Cựu Thứ trưởng Quốc phòng Nga bị kết án 19 năm tù

Minh Hạnh |

Một tòa án binh tại Nga đã tuyên án cựu Thứ trưởng Quốc phòng Pavel Popov 19 năm tù vì tội tham nhũng, hãng thông tấn nhà nước RIA đưa tin.

Cựu Thứ trưởng Quốc phòng Nga Pavel Popov. (Ảnh: X)

Ông Popov (69 tuổi) bị bắt vào mùa hè năm 2024 vì nghi ngờ gian lận liên quan đến việc xây dựng Công viên Patriot, một điểm tham quan theo chủ đề quân sự gần Mátxcơva, nơi trưng bày một loạt vũ khí của Nga và Liên Xô.

Các nhà điều tra cho biết, bắt đầu từ năm 2021, ông Popov đã biển thủ nhiều vật liệu xây dựng từ công viên về điền trang của mình.

Theo các hãng thông tấn nhà nước Nga, ông Popov khẳng định mình vô tội. Hiện chưa rõ liệu ông có ý định kháng cáo hay không.

Một cựu quan chức cấp cao khác của Bộ Quốc phòng Nga, Thiếu tướng Vladimir Shesterov, đã bị kết án 6 năm tù vào tháng 7 năm ngoái vì liên quan đến vụ gian lận tại công viên. Giám đốc công viên cũng đang phải đối mặt với một số cáo buộc.

Ông Popov là một trong số những quan chức vướng vào làn sóng bê bối tham nhũng lớn nhất ở Bộ Quốc phòng Nga trong nhiều năm qua.

Một cựu Thứ trưởng Quốc phòng khác - Timur Ivanov - đã bị kết án 13 năm tù vào tháng 7/2025 vì tội nhận hối lộ và tham ô.

Choáng ngợp khung cảnh tại công trình top đắt đỏ nhất thế giới ở Việt Nam: Rộng 25.000m2 bên bờ Hồ Tây

Choáng ngợp khung cảnh tại công trình top đắt đỏ nhất thế giới ở Việt Nam: Rộng 25.000m2 bên bờ Hồ Tây

Khoảnh khắc Artemis II bung dù, hạ cánh an toàn ngoài khơi San Diego, hoàn thành sứ mệnh 10 ngày bay quanh Mặt trăng

Khoảnh khắc bất ngờ: Lá cờ quốc kỳ Việt Nam xuất hiện cùng lời chúc từ phi hành đoàn trạm ISS

Đi Audi vẫn đòi đổ xăng miễn phí, nam tài xế bị cảnh sát bắt ngay tại chỗ

Hiện trường vụ nữ tài xế Grab bị cặp đôi hành hung trên đường Xuân Thủy, Hà Nội

Hiện trường vụ cháy xưởng sơn rộng hơn 1.000m², cột lửa bốc cao hàng chục mét

CSGT tịch thu 2 xe máy sau vụ livestream gây xôn xao trên Tiktok

Cô gái bị xe tải kéo lê hàng trăm mét: "Đến giờ em vẫn không nghĩ mình còn sống"

