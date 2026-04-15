“Bà trùm” đứng sau hệ sinh thái xử lý chất thải giá rẻ

Một đường dây xử lý chất thải tưởng chừng hợp pháp, có đủ hợp đồng, hóa đơn và doanh nghiệp được cấp phép, nhưng thực chất lại vận hành theo cách hoàn toàn ngược lại.

Theo cơ quan điều tra, Lê Thị Thùy Trang (49 tuổi) được xác định là người cầm đầu, đứng sau điều hành hàng loạt công ty hoạt động trong lĩnh vực thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải tại TP.HCM và các tỉnh phía Nam.

Công an thu giữ số tiền lớn trong nhà đối tượng Trang (Ảnh CATPHCM)

Đáng chú ý, Trang không trực tiếp đứng tên pháp lý mà thuê người khác làm giám đốc, đại diện pháp luật. Các pháp nhân như Thịnh Phát, TM Thịnh Phát, An Bình, Đất Xanh Miền Nam,… tạo thành một “hệ sinh thái” hoàn chỉnh, từ ký hợp đồng, thu gom đến vận chuyển chất thải.

Chiêu thức chính của nhóm đối tượng là đưa ra mức giá xử lý cực thấp, dễ dàng thu hút các doanh nghiệp phát sinh chất thải trong các lĩnh vực như dệt nhuộm, sản xuất giấy, thủy sản, đá granite…

Tuy nhiên, phần cốt lõi của dịch vụ xử lý chất thải theo quy chuẩn lại không được thực hiện đúng nghĩa.

Thay vì chuyển giao cho đơn vị có chức năng xử lý hoặc thực hiện đúng quy trình kỹ thuật, chất thải sau khi thu gom bị đổ trực tiếp ra môi trường, chôn lấp hoặc dùng để san lấp mặt bằng tại nhiều khu vực khác nhau.

Theo thống kê ban đầu, tổng khối lượng chất thải bị xả trái phép từ năm 2024 đến nay đã vượt 20.000 tấn. Con số này cho thấy quy mô và mức độ ảnh hưởng của vụ việc không hề nhỏ.

Khám xét, thu giữ tiền mặt, sổ đỏ và hé lộ “quy trình giả”

Ngày 26/3/2026, lực lượng chức năng đã đồng loạt khám xét nhiều địa điểm liên quan, huy động gần 100 cán bộ, trinh sát tham gia. Đây được đánh giá là một chuyên án phức tạp, liên quan nhiều đối tượng và trải rộng nhiều địa bàn.

Kết quả khám xét cho thấy lượng tài sản thu giữ khá lớn. Cụ thể, cơ quan công an thu giữ hơn 50.000 USD, gần 2 tỷ đồng tiền mặt cùng hàng chục cuốn sổ đỏ và nhiều thiết bị, tài liệu liên quan.

Những con số này phản ánh phần nào lợi nhuận thu được từ hoạt động xử lý chất thải “trên giấy”. Đồng thời, hệ thống sổ sách, hóa đơn cũng cho thấy mức độ tổ chức bài bản của đường dây.

Đáng chú ý, nhóm này còn sử dụng “động tác giả” để qua mặt cơ quan chức năng. Chất thải được đưa về nhà máy có chức năng xử lý để hoàn thiện hồ sơ, nhưng thực tế không xử lý hoặc xử lý không đạt chuẩn rồi tiếp tục đem đi đổ trộm.

Song song đó, để hợp thức hóa chứng từ, Trang chỉ đạo mua hóa đơn với chi phí từ 3,2-6% giá trị. Nhờ vậy, toàn bộ quy trình từ thu gom đến thanh toán đều được “hợp pháp hóa” trên giấy tờ.

Đến ngày 10/4/2026, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án và bắt tạm giam Lê Thị Thùy Trang cùng 6 đồng phạm. Các đối tượng bị điều tra về tội “Gây ô nhiễm môi trường” và “Mua bán trái phép hóa đơn”.

Vụ án là lời cảnh báo rõ ràng về những rủi ro phía sau các dịch vụ giá rẻ trong lĩnh vực môi trường. Khi chi phí bị cắt giảm đến mức bất thường, rất có thể phần “bị cắt” chính là trách nhiệm xử lý chất thải đúng quy định.