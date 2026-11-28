Từng làm việc trực tiếp với Jeff Bezos, cựu Phó Chủ tịch Amazon Ethan Evans tiết lộ những góc khuất ít người biết về nhà sáng lập tập đoàn

Tỷ phú Jeff Bezos là người đã đưa Amazon từ một cửa hàng sách trực tuyến trở thành một trong những tập đoàn lớn nhất thế giới. Tuy nhiên, đằng sau những thành công đó là một môi trường làm việc với áp lực rất lớn, nơi các nhân viên phải liên tục đáp ứng những tiêu chuẩn khắt khe của nhà sáng lập.

Trong cuộc trò chuyện trên podcast My First Million gần đây, Ethan Evans - cựu Phó Chủ tịch Amazon, đã chia sẻ những trải nghiệm khi làm việc trực tiếp với Bezos.

Ông cho biết nhà sáng lập Amazon không phải là người xấu tính, nhưng rất khắt khe và hiếm khi dành những lời khen ngợi cho nhân viên, ngay cả khi họ đạt được kết quả xuất sắc.

Jeff Bezos hiếm khi khen ngợi nhân viên

Theo Evans, một trong những điểm khiến nhân viên Amazon gặp áp lực là cách Bezos phản hồi về công việc.

Các nhóm có thể dành hàng tuần để chuẩn bị một bài thuyết trình quan trọng, nhưng Bezos thường nhanh chóng nhận ra những vấn đề cần giải quyết ngay khi bước vào cuộc họp.

Jeff Bezos, nhà sáng lập Amazon, được cựu Phó Chủ tịch Ethan Evans nhận xét là người có phong cách quản lý khắt khe và hiếm khi dành lời khen ngợi cho nhân viên (Ảnh: Benzinga)

Evans nhớ lại cách Bezos thường phản hồi sau khi nghe một ý tưởng: "Được rồi, tôi hiểu ý tưởng của anh rồi. Đây là ba điều cần sửa. Bắt tay vào làm đi".

Thay vì dành nhiều thời gian ghi nhận những gì nhóm đã làm được, Bezos thường tập trung vào những điểm chưa đạt yêu cầu. Theo Evans, nhân viên có thể nhận được một lời thừa nhận ngắn gọn về kết quả công việc, sau đó là danh sách những vấn đề cần cải thiện.

Cách phản hồi này đặc biệt khó khăn đối với những người không quen chịu áp lực hoặc dễ bị ảnh hưởng bởi những lời chỉ trích.

Evans cho rằng đây là một trong những điểm yếu trong phong cách quản lý của Bezos. Ông cũng nhớ lại một cuộc họp mà nhà sáng lập Amazon dành cả tiếng đồng hồ để chỉ ra những lỗi mà cả nhóm đã bỏ sót.

Khi cuộc họp gần kết thúc, Bezos bất ngờ quay lại và nói: "Ồ, đúng vậy, nhưng bạn làm tốt lắm. Bạn đang làm rất tốt".

Theo Evans, Bezos có thể đã chủ động thay đổi cách phản hồi với nhân viên, có thể sau khi nhận được lời khuyên từ một chuyên gia huấn luyện điều hành.

Tuy nhiên, những lời khen ngợi như vậy vẫn là điều hiếm gặp trong môi trường làm việc mà Evans từng trải qua tại Amazon.

Những cuộc họp căng thẳng khi Jeff Bezos mất kiên nhẫn

Những lời phê bình trực diện của Jeff Bezos đôi khi khiến các cuộc họp tại Amazon trở nên căng thẳng. Theo Ethan Evans, khi không hài lòng với kết quả công việc, nhà sáng lập Amazon có thể chuyển từ việc chỉ ra sai sót sang chất vấn năng lực của cả đội ngũ.

Evans nhớ lại một lần Bezos không hài lòng với bài thuyết trình của một nhóm phụ trách dự án. Thay vì chỉ ra những điểm cần cải thiện, Bezos đặt câu hỏi về chất lượng nhân sự được giao nhiệm vụ.

"Vậy đội ngũ giỏi nhất cho dự án này đã sẵn sàng chưa, vì rõ ràng đây chỉ là đội ngũ hạng B thôi", Bezos nói.

Trong một trường hợp khác, Evans từng chứng kiến một Phó Chủ tịch bị Bezos chỉ trích gay gắt ngay trong cuộc họp. Sau đó, vị lãnh đạo này đã gọi điện cho cấp trên để trao đổi về sự việc.

Evans cho biết Bezos có thể trở nên đặc biệt gay gắt khi mất kiên nhẫn. "Jeff sẽ cảm thấy bực bội và chuyển sang chế độ tấn công", ông kể lại.

Sự căng thẳng trong các cuộc họp không chỉ giới hạn ở những nhân viên cấp dưới. Theo Evans, ngay cả các giám đốc điều hành cấp cao cũng có thể trở thành đối tượng trong những cuộc tranh luận trực diện với Bezos.

Thành công của Amazon và lựa chọn rời đi của Evans

Dù từng trải qua những cuộc họp căng thẳng và chịu áp lực lớn khi làm việc với Jeff Bezos, Ethan Evans vẫn dành sự tôn trọng cho nhà sáng lập Amazon. Ông đánh giá cao khả năng đưa ra những quyết định quan trọng của Bezos, đặc biệt là những dự án góp phần định hình hoạt động kinh doanh của tập đoàn như Kindle và dịch vụ thành viên Prime.

Bên cạnh những thành công đó, Evans cũng nhắc đến Fire Phone, dòng điện thoại thông minh từng được Amazon phát triển nhưng không đạt kỳ vọng. Theo ông, riêng phần cứng của dự án đã gây ra khoản lỗ khoảng 170 triệu USD, chưa kể những chi phí cơ hội khác.

Những trải nghiệm tại Amazon giúp Evans nhìn nhận rõ hơn về phong cách lãnh đạo của Bezos.

Theo đó, nhà sáng lập tập đoàn luôn đặt ra những tiêu chuẩn cao và yêu cầu nhân viên liên tục cải thiện kết quả công việc. Tuy nhiên, cách phản hồi trực diện và những lời chỉ trích gay gắt cũng khiến môi trường làm việc trở nên áp lực.

Sau khi rời Amazon, Evans lựa chọn xây dựng doanh nghiệp riêng trong lĩnh vực huấn luyện lãnh đạo cấp cao. Ông cho biết hiện kiếm được khoảng 700.000-800.000 USD mỗi năm, với thời gian làm việc trung bình khoảng 20 giờ mỗi tuần.

So với khoảng 50-60 giờ làm việc mỗi tuần trước đây tại Amazon, công việc hiện tại giúp Evans có nhiều thời gian hơn và chủ động hơn trong cuộc sống. Tuy nhiên, ông cho biết sự thay đổi lớn nhất không chỉ nằm ở thu nhập hay thời gian làm việc mà còn ở cảm giác hài lòng khi tự điều hành công việc của mình.

"Tôi thích làm việc cho chính mình hơn nhiều", Evans chia sẻ.

Những chia sẻ của Evans hé lộ một khía cạnh ít được nhắc đến trong hành trình xây dựng Amazon của Jeff Bezos là đằng sau những quyết định kinh doanh làm nên thành công của tập đoàn là phong cách lãnh đạo khắt khe, cùng những áp lực mà nhân viên phải đối mặt mỗi ngày.

Dù vậy, với Evans, những trải nghiệm không dễ dàng ấy không làm lu mờ sự tôn trọng dành cho Bezos. Nhà sáng lập Amazon vẫn là người mà ông đánh giá cao về tầm nhìn kinh doanh và khả năng đưa ra những quyết định mang tính bước ngoặt.

Nguồn: Benzinga, Yahoo