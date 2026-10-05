Cựu nhân viên Apple chỉ ra sai lầm của nhiều người khi dùng iPhone

Cựu nhân viên Apple cho rằng nhiều người dùng iPhone đang mắc cùng một sai lầm khi sử dụng máy.

Pin là một trong những linh kiện hao mòn theo thời gian trên smartphone. Với iPhone, tuổi thọ pin không chỉ phụ thuộc vào số lần sạc mà còn chịu tác động bởi nhiệt độ môi trường, cách sử dụng, thói quen sạc và tình trạng vật lý của thiết bị.

Tyler Morgan, một nhân viên từng làm việc tại Apple Store, chia sẻ một số thiết lập mà người dùng iPhone có thể thay đổi để hạn chế mức tiêu hao pin và làm chậm quá trình lão hóa của pin.

Theo Morgan, người dùng không nhất thiết phải sạc iPhone lên 100% trong mỗi lần sạc. Anh khuyến nghị duy trì mức pin khoảng 80% nếu người dùng muốn ưu tiên tuổi thọ của pin trong thời gian dài.

Trên iPhone, Apple cũng cung cấp tính năng Sạc pin được tối ưu hóa, cho phép thiết bị tìm hiểu thói quen sạc của người dùng và hạn chế thời gian pin duy trì ở mức đầy. Người dùng có thể tìm đến Cài đặt > Pin > Tình trạng pin & Sạc để kiểm tra các tùy chọn liên quan.

Truy cập Cài đặt > Pin > Tình trạng pin & Sạc > bật chế độ Sạc pin được tối ưu hoá", Morgan nói. "Nếu cẩn thận hơn, bạn hãy đặt nó ở mức 80%. (Ảnh chụp màn hình)

Lý do nằm ở đặc tính của pin lithium-ion. Khi pin liên tục được sạc đầy và duy trì ở mức 100%, quá trình lão hóa hóa học diễn ra theo thời gian. Đây là một trong những nguyên nhân khiến dung lượng tối đa của pin giảm dần sau thời gian dài sử dụng.

Tuy nhiên, việc giới hạn mức sạc ở 80% cũng đồng nghĩa người dùng có ít năng lượng hơn cho mỗi chu kỳ sử dụng. Vì vậy, thiết lập này phù hợp hơn với những người thường xuyên ở gần nguồn điện hoặc không cần thời lượng pin tối đa trong ngày.

Bên cạnh thói quen sạc, Morgan còn đề xuất kiểm soát các hoạt động diễn ra phía sau màn hình. Trong đó, người dùng có thể tắt tính năng Làm mới ứng dụng trong nền đối với những ứng dụng không cần thiết.

Tính năng này cho phép ứng dụng cập nhật nội dung ngay cả khi người dùng không trực tiếp mở ứng dụng. Việc hạn chế hoạt động nền có thể giúp giảm mức tiêu thụ năng lượng, dù đổi lại một số ứng dụng có thể cập nhật thông tin chậm hơn khi được mở lại.

Người dùng có thể truy cập Cài đặt > Cài đặt chung > Làm mới ứng dụng trong nền để lựa chọn tắt hoàn toàn hoặc chỉ vô hiệu hóa đối với từng ứng dụng.

Bạn hãy đến Cài đặt, nhấp vào Cài đặt Chung và chọn tắt Làm mới ứng dụng trong nền. Bạn có thể tắt tính năng này riêng lẻ cho một số ứng dụng hoặc chung cho tất cả chúng. (Ảnh chụp màn hình)

Một yếu tố khác ảnh hưởng đáng kể đến thời lượng pin là màn hình. Morgan khuyến nghị giảm độ sáng khi không cần thiết, đồng thời tắt những kết nối hoặc tính năng không sử dụng, chẳng hạn Bluetooth.

Dù vậy, việc tắt Bluetooth không phải lúc nào cũng cần thiết. Với những người thường xuyên sử dụng AirPods, Apple Watch hoặc các thiết bị khác trong hệ sinh thái Apple, Bluetooth vẫn cần được duy trì để đảm bảo kết nối.

Morgan cũng đề cập đến Siri và dịch vụ định vị. Người dùng có thể hạn chế quyền truy cập vị trí của các ứng dụng thay vì tắt hoàn toàn dịch vụ định vị. Với những ứng dụng không cần biết vị trí liên tục, lựa chọn chỉ cho phép truy cập vị trí khi đang sử dụng sẽ giúp hạn chế hoạt động không cần thiết.

Thiết lập này có thể được kiểm tra tại Cài đặt > Quyền riêng tư & Bảo mật > Dịch vụ định vị. Tại đây, người dùng có thể xem danh sách ứng dụng đang được cấp quyền và thay đổi quyền truy cập theo nhu cầu.

Bạn hãy vào "Cài đặt" > chọn mục "Quyền riêng tư" > Tiếp đến tiến hành tắt tính năng "Dịch vụ định vị" hoặc chỉ cho phép các ứng dụng định vị truy cập vị trí khi đang sử dụng. (Ảnh chụp màn hình)

Theo Daily Mail, Morgan từng làm việc tại Apple Store nhưng vị trí cụ thể của anh tại công ty không được tiết lộ. Sau khi rời Apple, Morgan thường xuyên đăng video trên TikTok, chia sẻ những mẹo sử dụng iPhone mà anh cho rằng nhiều người dùng chưa biết.

Những khuyến nghị trên cũng nhận được sự đồng tình từ một số chuyên gia khi nói về vấn đề lão hóa pin. Ritesh Chugh, phó giáo sư Công nghệ thông tin và truyền thông tại CQUniversity Australia, từng lưu ý rằng việc sạc điện thoại qua đêm không thực sự cần thiết trong nhiều trường hợp.

Smartphone hiện nay có thể hoàn tất quá trình sạc trong khoảng thời gian tương đối ngắn, tùy dung lượng pin, công suất sạc và bộ sạc. Vì vậy, việc duy trì thiết bị ở trạng thái sạc đầy trong thời gian dài có thể tạo thêm áp lực đối với pin.

Dù vậy, tuổi thọ pin không chỉ phụ thuộc vào một thiết lập duy nhất. Nhiệt độ cũng là yếu tố quan trọng, đặc biệt khi iPhone thường xuyên hoạt động trong môi trường nóng hoặc bị tăng nhiệt trong quá trình sạc và sử dụng các tác vụ nặng.

Với người dùng iPhone, cách tiếp cận thực tế không nhất thiết là tắt mọi tính năng để tiết kiệm pin. Thay vào đó, việc giới hạn những hoạt động không cần thiết, tránh nhiệt độ quá cao và sử dụng các tính năng quản lý sạc của Apple có thể giúp cân bằng giữa thời lượng sử dụng hằng ngày và tuổi thọ pin.