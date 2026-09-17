Cựu cầu thủ U23 Việt Nam cưới vợ, cô dâu xinh đẹp vàng đeo trĩu cổ

Thêm một cầu thủ Việt Nam lập gia đình.

Không khí hạnh phúc vừa tràn ngập không gian lễ ăn hỏi của trung vệ Đặng Văn Tới và cô dâu Ngọc Bích. Buổi lễ diễn ra trong sự chung vui ấm áp của gia đình hai bên cùng bạn bè thân thiết, thu hút nhiều sự chú ý của người hâm mộ bóng đá Việt Nam.

Xuất hiện rạng rỡ trong ngày trọng đại, cô dâu Ngọc Bích gây ấn tượng mạnh bởi nhan sắc khả ái, thanh tú cùng làn da trắng mịn. Lựa chọn chiếc áo dài truyền thống tông màu trắng ngà nhẹ nhàng kết hợp cùng kiểu tóc mái bằng trẻ trung, cô dâu khoe trọn vẻ đẹp ngọt ngào, dịu dàng đúng chuẩn á đông. Hình ảnh Bích Ngọc đeo kiềng vàng, dây chuyền vàng trĩu cổ không chỉ thể hiện tình cảm, sự trân trọng của hai họ mà còn mang ý nghĩa chúc phúc cho cuộc sống hôn nhân sung túc, viên mãn của đôi trẻ.

Bên cạnh nét dịu dàng của Bích Ngọc, chú rể Đặng Văn Tới cũng vô cùng bảnh bao trong bộ áo dài cách tân màu trắng đồng điệu. Cặp đôi nhận được nhiều lời khen ngợi về sự "trai tài gái sắc" và xứng lứa vừa đôi.

Đặng Văn Tới (sinh năm 1999) là gương mặt quen thuộc với người hâm mộ bóng đá nội. Trưởng thành từ lò đào tạo trẻ của Hà Nội FC. Với tư duy chơi bóng thông minh, lối đá dũng mãnh và tinh thần chiến đấu, Văn Tới từng đảm nhận vai trò thủ quân của các lứa đội tuyển trẻ như U19 và từng được triệu tập lên U23 Việt Nam. Rời Hà Nội FC, trung vệ này tiếp tục khẳng định giá trị bản thân khi trở thành chốt chặn quan trọng trong màu áo CLB Hải Phòng, trước khi chuyển sang khoác áo Thép Xanh Nam Định.

Sự kiện ăn hỏi đánh dấu một bước ngoặt đẹp trong cuộc đời của Đặng Văn Tới. Với hậu phương vững chắc cùng tình yêu ngọt ngào bên bà xã Ngọc Bích, trung vệ sinh năm 1999 hứa hẹn sẽ có thêm động lực lớn để tiếp tục thăng hoa trên con đường sự nghiệp đùi đĩa chuyên nghiệp.