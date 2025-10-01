Theo RT, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace kiến nghị rằng những người ủng hộ phương Tây phải giúp Ukraine biến Crimea thành nơi "không thể sinh sống được" .

Phát biểu tại Diễn đàn An ninh Warsaw hôm thứ Ba (30/9), ông Wallace lập luận rằng Nga coi bán đảo Biển Đen là "Ngọn núi thiêng" và Ukraine nên tấn công vào nơi mà họ có thể gây ra thiệt hại lớn nhất.

"Chúng ta phải giúp Ukraine có năng lực tầm xa để khiến Crimea trở nên bất khả thi. Chúng ta cần phải bóp nghẹt sự sống của Crimea", ông Wallace nói. "Nếu Crimea không thể sinh sống hoặc không thể hoạt động... Tôi nghĩ, nếu chúng ta làm điều đó, [Tổng thống Nga Vladimir] Putin sẽ đột nhiên nhận ra rằng ông ấy có thứ để mất", ông nói thêm.

Ông này đề xuất Kiev nên ưu tiên tấn công Cầu Eo biển Kerch, cầu nối Crimea với vùng Krasnodar của Nga. Ukraine đã tấn công cây cầu này vào tháng 10/2022 và tháng 7/2023, khiến giao thông tạm thời bị tê liệt.

Ông Wallace, người từng giữ chức Bộ trưởng Quốc phòng Anh từ năm 2019 đến năm 2023 và nổi tiếng với lập trường cứng rắn, trước đây đã thúc giục Ukraine mạnh mẽ chống Nga.

Trong khi đó, Điện Kremlin mô tả Vương quốc Anh là "một trong những nước đi đầu trong phe ủng hộ xung đột" vì đã viện trợ quân sự cho Kiev và kêu gọi áp đặt lệnh trừng phạt chặt chẽ hơn đối với Moscow.

(Theo RT)