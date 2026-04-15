Cựu Viện trưởng Viện Y dược học dân tộc TPHCM kháng cáo vụ nhận hối lộ 47 tỷ đồng

15 bị cáo xin giảm nhẹ hình phạt hoặc xin hưởng án treo

Ngày 15/4, TAND TP Hà Nội đã nhận được đơn kháng cáo của 15 trong tổng số 23 bị cáo phạm tội "Đưa, nhận hối lộ và lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Công ty cổ phần Y dược LanQ cùng nhiều cơ sở y tế, địa phương.

Trong đó, bị cáo Huỳnh Nguyễn Lộc (cựu Viện trưởng Viện Y dược học dân tộc TPHCM); Phạm Văn Cách (cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Sơn Lâm); Nguyễn Mạnh Quyền (cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty LanQ); Phạm Văn Chuân (cựu nhân viên Viện Y dược học dân tộc TPHCM) kháng cáo xin xem xét lại toàn bộ bản án, giảm nhẹ hình phạt. Hơn 10 bị cáo khác cũng xin giảm nhẹ hoặc xin Tòa cấp phúc thẩm cho hưởng án treo.

Bị cáo Huỳnh Nguyễn Lộc.

Đầu tháng 2/2026, TAND TP Hà Nội xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Huỳnh Nguyễn Lộc mức án 14 năm tù về tội “Nhận hối lộ”. Ông Lộc bị xác định là người nhận hối lộ nhiều nhất trong vụ án, với tổng số 47 tỷ đồng thông qua cấp dưới là bị cáo Phạm Văn Chuân. Tại tòa, ông Lộc khai báo quanh co, không thừa nhận hành vi phạm tội.

Trong khi, các bị cáo Phạm Văn Cách bị phạt tổng 15 năm tù; bị cáo Nguyễn Mạnh Quyền bị tuyên tổng 19 năm tù cho hai tội “Đưa hối lộ” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Hối lộ hàng chục tỷ đồng để được bán thuốc cho bệnh viện

Theo bản án sơ thẩm, lợi dụng vai trò Tổng Giám đốc Công ty LanQ, bị cáo Nguyễn Mạnh Quyền đã cấu kết với Phạm Văn Cách sử dụng thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt hơn 18 tỷ đồng của Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Giang và của người dân cùng chi trả.

Để thực hiện hành vi phạm tội, bị cáo Quyền chỉ đạo cấp dưới đưa 700 triệu đồng cho bị cáo Thân Đức Lại (cựu Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Giang) nhằm tạo thuận lợi trong quá trình giải ngân kinh phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế. Nhận tiền, ông Lại đã “tạo điều kiện” tối đa cho bị cáo Quyền trục lợi tiền bảo hiểm.

Tại tòa, bị cáo Thân Đức Lại cho rằng, cuộc gặp với ông Quyền chỉ là “giao tiếp thông thường trong công tác” giữa hai bên. Sau này, khi đại diện doanh nghiệp đưa mỗi lần vài triệu, ông nhận vì nghĩ là “tình cảm, cầm cho anh em vui” chứ không nghĩ vi phạm pháp luật.

Với khoản nhận hối lộ 700 triệu đồng bị quy kết, ông Lại không nhớ rõ đã nhận bao nhiêu nhưng bày tỏ tôn trọng quan điểm truy tố của viện kiểm sát. Ông Lại bị tuyên 5 năm tù nhưng trong danh sách kháng cáo không có tên ông.

Đối với bị cáo Phạm Văn Cách, Chủ tịch HĐQT Công ty Sơn Lâm, bị cáo buộc vừa tham gia hành vi gian dối chiếm đoạt tài sản, vừa trực tiếp chi phối hoạt động cung ứng thuốc bằng việc chi hơn 70 tỷ đồng tiền hối lộ để “bôi trơn” cho lãnh đạo các bệnh viện, tránh bị gây khó khăn.

Các bị cáo tại phiên tòa.

Một số bị cáo khác, trong đó có Lê Văn Tình (Phó Giám đốc Công ty Sơn Lâm) và Nguyễn Thúy Kim (Kế toán trưởng Công ty LanQ), bị xác định có hành vi giúp sức tích cực cho Nguyễn Mạnh Quyền và Phạm Văn Cách trong quá trình lừa đảo chiếm đoạt tài sản cũng như thực hiện việc đưa hối lộ.

Với nhóm nhận hối lộ, ngoài ông Huỳnh Nguyễn Lộc nhận nhiều nhất còn bị cáo Trương Thị Thu Hương (cựu Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Thái Nguyên) lợi dụng chức vụ, quyền hạn để nhận hơn 10 tỷ đồng nhằm tạo điều kiện cho Công ty Sơn Lâm thắng thầu cung cấp thuốc tại bệnh viện.

Bị cáo Đinh Thị Mộng Thanh (cựu Phó Giám đốc Bệnh viện Y dược cổ truyền Tây Ninh) nhận hối lộ hơn 4,1 tỷ đồng. Các bị cáo khác nhận hối lộ từ vài trăm triệu đến hàng tỷ đồng...