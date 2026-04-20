Cựu phi công NATO 'thân Putin' sắp trở thành cơn ác mộng tồi tệ nhất của EU

Bạch Dương |

Một chính trị gia thân Nga ở Đông Âu đang được coi là ứng cử viên hàng đầu cho chức Tổng thống Bulgaria trong cuộc bầu cử sắp diễn ra.

Diễn biến trên làm dấy lên lo ngại về sự xuất hiện của một "Viktor Orban mới", người có thể làm suy yếu sự đoàn kết của châu Âu về vấn đề Ukraine.

Cựu phi công quân sự Rumen Radev không hề giấu giếm quan điểm của mình về nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin. Hiện tại, các cuộc thăm dò cho thấy ông Radev có thể nhận được nhiều phiếu bầu nhất, theo tờ báo Anh The Telegraph.

Tuy nhiên, bản thân ông Radev phủ nhận bất kỳ tình cảm thân Nga nào và nói rằng với tư cách là một cựu phi công NATO mang cấp bậc Thiếu tướng, ông không thể khẳng định lập trường như vậy, nhưng ông ủng hộ mối quan hệ nồng ấm với Nga.

Ông Radev được cho là sẽ giành chiến thắng trong cuộc bầu cử sắp tới tại Bulgaria, mặc dù chính trị gia này có thể sẽ phải dựa vào các đối tác liên minh để thành lập chính phủ.

Ông Rumen Radev từng có thời gian giữ chức vụ Tổng thống Bulgaria.

Ông Radev đã hứa sẽ chấm dứt nạn tham nhũng tràn lan đã khiến hàng nghìn thanh niên xuống đường biểu tình vào tháng 12 và lật đổ chính phủ bảo thủ, thân châu Âu.

Chính trị gia này cũng cam kết sẽ bài trừ mafia và đánh bại "các lãnh chúa phong kiến địa phương và những kẻ cầm đầu đang bóp nghẹt toàn bộ các vùng".

Nhà lãnh đạo cánh tả 62 tuổi này đã từ chức Tổng thống Bulgaria trong nhiệm kỳ thứ hai để trở thành Thủ tướng và cố gắng chấm dứt tình trạng bất ổn chính trị bắt đầu từ năm 2021.

Đảng Bulgaria Tiến bộ (PB) của ông đang nhận được khoảng 30% số phiếu bầu, cao hơn khoảng 10 điểm phần trăm so với GERB - đảng lớn nhất nước, theo các cuộc thăm dò.

GERB do ông Boyko Borisov đứng đầu, một cựu thủ tướng 3 nhiệm kỳ đã từ chức vào năm 2021 sau các cuộc biểu tình chống tham nhũng quy mô lớn. Kể từ đó, không có chính phủ nào tồn tại quá 1 năm.

Quan điểm hoài nghi châu Âu và thân Nga của ông Radev đã được so sánh với ông Orban - Thủ tướng cánh hữu cứng rắn của Hungary, một thành viên của EU và NATO, người vừa bị mất chức trong tuần này.

Nếu đắc cử, ông Radev có thể sử dụng quyền phủ quyết của Bulgaria để trì hoãn viện trợ cho Ukraine hoặc ngăn chặn các lệnh trừng phạt của EU đối với Điện Kremlin, giống như cách ông Orban đã từng làm, tờ The Telegraph viết.

"Chúng tôi là quốc gia thành viên EU duy nhất vừa có nguồn gốc Slav vừa theo Chính thống giáo. Chúng tôi có thể là một mắt xích rất quan trọng trong toàn bộ cơ chế này... và chúng tôi phải khôi phục quan hệ với Nga", ông Radev phát biểu tại một cuộc mít tinh.

Thất bại nặng nề của ông Orban trước đối thủ Petr Magyar - một người thân EU đã được các nhà lãnh đạo châu Âu đón nhận với sự nhẹ nhõm, khi họ đã quá mệt mỏi với nhiều năm phản đối từ Hungary. Giờ đây cơn ác mộng tồi tệ nhất của Brussels có thể tái xuất hiện dưới hình thức chiến thắng của ông Radev, các nhà phân tích Anh tin tưởng.

Theo The Telegraph
