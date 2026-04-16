Bé gái 12 tuổi bị khống chế, hiếp dâm trong quán cà phê chòi

Tin - ảnh: Tuệ An |

Dụ dỗ bé gái 12 tuổi vào quán cà phê chòi, Lê Thanh Tuấn đã khống chế và thực hiện hành vi hiếp dâm nạn nhân.

Sáng 16-4, Công an xã Chợ Mới cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã tống đạt quyết định tạm giữ hình sự đối tượng Lê Thanh Tuấn (SN 1993; ngụ xã Chợ Mới, tỉnh An Giang) để tiếp tục điều tra về hành vi "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi".

Bé gái 12 tuổi bị hiếp dâm Tại quán cà phê chòi: Vụ án gây chấn động 2026 - Ảnh 1.

Đối tượng Lê Thanh Tuấn

Theo thông tin ban đầu từ cơ quan công an, khoảng 15 giờ 30 phút ngày 13-4, bé gái sinh năm 2014, ngụ xã Chợ Mới, sau khi đến nhà người thân chơi thì điều khiển xe đạp điện về nhà.

Lúc này, Tuấn gặp H. nên xin quá giang xe thì em H. đồng ý (do có mối quan hệ quen biết). H. giao xe đạp điện để Tuấn điều khiển.

Trên đường đi, Tuấn dụ dỗ H. đi uống nước giải khát thì H. đồng ý. Tuấn chở H. đến một quán cà phê chòi thuộc khu vực ấp Hòa Thượng, xã Chợ Mới.

Tại đây, Tuấn khống chế H. để thực hiện hành vi hiếp dâm rồi bỏ trốn. Sự việc sau đó bị người thân của H. phát hiện nên đã trình báo cơ quan công an.

Nhận được tin báo, Công an xã Chợ Mới đã tập trung lực lượng khẩn trương điều tra, xác minh, truy xét đối tượng gây án. Đến chiều 14-4, Công an xã Chợ Mới đã bắt giữ Tuấn khi y đang lẩn trốn tại địa phương.

Trước đó, vào cuối tháng 3 vừa qua, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã khởi tố và bắt tạm giam Lê Hoàng Minh (SN 1988; ngụ xã An Châu, tỉnh An Giang) về hành vi "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi".

Đây là đối tượng dùng tài khoản mạng xã hội Zalo để làm quen, dụ dỗ một bé gái 12 tuổi đến quán cà phê chòi ở phường Long Xuyên, tỉnh An Giang rồi thực hiện hành vi hiếp dâm.

Bất ngờ cảnh người mẹ ở Hà Nội ôm con nhỏ chạy đến cầu cứu CSGT trong đêm và cái kết ấm lòng

Clip em nhỏ đu trên ô tô như phim hành động: CSGT xác định danh tính tài xế và mức xử phạt

Soi tàu 350km/h, công nghệ châu Âu có điểm gì đặc biệt khiến tỷ phú Phạm Nhật Vượng "chọn mặt gửi vàng"?

Thông tin mới nhất vụ cô gái điều khiển xế hộp có biểu hiện lạ, gây tai nạn liên hoàn trên phố Hà Nội

Mỹ dàn 15 tàu chiến "siết vòng vây", phong tỏa vùng biển Iran: Có cả tàu sân bay và 11 tàu khu trục

Khoảnh khắc Artemis II bung dù, hạ cánh an toàn ngoài khơi San Diego, hoàn thành sứ mệnh 10 ngày bay quanh Mặt trăng

Khoảnh khắc bất ngờ: Lá cờ quốc kỳ Việt Nam xuất hiện cùng lời chúc từ phi hành đoàn trạm ISS

Hiện trường vụ cháy xưởng sơn rộng hơn 1.000m², cột lửa bốc cao hàng chục mét

