Tại phiên toà phúc thẩm, cựu Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Nguyễn Bá Hoan được tuyên giảm 2 năm tù so với bản án sơ thẩm.

Chiều 20/11, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại Hà Nội tuyên án với cựu Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan trong vụ án nhận hối lộ hơn 30,2 tỷ đồng liên quan hoạt động cấp phép, thẩm định hồ sơ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài.

Theo đó, cấp phúc thẩm tuyên phạt bị cáo Nguyễn Bá Hoan, cựu Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cũ (LĐ-TB&XH) mức án 10 năm tù về tội Nhận hối lộ, giảm 2 năm tù so với án sơ thẩm.

Cùng tội danh, tòa phúc thẩm tuyên phạt bị cáo Tống Hải Nam, cựu Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước, mức án 11 năm tù (án sơ thẩm 14 năm).

Những bị cáo còn bị tuyên phạt từ 3 năm tù treo đến 5 năm.

Các bị cáo tại toà.

Hội đồng xét xử (HĐXX) nhận thấy, cấp sơ thẩm xét xử các bị cáo đúng người, đúng tội, không oan sai. Bản án sơ thẩm đã nhận định đánh giá đúng hành vi sai phạm của các bị cáo.

Tại phiên tòa phúc thẩm, các bị cáo đều thừa nhận hành vi như cấp sơ thẩm xác định. Các bị cáo phạm tội với tính chất mức độ đặc biệt nghiêm trọng, thực hiện trong thời gian dài, gây dư luận xấu trong xã hội. Song, tại phiên phúc thẩm các bị cáo xuất thêm nhiều tình tiết mới.

HĐXX thấy, các bị cáo nhận thức sâu sắc hành vi sai phạm, ăn năn hối cải, một số bị cáo tiếp tục nộp khắc phục, nộp thêm tiền sung quỹ Nhà nước... Đây là những tình tiết mới để giảm nhẹ một phần hình phạt cho các bị cáo.

Trước đó, trong phần tranh luận, bị cáo Hoan đề nghị nộp thêm 200 triệu đồng từ khoản tiền đang bị cơ quan điều tra thu giữ (khi khám xét nơi làm việc của bị cáo) để sung quỹ Nhà nước.

Khi nói lời sau cùng, cựu Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan cho hay, bản thân ăn năn từ giai đoạn điều tra đến phiên tòa phúc thẩm hôm nay. Bị cáo mong được giảm nhẹ hình phạt để sớm trở về chăm sóc gia đình.

Theo hồ sơ, từ năm 2020 đến 2025, Nguyễn Bá Hoan nhiều lần nhận hối lộ, với tổng số tiền là 16,3 tỷ đồng. Tống Hải Nam nhiều lần nhận hối lộ, tổng số tiền 14,3 tỷ đồng và hưởng lợi cá nhân 7,9 tỷ đồng từ các doanh nghiệp.

Trong vụ án, bị cáo Hoan đã nhận hối lộ để ký 14 giấy phép, đồng ý cho xây dựng quy trình, thủ tục riêng trong việc thẩm định, phê duyệt hồ sơ hợp đồng xuất khẩu lao động.

Tống Hải Nam xây dựng riêng “giấy phép con” để gây khó dễ. Cục yêu cầu doanh nghiệp chứng minh về hạn mức tuyển dụng lao động của chủ sử dụng lao động tại cấp có thẩm quyền ở Hàn Quốc song thực tế tài liệu này không thể thu thập được.

Doanh nghiệp từ đó không còn cách nào khác buộc phải đến tìm Nguyễn Bá Hoan nhờ gỡ vướng bằng cách “bôi trơn”. Cựu Thứ trưởng Hoan nhận tiền với mỗi hồ sơ đi xuất khẩu lao động.