi bên đều không tạo áp lực, nhưng sự quan tâm từ bên ngoài lại trở thành nguồn gây mệt mỏi kéo dài.

Sau khi ly hôn, cả hai không “đường ai nấy đi” hoàn toàn. Họ vẫn duy trì mối quan hệ đối tác, cùng vận hành thương hiệu nhà hàng. Kiểu hôn nhân khép lại, nhưng hợp tác vẫn tiếp tục.

Hiện tại, Lâm Bội Dao vẫn duy trì hoạt động cá nhân khá năng động.

Trên mạng xã hội, cô thường xuyên cập nhật cuộc sống thường ngày, công việc và các chuyến đi. Không còn xuất hiện với hình ảnh “vợ của ai đó”, cô quay lại với vai trò một cá nhân độc lập, vừa kinh doanh vừa duy trì hình ảnh công chúng.

Cựu tiếp viên hàng không dành nhiều thời gian chăm sóc bản thân.

Về nhan sắc, gương mặt thanh tú, phong cách thời trang trẻ trung cùng vóc dáng gọn gàng giúp cô tiếp tục giữ được sức hút riêng. Danh xưng “mỹ nhân tiếp viên” vì thế vẫn thường xuyên được nhắc lại mỗi khi cô xuất hiện.

Cô dành thời gian đi du lịch, tận hưởng cuộc sống.

Cô hiện sở hữu kênh Instagram cá nhân với 120N follower, Facebook cá nhân có 180N người theo dõi.

