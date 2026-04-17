Mức độ tín nhiệm của người dân Nga đối với Tổng thống Vladimir Putin đạt 74%, trong khi 76% cho rằng ông đang thực hiện tốt vai trò nguyên thủ quốc gia, theo kết quả khảo sát do Quỹ Dư luận Xã hội (FOM) thực hiện.

Cuộc khảo sát của FOM được tiến hành từ ngày 10-12/4 với 1.500 người tham gia.

Về hoạt động của chính phủ, 50% người được hỏi đưa ra đánh giá tích cực.

Đối với Thủ tướng Mikhail Mishustin, 55% số người tham gia khảo sát cho rằng ông đang điều hành tốt công việc.

Về mức độ ủng hộ các đảng phái, đảng Nước Nga Thống nhất nhận được 37% ủng hộ, tiếp theo là Đảng Dân chủ Tự do với 11%, Đảng Cộng sản 8%, đảng Người mới 6% và đảng Nước Nga Công bằng - Vì sự thật đạt 2%.