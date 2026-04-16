Cùng vụ án, 16 bị can khác, phần lớn là cán bộ, nhân viên thuộc Công ty Nam Triệu, cũng bị truy tố về một trong hai, hoặc cả hai tội danh nêu trên.

Theo cáo trạng, Công ty Nam Triệu là doanh nghiệp thuộc Bộ Công an, hoạt động trong lĩnh vực sản xuất cơ khí, đóng tàu, sản xuất các sản phẩm phục vụ lực lượng công an. Trong khi đó, Xí nghiệp X30 (đặt tại TP.HCM) là đơn vị trực thuộc Công ty Nam Triệu, đảm nhiệm sản xuất các sản phẩm cơ khí, nội thất chuyên dụng.

Từ năm 2018 đến 2024, Nguyễn Văn Hưng, khi giữ vai trò Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty, đồng thời là Giám đốc Xí nghiệp X30, cùng Lê Tiến Quý và các đồng phạm đã không tổ chức sản xuất theo đúng quy định, mà thuê đơn vị bên ngoài gia công. Song song, nhóm này nâng khống giá trị vật tư, chi phí sản xuất, lập chứng từ hợp thức để rút tiền từ nguồn vốn Nhà nước, sau đó tạo lập các khoản chênh lệch ngoài sổ sách kế toán nhằm chiếm đoạt.

Không dừng lại ở đó, các bị can còn sử dụng đất an ninh cho thuê trái phép dưới hình thức hợp tác kinh doanh, đồng thời che giấu nhiều nguồn thu, không hạch toán đầy đủ, qua đó hình thành “quỹ đen” phục vụ mục đích cá nhân. Cơ quan tố tụng xác định, tổng số tiền bị chiếm đoạt trong vụ án là hơn 23,8 tỷ đồng.

Nâng khống giá trị vật tư

Điển hình, trong giai đoạn 2018–2020, khi triển khai sản xuất tủ đựng vũ khí và các sản phẩm nghiệp vụ, Nguyễn Văn Hưng cùng đồng phạm đã nâng khống giá trị vật tư đầu vào, hợp thức hóa hồ sơ thanh toán, gây thiệt hại hơn 1,8 tỷ đồng.

Đáng chú ý, sai phạm đặc biệt nghiêm trọng xảy ra khi Công ty Nam Triệu thực hiện hợp đồng ký tháng 12/2021 với Cục Trang bị và Kho vận, Bộ Công an, trị giá gần 54 tỷ đồng, bao gồm sản xuất “hàng rào cơ động” và “ghế thẩm vấn đối tượng”. Quá trình thực hiện, Hưng chỉ đạo cấp dưới tiếp tục đẩy giá vật tư, chi phí sản xuất lên cao bất thường, qua đó chiếm đoạt hơn 17,5 tỷ đồng.

Trong đó, riêng việc sản xuất hơn 3.079 ghế thẩm vấn bị xác định gây thiệt hại hơn 14,3 tỷ đồng; Hạng mục hàng rào chữ A bị nâng giá, gây thiệt hại khoảng 550 triệu đồng. Ngoài các hợp đồng trên, Nguyễn Văn Hưng còn bị cáo buộc có hành vi tham ô thông qua các khoản thu từ hoạt động thiết kế, chế tạo, sửa chữa phương tiện và thanh lý vật tư, thép… tại doanh nghiệp.

Theo Viện Kiểm sát, tổng thiệt hại do Hưng và các bị can gây ra trong vụ án là hơn 23,8 tỷ đồng. Đến nay, các bị can và những người liên quan đã nộp lại hơn 10 tỷ đồng để khắc phục hậu quả.

Hiện vụ án đang được hoàn tất thủ tục để đưa ra xét xử theo quy định pháp luật.