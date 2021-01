Cuồng thẩm mỹ, nữ sinh trung học "đập mặt xây lại" hơn 100 lần trong 3 năm: Bất chấp tai tiếng để vươn tới ước mơ làm idol

Gần đây, cô gái Trung Quốc Tiểu Mỹ (tên nhân vật đã được thay đổi) công khai quá trình phẫu thuật thẩm mỹ hơn 100 lần khiến nhiều người bị sốc. Điều đáng nói là Tiểu Mỹ còn rất trẻ, thuộc thế hệ 10X, vẫn đang là học sinh trung học. Cô tự nhận mình 17 tuổi, bắt đầu phẫu thuật thẩm mỹ từ năm 2017, đến nay đã chỉnh sửa hơn 100 lần. Sự việc này khiến không ít cư dân mạng tỏ ra bất bình, thậm chí công kích cô nàng.

Đối với những phản ứng tiêu cực này, Tiểu Mỹ chỉ nhẹ nhàng nói: "Tôi không để tâm việc bị cư dân mạng chửi rủa, thậm chí còn thấy rất tốt vì lượng fan theo dõi tôi đột nhiên tăng lên 300 nghìn người, đây cũng xem như là 1 kiểu gặp may vậy."

Tiểu Mỹ trước và sau khi thực hiện phẫu thuật thẩm mỹ

Hiện nay, những bạn trẻ tuổi vị thành niên đam mê phẫu thuật thẩm mỹ như Tiểu Mỹ không còn là chuyện hiếm. Tuy nhiên, bệnh viện chính quy đều không thực hiện phẫu thuật thẩm mỹ cho trẻ vị thành niên, do đó người dưới 18 tuổi muốn chỉnh sửa nhan sắc đều phải đến 1 nơi gọi là "Bệnh viện chỉnh hình cho hot boy - hot girl mạng", đặc biệt là họ còn không cần đến sự đồng ý của người giám hộ.

Phẫu thuật thẩm mỹ - Con đường tắt dẫn đến sự nổi tiếng

Tiểu Mỹ tiết lộ: "Ban đầu tôi phẫu thuật thẩm mỹ là vì tự ti, tuy rằng gia đình có điều kiện, hồi nhỏ học hành cũng khá tốt, quan hệ với mọi người xung quanh không tệ, nhưng đứng trước các nữ sinh xinh đẹp khác tôi không thể ngóc đầu lên nổi."

Năm 13 tuổi, Tiểu Mỹ bắt đầu tiếp xúc với phẫu thuật thẩm mỹ, đầu tiên là tiêm thon gọn mặt, tiêm HA căng da và cắt mí. "Làm xong, tôi lập tức cảm nhận được thái độ của mọi người đối với mình đã thay đổi không giống như trước, tôi nhận ra bản thân có thể đi "con đường tắt" phẫu thuật thẩm mỹ này." - Tiểu Mỹ nói.

Từ đó đến nay, Tiểu Mỹ vẫn liên tục làm phẫu thuật. "Không chỉ trên mặt, toàn bộ cơ thể tôi đều đã động dao kéo hết." - Tiểu Mỹ không ngần ngại chia sẻ. Phóng viên bày tỏ muốn phỏng vấn cha mẹ Tiểu Mỹ nhưng bị cô nàng từ chối.

Tiểu Mỹ tiết lộ mình được sinh ra trong một gia đình giàu có, ngoài phẫu thuật thẩm mỹ, cô còn yêu thích mua sắm

Tháng 3/2020, Tiểu Mỹ công khai hơn 10 bức hình so sánh đối lập trước và sau phẫu thuật thẩm mỹ. Trước sự tranh luận của cư dân mạng, Tiểu Mỹ bày tỏ suy suy nghĩ của mình: "Từ nhỏ tôi đã thích "đu idol", sau này muốn trở thành ca sĩ thần tượng. Khi chưa phẫu thuật thẩm mỹ, tôi không được mọi người chú ý như bây giờ, sau khi công khai quá trình chỉnh sửa nhan sắc tôi lại tăng thêm hơn 300 nghìn fan, tôi cảm thấy như thế rất tốt."

Chưa đủ tuổi chưa thể đụng dao kéo?

Đối với vấn đề này, các bệnh viện đưa ra những đáp án khác nhau. Theo lời Tiểu Mỹ, cô được mẹ cho phép phẫu thuật thẩm mỹ nhưng cha cô lại quyết liệt phản đối việc này: "Mẹ tôi rất ủng hộ tôi dao kéo lại khuôn mặt, có 1 vài giải phẫu cần người giám hộ ký tên, đều là do mẹ tôi ký, còn cha tôi là 1 người khá truyền thống."

Nhưng sau khi trải qua nhiều lần chỉnh sửa, cha mẹ Tiểu Mỹ đã hối hận vì để cho con gái phẫu thuật thẩm mỹ quá nhiều, họ thích dung mạo của Tiểu Mỹ sau lần 1, lần 2 chỉnh sửa, khi đó khuôn mặt Tiểu Mỹ còn khá tự nhiên.

Cha mẹ Tiểu Mỹ liên tục yêu cầu Tiểu Mỹ ngừng đụng dao kéo, ngay cả bác sĩ phẫu thuật cũng từ chối yêu cầu chỉnh sửa nhan sắc lần gần đây nhất của cô. Tiểu Mỹ nhớ lại: "Có lần tôi ở Hàng Châu (Chiết Giang, Trung Quốc) phẫu thuật, có bác sỹ nói với tôi, cháu mới từng này tuổi, không cần chỉnh sửa gì nữa hết." Thế nhưng Tiểu Mỹ vẫn đến bệnh viện khác yêu cầu làm phẫu thuật.

Tiểu Mỹ không ngần ngại công khai ảnh chụp khi đang trong quá trình dao kéo khuôn mặt

Đại diện Bệnh viện Nhân dân tỉnh Giang Tô (Trung Quốc) trả lời phóng viên: "Không thể phẫu thuật thẩm mỹ cho trẻ vị thành niên!" Bên cạnh đó, vị đại diện này cũng bổ sung thêm rằng cho dù có người giám hộ ký tên cũng không thể làm, bởi: "Trẻ vị thành niên còn đang trong giai đoạn phát triển, không thích hợp làm phẫu thuật thẩm mỹ."

Nhưng khi hỏi một bệnh viện phẫu thuật thẩm mỹ tư nhân, phóng viên nhận được câu trả lời chỉ cần có sự đồng ý của người giám hộ, hoàn toàn có thể làm phẫu thuật thẩm mỹ cho trẻ vị thành niên, nếu người giám hộ không thể trình diện ký tên, trẻ có thể mang theo sổ hộ khẩu, ghi lại phương thức liên lạc với cha mẹ, hoặc ghi âm, quay phim chứng minh việc phẫu thuật thẩm mỹ đã được cha mẹ đồng ý.

Chui lủi giữa kẽ hở pháp luật

Tiểu Mỹ phẫu thuật thẩm mỹ suốt 3 năm nay, trải qua không ít lần phẫu thuật thất bại, nhưng Tiểu Mỹ nhất mực cho rằng phẫu thuật thẩm mỹ là quyền tự do của cô. Bác sĩ Vương - công tác tại 1 bệnh viện phẫu thuật thẩm mỹ ở Nam Kinh (Giang Tô, Trung Quốc) cho hay: "Bệnh viện chúng tôi quả thật từng có cha mẹ dẫn trẻ vị thành niên đến yêu cầu phẫu thuật thẩm mỹ, hơn nữa còn bày tỏ thái độ rất gay gắt. Khi chúng tôi nói chưa đủ 18 tuổi chưa thể can thiệp dao kéo, họ lập tức phản ứng lại, cho rằng đó là quyền tự do của họ."

Ước mơ của Tiểu Mỹ là trở thành 1 idol, ngoài việc cần ngoại hình thu hút, cô cũng đầu tư rất nhiều vào việc luyện tập vũ đạo

Ngày 4/1/2019, 1 công ty phẫu thuật thẩm mỹ phát quảng cáo trên Internet: "Phẫu thuật thẩm mỹ là quyền tự do cá nhân, người khác dựa vào cái gì mà dám nhiều lời?" khiến dư luận dậy sóng. Trước đó 1 ngày, Tiểu Hạ (nhân vật đã được đổi tên) - cũng là 1 cô gái vị thành niên - phẫu thuật chỉnh sửa mũi thất bại, không may tử vong.

Trước mắt, Trung Quốc không có văn bản nào quy định rõ ràng việc phẫu thuật thẩm mỹ trước tuổi trưởng thành có phạm pháp hay không, đây là 1 kẽ hở lớn cho các các bệnh viện thu lợi từ những thiếu nam - thiếu nữ có mong muốn thay đổi ngoại hình của bản thân mà bất chấp nguy cơ ảnh hưởng sức khỏe và tính mạng, nhất là trong bối cảnh hiện nay khi mà ai cũng nhận ra "xinh đẹp" là 1 con đường tắt dẫn đến tiền tài và danh vọng.