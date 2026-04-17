Công bố mức tín nhiệm mới của Tổng thống Nga Putin

Hải Yến |

Kết quả thăm dò dư luận mới nhất cho thấy đánh giá của người dân Nga đối với lãnh đạo và các đảng phái chính trị.

Tổng thống Nga Vladimir Putin

Mức độ tín nhiệm của người dân Nga đối với Tổng thống Vladimir Putin đạt 74%, trong khi 76% cho rằng ông đang thực hiện tốt vai trò nguyên thủ quốc gia, theo kết quả khảo sát do Quỹ Dư luận Xã hội (FOM) thực hiện.

Cuộc khảo sát của FOM được tiến hành từ ngày 10-12/4 với 1.500 người tham gia.

“Có 74% người Nga cho biết họ tin tưởng ông Vladimir Putin. Đồng thời, đa số người dân (76%) đánh giá ông đang hoàn thành tốt nhiệm vụ trên cương vị nguyên thủ quốc gia”, báo cáo của tổ chức này nêu rõ.

Về hoạt động của chính phủ, 50% người được hỏi đưa ra đánh giá tích cực.

Đối với Thủ tướng Mikhail Mishustin, 55% số người tham gia khảo sát cho rằng ông đang điều hành tốt công việc.

Về mức độ ủng hộ các đảng phái, đảng Nước Nga Thống nhất nhận được 37% ủng hộ, tiếp theo là Đảng Dân chủ Tự do với 11%, Đảng Cộng sản 8%, đảng Người mới 6% và đảng Nước Nga Công bằng - Vì sự thật đạt 2%.

Theo TASS
