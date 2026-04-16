Triệt phá đường dây sản xuất thuốc đông y giả trộn chất Paracetamol

HOÀNG THỌ |

Công an TP.HCM triệt phá đường dây sản xuất thuốc đông y giả, pha trộn nguyên liệu trôi nổi, thậm chí trộn cả Paracetamol.

Tối 15/4, theo thông tin từ Công an TP.HCM, đơn vị đã khởi tố vụ án sản xuất, buôn bán thuốc giả quy mô lớn.

Vụ việc được phát hiện khi lực lượng chức năng kiểm tra một cơ sở trên đường Âu Cơ (TP.HCM), phát hiện nhiều dấu hiệu nghi vấn liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh thuốc không rõ nguồn gốc. Từ manh mối này, cơ quan công an mở rộng điều tra, lần ra nhiều địa điểm sản xuất, gia công thuốc giả được bố trí tinh vi trong các khu dân cư.

Số vật chứng công thu giữ.

Quá trình khám xét, công an thu giữ số lượng lớn tang vật gồm hơn 4.000 hộp thuốc thành phẩm, gần 800 kg viên nén, viên nang cùng nhiều máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất và bao bì in sẵn. Các địa điểm này được tổ chức khép kín, từ khâu pha trộn nguyên liệu, đóng gói đến hoàn thiện sản phẩm.

Kết quả điều tra bước đầu xác định, các sản phẩm được quảng cáo là thuốc đông y nhưng thực chất được pha trộn từ nguyên liệu trôi nổi, không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Đáng chú ý, một số mẫu thuốc còn chứa Paracetamol (hoạt chất thường dùng để giảm đau, hạ sốt), có thể gây nguy hiểm cho người sử dụng nếu dùng kéo dài hoặc không đúng liều lượng, đặc biệt khi người bệnh tin rằng đây là thuốc đông y lành tính.

Để qua mặt người tiêu dùng, các đối tượng đã đầu tư in ấn bao bì, nhãn mác với thông tin thể hiện xuất xứ từ nước ngoài như Malaysia, Hồng Kông, kèm theo các nội dung quảng cáo công dụng hấp dẫn. Tuy nhiên, toàn bộ các sản phẩm này chưa được cơ quan chức năng cấp phép lưu hành.

Theo cơ quan công an, thủ đoạn của nhóm nghi phạm là lợi dụng tâm lý chuộng thuốc đông y, tin vào các sản phẩm có nguồn gốc ngoại nhập để tiêu thụ trên thị trường. Các sản phẩm sau khi hoàn thiện được phân phối qua nhiều kênh khác nhau, gây khó khăn cho công tác kiểm soát.

Công an TP.HCM tiếp tục mở rộng chuyên án, làm rõ nguồn cung nguyên liệu, quy mô sản xuất, hệ thống phân phối và các đối tượng liên quan để xử lý nghiêm.

