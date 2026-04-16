Sáng 16-4, Công an xã Chợ Mới cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã tống đạt quyết định tạm giữ hình sự đối tượng Lê Thanh Tuấn (SN 1993; ngụ xã Chợ Mới, tỉnh An Giang) để tiếp tục điều tra về hành vi "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi".

Đối tượng Lê Thanh Tuấn

Theo thông tin ban đầu từ cơ quan công an, khoảng 15 giờ 30 phút ngày 13-4, bé gái sinh năm 2014, ngụ xã Chợ Mới, sau khi đến nhà người thân chơi thì điều khiển xe đạp điện về nhà.

Lúc này, Tuấn gặp H. nên xin quá giang xe thì em H. đồng ý (do có mối quan hệ quen biết). H. giao xe đạp điện để Tuấn điều khiển.

Trên đường đi, Tuấn dụ dỗ H. đi uống nước giải khát thì H. đồng ý. Tuấn chở H. đến một quán cà phê chòi thuộc khu vực ấp Hòa Thượng, xã Chợ Mới.

Tại đây, Tuấn khống chế H. để thực hiện hành vi hiếp dâm rồi bỏ trốn. Sự việc sau đó bị người thân của H. phát hiện nên đã trình báo cơ quan công an.

Nhận được tin báo, Công an xã Chợ Mới đã tập trung lực lượng khẩn trương điều tra, xác minh, truy xét đối tượng gây án. Đến chiều 14-4, Công an xã Chợ Mới đã bắt giữ Tuấn khi y đang lẩn trốn tại địa phương.

Trước đó, vào cuối tháng 3 vừa qua, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã khởi tố và bắt tạm giam Lê Hoàng Minh (SN 1988; ngụ xã An Châu, tỉnh An Giang) về hành vi "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi". Đây là đối tượng dùng tài khoản mạng xã hội Zalo để làm quen, dụ dỗ một bé gái 12 tuổi đến quán cà phê chòi ở phường Long Xuyên, tỉnh An Giang rồi thực hiện hành vi hiếp dâm.



