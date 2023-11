Cường "quắt" Thái Bình - giang hồ 3 tiền án cầm đầu băng nhóm xã hội đen

Sáng ngày 15/11, Công an Thái Bình cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam, khám xét nơi ở, nơi làm việc đối với ông Lưu Bình Nhưỡng (sinh năm 1963, trú tại quận Tây Hồ, Hà Nội) để điều tra về tội Cưỡng đoạt tài sản.

Công an tỉnh cho biết đây là kết quả điều tra mở rộng vụ án Phạm Minh Cường (sinh năm 1986, thường gọi là Cường "quắt", trú tại xã Thụy Xuân, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình) về tội Cưỡng đoạt tài sản quy định tại Khoản 4, Điều 170 Bộ luật Hình sự. Cường "quắt" bị Công an tỉnh Thái Bình bắt và khởi tố vào ngày 17/5.

Ông Lưu Bình Nhưỡng bị bắt - Ảnh: Bộ Công an

Trong vụ án này, công an xác định, Phạm Minh Cường và đồng bọn đã tự ý xác lập quyền sử dụng trái phép các bãi triều để sử dụng làm "phương tiện" gây sức ép, buộc các doanh nghiệp phải miễn cưỡng trả tiền theo khối lượng cát khai thác được hoặc bán lại một phần cho Cường với giá rẻ hơn giá thị trường.

Với thủ đoạn trên, từ năm 2020 đến năm 2022, Cường và đồng bọn đã chiếm đoạt được của các doanh nghiệp khai thác cát tại mỏ cát ven biển xã Thụy Trường, huyện Thái Thụy, số tiền hàng tỉ đồng, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường đầu tư của tỉnh.

Xác định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, Công an Thái Bình đã khởi tố, bắt tạm giam Phạm Minh Cường hồi tháng 5/2023 và mở rộng điều tra vụ án, tập trung làm rõ những trường hợp tiếp tay, giúp sức cho Cường. Đến ngày 15/11, Công an tỉnh ra quyết định bắt ông Lưu Bình Nhưỡng.

Giang hồ cộm cán, 3 tiền án, cầm đầu nhóm xã hội đen

Phạm Minh Cường 37 tuổi, trú tại xã Thụy Xuân, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình, được biết đến với biệt danh Cường "quắt". Đây là đối tượng hình sự, từng có 3 tiền án.

Trước khi liên quan đến vụ ông Lưu Bình Nhưỡng bị bắt, Cường "quắt" từng được xác định do địa bàn huyện Thái Thụy tiếp giáp với TP Hải Phòng, Cường "quắt" đã "dựa hơi", tổ chức móc nối với nhiều đối tượng hình sự, có tiền án, tiền sự tại huyện Thủy Nguyên (TP Hải Phòng) và tỉnh Hưng Yên để thực hiện một số hành vi vi phạm pháp luật.

Thông tin trên báo Lao động cho hay, nhóm "anh em xã hội" do Cường "quắt" cầm trịch đã tham gia bảo kê hoạt động khai thác và cung cấp cát biển; khai thác cát biển trái phép.

Ngoài ra, Cường "quắt" còn tham gia ẩu đả, thanh toán lẫn nhau, cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng... trên địa bàn các huyện ven biển Tiền Hải, Thái Thụy, tỉnh Thái Bình.

Cụ thể, trước đó, hồi tháng 7/2013, xuất phát từ mâu thuẫn nợ nần, Cường "quắt" đã cùng bố mình và chú ruột tham gia vào một vụ việc ẩu đả, cố ý gây thương tích với 2 đối tượng khác.

Hậu quả, bố con Cường và 1 đối tượng bị thương phải đưa đi cấp cứu, điều trị tại bệnh viện. Riêng Cường bị bắn 1 viên đạn từ súng thể thao trúng vùng mông. Vụ án đó cũng đã được Tòa án nhân dân huyện Thái Thụy đưa ra truy tố, xét xử.

Đến tháng 4/2022, Phạm Minh Cường và 4 người khác bị Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình khởi tố bị can để điều tra hành vi "cố ý gây thương tích" và "gây rối trật tự công cộng".

Cường "Quắt" bị khởi tố để điều tra hành vi gây rối trật tự công cộng - Ảnh: Công an Thái Bình

4 bị can gồm: Nguyễn Tiến Thành (sinh năm 2002), Nguyễn Thái An (sinh năm 2002, trú tại thôn Phấn Vũ Nam), Nguyễn Thành Long (sinh năm 2001, trú tại thôn Minh Vũ), Nguyễn Thành Công (sinh năm 1999, trú tại thôn Minh Vũ đều ở cùng xã Thụy Xuân, huyện Thái Thụy, Thái Bình. Tuy nhiên, 04 bị can đều vắng mặt tại địa phương.

Công an Thái Bình xác định khoảng 19 giờ ngày 25/4/2022, tại quán ăn nhà anh N.T.L ở Thôn Chi Chỉ Nam, xã Thụy Trường, huyện Thái Thụy, Cường "quắt" cùng H.G.V. (2002, trú tại huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng) và một số người khác ngồi uống rượu.

Trong quá trình ăn uống, V. và Nguyễn Thành Công xảy ra mâu thuẫn dẫn đến Cường, Vương xô xát với Công và nhóm người cùng phe với Công. Hậu quả, gây mất an ninh trật tự, Vương bị thương phải cấp cứu ở Bệnh viện Việt Đức.

Ngay khi xảy ra vụ việc, Công an tỉnh đã chỉ đạo Công an huyện Thái Thụy xác minh, điều tra làm rõ vụ việc. Sau đó, công an ra quyết định khởi tố 5 bị can vào ngày 28/4/2022.

Cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra lệnh khám xét chỗ ở tại xã Thụy Xuân, huyện Thái Thụy đối với Nguyễn Thành Long, Nguyễn Thành Công, Nguyễn Thái An, Nguyễn Tiến Thành. Khám xét chỗ ở, nơi làm việc của Phạm Minh Cường tại xã Thụy Xuân và xã Tân An, huyện Thái Thụy.

