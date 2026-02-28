Cựu người mẫu Việt nổi tiếng qua Mỹ: "Đừng cà khịa, khích bác tôi"

Mới đây, Trang Trần livestream chia sẻ về cuộc sống bên Mỹ sau 2 năm định cư. Trong clip, Trang Trần khuyên những người có ý định qua Mỹ sống thì nên học lái xe, học xăm lông mày, xăm môi vì đó là hai vấn đề thiết yếu để có thể sinh tồn trên đất khách quê người.

Cụ thể, cô nói: "Tôi mới sang Mỹ 2 năm thôi, nhưng tôi có lời khuyên cho anh chị em nào muốn sang Mỹ sống là, hãy học bằng lái xe trước. Vì sang bên này, tiền thuê người ta dạy lái xe rất đắt, tầm 3.000 đến 3.500 đô. Thi bằng thì phải thi bằng tiếng Anh. Chỉ có California và Atlanta là thi bằng lái xe bằng tiếng Việt thôi, còn các tiểu bang khác là thi bằng tiếng Anh.

Ngoài ra, mọi người nên học nghề làm lông mày, xăm môi vì người Mỹ rất thích. Học trước ở Việt Nam thì rẻ, có tay nghề rồi qua đây học nâng cao, đi làm sẽ kiếm được nhiều tiền hơn làm nail".

Trang Trần ở Mỹ làm nghề dọn vệ sinh.

Cô không ngần ngại chia sẻ hình ảnh của mình lên mạng xã hội.

Trong khi Trang Trần đang chia sẻ thì vài cư dân mạng hỏi cô làm gì ở Mỹ. Cựu người mẫu không ngần ngại cho biết: "Tôi đi cọ toilet chứ có làm gì đâu. Cho nên mọi người học làm nail, làm lông mày thì kiếm được nhiều tiền. Các chị nên học thêm nấu ăn, làm bánh sẽ kiếm được thêm".

Chia sẻ thẳng thật của cô bị một vài người khích bác, cho rằng "không có học nên mới phải đi cọ toilet". Cựu người mẫu liền phản ứng: "Tôi không có học, không có bằng cấp nhưng tôi có tiền. Còn bạn có học thì mang bằng đại học sang Mỹ xin việc làm đi.

Làm gì cũng được miễn có tiền là được. Người có tiền thật sự và có não, việc gì họ cũng làm, không chê gì hết. Bạn ngây thơ lắm".

Cựu người mẫu nói thêm: "Tôi đang chia sẻ rất chân thành để những ai sang Mỹ thì đỡ vất vả, đỡ bỡ ngỡ. Thế mà bảo tôi không có học nên sang Mỹ cọ toilet. Sai rồi, đầy người Việt Nam có bằng cấp đại học, sang Mỹ vẫn đi làm nail.

Đừng nghĩ tôi cọ toilet thì cuộc sống vất vả. Toilet nhà tôi tôi còn không cọ. Nghề gì cũng được, cọ toilet cũng được miễn kiếm được tiền. Đừng cà khịa, khích bác tôi".

Cựu người mẫu ngoài giờ làm.

Trang Trần (tên thật Trần Thị Trang, sinh năm 1985 tại Hà Nội), hay còn gọi được biết đến với biệt danh Trang Khàn. Cô là cựu người mẫu, diễn viên nổi tiếng với cá tính thẳng thắn, mạnh mẽ và nhiều scandal. Cô hoạt động trong giới giải trí từ năm 21 tuổi, tham gia phim Hương Ga . Năm 2023, cô dừng hoạt động showbiz để sang Mỹ định cư cùng chồng con.