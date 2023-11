Chân dung ông Lưu Bình Nhưỡng, người vừa bị bắt vì cáo buộc cưỡng đoạt tài sản

Ông Lưu Bình Nhưỡng khi nghe lệnh bắt. Ảnh: Bộ Công an

Ông Lưu Bình Nhưỡng sinh năm 1963, quê quán tại xã Hùng Dũng, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình, hiện trú tại quận Tây Hồ, Hà Nội.

Ông Lưu Bình Nhưỡng giữ chức Phó Trưởng Ban Dân nguyện, thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Được biết, ông Lưu Bình Nhưỡng là Tiến sĩ Luật kinh tế và có nhiều năm làm giảng viên Luật.

Ông Nhưỡng từng là đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa XIV (2016 - 2021) thuộc đoàn đại biểu tỉnh Bến Tre, ủy viên Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội (2016 - 2021), phó trưởng Ban Dân nguyện Quốc hội, phó chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Thụy Sĩ.

Ông Lưu Bình Nhưỡng cũng từng là phó chủ nhiệm khoa pháp luật kinh tế Đại học Luật Hà Nội. Tính đến năm 2010, ông đã có 22 năm làm giảng viên Đại học Luật Hà Nội. Sau đó, ông Nhưỡng làm chánh văn phòng Tổng cục Thi hành án dân sự Bộ Tư pháp, tham mưu cho Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương.

Đến ngày 21/9/2018, tại trụ sở Văn phòng Quốc hội, ông Lưu Bình Nhưỡng, Ủy viên Thường trực Ủy ban Về các vấn đề xã hội của QH Khóa XIV được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó trưởng Ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhiệm kỳ 2016 - 2021 kể từ ngày 17/9/2018.

Ông Lưu Bình Nhưỡng khi bị bắt. Ảnh: Bộ Công an

Ông Nhưỡng được biết đến là đại biểu tích cực tham gia vào các vấn đề xã hội, dân sinh, pháp lý, có nhiều phát ngôn thẳng thắn được nhiều người ủng hộ.

Như đã đưa tin, ngày 15/11, Công an tỉnh Thái Bình cho biết đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét nơi ở, nơi làm việc đối với ông Lưu Bình Nhưỡng (sinh năm 1963) trú tại quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội để điều tra về tội Cưỡng đoạt tài sản.

Quá trình bắt, khám xét, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình thu giữ nhiều đồ vật, tài liệu có dấu hiệu vi phạm pháp luật phục vụ công tác điều tra mở rộng vụ án.

Ông Lưu Bình Nhưỡng bị bắt là kết quả điều tra mở rộng vụ án Phạm Minh Cường, thường gọi là Cường "quắt" (sinh năm 1986, trú huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình) về cùng tội danh.

Phạm Minh Cường được xác định cùng đồng bọn đã tự ý xác lập quyền sử dụng trái phép các bãi triều nhằm gây sức ép, buộc các doanh nghiệp phải trả tiền theo khối lượng cát khai thác được, hoặc bán lại một phần cho Cường với giá rẻ hơn giá thị trường.

Từ năm 2020 đến 2022, Cường và đồng bọn đã chiếm đoạt được của các doanh nghiệp số tiền hàng tỉ đồng.

Ông Lưu Bình Nhưỡng trước khi bị bắt. Ảnh: Côngt TTĐTCP

