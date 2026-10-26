Cựu Phó Thủ tướng Đức Philipp Roesler làm Phó Chủ tịch chứng khoán HD

CTCP Chứng khoán HD (HDS) vừa bổ nhiệm ông Philipp Roesler, cựu Phó Thủ tướng Đức, giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) trong bối cảnh doanh nghiệp chuẩn bị chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) và niêm yết trên HoSE.

Theo nghị quyết vừa công bố, ông Philipp Roesler đảm nhiệm vị trí Phó Chủ tịch HĐQT Chứng khoán HD từ ngày 23/10/2026, cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2025–2030. Trước đó, ông được cổ đông bầu làm thành viên độc lập HĐQT thông qua hình thức lấy ý kiến bằng văn bản, kết thúc ngày 20/10.

Chứng khoán HD chính thức trở thành công ty con của Ngân hàng HDBank từ tháng 5/2026 với tỷ lệ sở hữu của HDBank là 90%. Tại ngân hàng này, tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo giữ vị trí Phó Chủ tịch HĐQT thường trực, trực tiếp nắm 3,39% cổ phần. CTCP Tập đoàn Sovico do bà Thảo là Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc nắm 9,99%. Tổng tỷ lệ sở hữu của bà Thảo và người có liên quan tại đây là 13,41%.

Vào tháng 10, HDBank vừa hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức và cổ phiếu thưởng, tổng tỷ lệ 30%.

Ông Philipp Roesler sinh năm 1973, là chính trị gia người Đức gốc Việt. Ông từng đảm nhiệm các vị trí Bộ trưởng Y tế, Bộ trưởng Kinh tế và Công nghệ, đồng thời giữ chức Phó Thủ tướng Đức giai đoạn 2011–2013.

Sau khi rời chính trường, ông tham gia hoạt động kinh doanh và tư vấn đầu tư. Ông là nhà sáng lập kiêm Tổng giám đốc Consessor AG. Từ tháng 8/2025, ông còn đảm nhiệm vị trí thành viên HĐQT CTCP Hàng không Vietjet (HoSE: VJC).

Việc bổ nhiệm nhân sự cấp cao diễn ra khi Chứng khoán HD đang xúc tiến kế hoạch IPO với quy mô gần 1.500 tỷ đồng. Cụ thể, doanh nghiệp dự kiến chào bán 121,79 triệu cổ phiếu, tương đương 11,11% lượng cổ phiếu đang lưu hành, với giá tối thiểu 12.252 đồng/cổ phiếu. Nếu phân phối thành công toàn bộ số cổ phiếu ở mức giá này, HDS dự kiến thu về ít nhất 1.492 tỷ đồng.

Trong số tiền huy động, công ty dự kiến dành 895 tỷ đồng bổ sung nguồn vốn cho vay giao dịch ký quỹ, 448 tỷ đồng đầu tư giấy tờ có giá và 149 tỷ đồng phục vụ hoạt động ứng trước tiền bán chứng khoán.

Nhà đầu tư có thể đăng ký mua từ 100 cổ phiếu đến tối đa khoảng 60,8 triệu cổ phiếu. Đợt chào bán dự kiến triển khai trong quý IV/2026 thông qua HDS cùng hai đại lý phân phối là Chứng khoán SSI và Chứng khoán TP.HCM (HSC).

Nếu hoàn tất IPO, vốn điều lệ của HDS sẽ tăng từ 10.961 tỷ đồng lên 12.178 tỷ đồng. Doanh nghiệp cũng có kế hoạch nộp hồ sơ đăng ký niêm yết trên HoSE song song với quá trình đăng ký chào bán tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Ngoài phương án IPO, cổ đông HDS đã thông qua việc triển khai cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán theo cơ chế đối tác bù trừ trung tâm (CCP).

Về kết quả kinh doanh, Chứng khoán HD ghi nhận doanh thu hoạt động quý III/2026 đạt 1.130 tỷ đồng, gần gấp 3 lần cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận trước thuế đạt 769 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 615 tỷ đồng, đều tăng hơn 3 lần.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu hoạt động của HDS đạt 3.018 tỷ đồng, gấp 2,6 lần cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế đạt 2.241 tỷ đồng, gấp 3,7 lần; lợi nhuận sau thuế đạt 1.804 tỷ đồng. Với kết quả này, doanh nghiệp hoàn thành khoảng 66% kế hoạch lợi nhuận trước thuế cả năm 2026.

Đáng chú ý, quy mô nguồn vốn của HDS tăng mạnh trong 9 tháng đầu năm. Tại ngày 30/9/2026, tổng nguồn vốn đạt 27.750 tỷ đồng, gấp 4,7 lần đầu năm. Trong đó, dư nợ vay ngắn hạn ở mức 10.565 tỷ đồng, chiếm 38% tổng nguồn vốn.

Về cơ cấu tài sản, khoản cho vay ký quỹ và ứng trước tiền bán chứng khoán đạt 10.972 tỷ đồng. Danh mục tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) có giá trị 9.464 tỷ đồng, riêng trái phiếu chưa niêm yết chiếm 8.628 tỷ đồng, tương đương khoảng 91% danh mục này. Bên cạnh đó, tiền gửi có kỳ hạn và chứng chỉ tiền gửi đạt 5.251 tỷ đồng.