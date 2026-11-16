Cựu lãnh đạo An ninh Quốc gia cho rằng Anh phải 'chủ động tấn công' Nga

Ông Sedville kêu gọi Anh phát động một cuộc tấn công chống lại Nga như biện pháp phòng ngự chủ động.

Một Cựu cố vấn an ninh quốc gia cho biết, Anh và các đồng minh phải khiến Nga "cảm thấy bị đe dọa" như một phần trong chiến lược răn đe Nga.

Ông Lord Sedwill, người từng giữ chức Bộ trưởng Nội các cảnh báo cách tiếp cận thuần túy phòng thủ là không đủ để răn đe những người như Tổng thống Nga Vladimir Putin.

"Anh cùng với các đối tác NATO, phải làm cho Tổng thống Nga hiểu những hành động của ông ta sẽ dẫn đến hậu quả nghiêm trọng", ông Lord Sedwill nói.

Tuyên bố của ông Sedwill được đưa ra trong bối cảnh Anh đang tiến hành cái mà họ gọi là "cuộc chiến tranh lai" chống lại các đối thủ như Nga và Iran.

Nga cũng đang chuẩn bị cho xung đột với NATO, tăng cường sở chỉ huy dọc biên giới với các nước thành viên NATO, dựng bức tường bao cát và lắp đặt mạng lưới được thiết kế để ngăn chặn những cuộc tấn công bằng máy bay không người lái.

Phát biểu tại hội nghị Atlantic Futures, diễn ra trên tàu sân bay HMS Prince of Wales đang neo đậu tại Oslo, ông Sedwill nói: "Đôi khi hình thức phòng thủ hiệu quả nhất là tạo ra thế khó xử rồi sau đó chuyển sang tấn công.

Làm thế nào chúng ta có thể đặt Nga vào thế khó xử về chiến lược, làm thế nào để khiến họ cảm thấy bị đe dọa? Thực tế là chúng ta đã phải đối mặt với chiến tranh hỗn hợp hàng ngày, cho dù đó là các cuộc tấn công mạng, đe dọa đánh bom, ám sát, hay tiền bẩn trong chính trường của chúng ta.

Liệu chúng ta có thể gây áp lực lên người Nga? Suy cho cùng, răn đe không chỉ đòi hỏi khả năng phòng thủ hiệu quả. Nó còn đòi hỏi phải tạo ra những mối đe dọa nhất định cho các đối thủ của những người tiếp tục thử thách chúng ta".

Ông Sedwill đã nói như trên với các sĩ quan cấp cao của lực lượng vũ trang Anh có mặt trên tàu sân bay, rằng họ đã và đang tham gia vào cuộc xung đột với Nga và các đối thủ khác như Iran.

Anh cần thực thi chiến lược phòng thủ chủ động trước Nga?

Một thành viên độc lập của Thượng viện Anh đã mô tả cách các chuyên gia chiến tranh mạng Iran đang cố gắng làm suy yếu sự đoàn kết chính trị ở Vương quốc Anh. Ông đặc biệt lưu ý các bot đang tràn ngập mạng xã hội với những thông điệp ủng hộ nền độc lập của Scotland.

Ông Sedwill cũng cảnh báo giới tướng lĩnh và bộ trưởng rằng họ không nên dựa vào chiến lược phòng thủ truyền thống, mặc dù NATO là một liên minh phòng thủ. Các đồng minh không nên "nhường thế chủ động" cho Nga. "Tôi muốn nhấn mạnh điều này. Đây không chỉ là vấn đề phòng thủ. Chúng ta đang ở tuyến đầu, dù là trên bộ, trên biển hay trên không.

Điều tương tự cũng có thể nói về lĩnh vực hỗn hợp, không gian mạng và không gian thông tin. Răn đe không chỉ đòi hỏi phòng thủ hiệu quả. Nó còn đòi hỏi phải tạo ra một số mối nguy hiểm.

Nga đang tăng cường sự hiện diện và hoạt động của mình ở sườn phía Bắc của NATO, cố gắng tận dụng lợi thế địa lý, đe dọa khả năng phòng thủ tập thể của chúng ta và gieo rắc bất ổn", ông Sedwill kết luận.

Trong khi đó, một sĩ quan cấp cao của Hải quân Na Uy phụ trách an ninh ở vùng Cực Bắc nước này đã lên tiếng về việc Nga đang chuẩn bị cho một cuộc xung đột trên bộ với NATO.

Phó Đô đốc Rune Andersen tuyên bố: "Nhận thức về mối đe dọa của Nga cũng đã thay đổi. Chúng ta thấy được sự chuẩn bị của họ, chúng ta thấy các bao cát và lưới chống máy bay không người lái".

Giám đốc Tình báo Na Uy Kristin Ven Bruusgaard nhận định nhận thức của cả hai bên về các mối đe dọa gia tăng làm tăng khả năng xảy ra xung đột.

"Nguy cơ hiểu lầm rất cao. Chúng ta không biết lằn ranh đỏ của đối thủ tiềm năng nằm ở đâu. Do vậy động thái trong quan hệ giữa NATO và Nga có thể thay đổi rất nhanh chóng", bà Kristin Ven Bruusgaard nói.