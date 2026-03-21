Cường kích A-10 của Mỹ nhận nhiệm vụ chưa có tiền lệ tại Trung Đông

Sao Đỏ |

Cuộc chiến tại Iran cho thấy cường kích A-10 của Mỹ vẫn còn rất hữu dụng và chưa thể sớm "nhận sổ hưu".

Cường kích A - 10 của Mỹ và nhiệm vụ chưa có tiền lệ tại Trung Đông - Ảnh 1.

Không lực Hoa Kỳ (USAF) đã sử dụng cường kích A-10 để tấn công các tàu thuyền của Iran tại eo biển Hormuz, thông tin này được trang The War Zone (TWZ) đăng tải.

Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hoa Kỳ - Tướng Dan “Razin” Kaine, đã phát biểu về vai trò của máy bay A-10 trong cuộc xung đột với Iran trong một cuộc họp báo tại Lầu Năm Góc.

Quân đội Mỹ trước đây đã xác nhận sự tham gia của máy bay Warthog trong chiến dịch, nhưng chưa có báo cáo nào về việc sử dụng chúng để tấn công mục tiêu trên biển.

A-10 Warthog trước đây đã tham gia thực hiện những trận oanh kích chống lại các nhóm dân quân được Iran hậu thuẫn ở Iraq. Tuy nhiên, loại máy bay này đang sắp hết thời hạn sử dụng và Không quân Mỹ dự định sẽ loại biên hoàn toàn chúng vào cuối thập kỷ này, hoặc thậm chí sớm hơn.

Ông Kane còn lưu ý trực thăng tấn công AH-64 Apache hiện đang hoạt động dựa trên các nguyên tắc tương tự như A-10, nhưng không trực tiếp xác nhận việc sử dụng chúng để tấn công mục tiêu trên biển.

Vị tướng nhấn mạnh, các đồng minh của Mỹ trong khu vực cũng đang triển khai AH-64 của riêng họ để tiêu diệt máy bay không người lái của Iran.

Iran sở hữu hàng trăm tàu cao tốc, một số trong đó được trang bị tên lửa chống hạm tầm ngắn, cũng như pháo phản lực và các loại vũ khí khác. Phương tiện như vậy cũng có thể được sử dụng để rải thủy lôi, đe dọa hoạt động vận tải hàng hải trong khu vực.

Những mục tiêu này rất khó phát hiện và đánh chặn bởi một hạm đội "lớn", trong khi máy bay tấn công A-10, nhờ các đặc điểm nổi trội - đặc biệt là tải trọng chiến đấu đáng kể và thời gian bay dài, có thể tiêu diệt chúng một cách hiệu quả.

Cường kích A - 10 của Mỹ và nhiệm vụ chưa có tiền lệ tại Trung Đông - Ảnh 2.

Máy bay tấn công A-10 Thunderbolt II (Warthog).

Trước đó, Bộ Tư lệnh Trung ương Hoa Kỳ đã công bố những bức ảnh cho thấy các máy bay này được triển khai trong Chiến dịch Epic Fury, mang theo một tổ hợp vũ khí mạnh mẽ, bao gồm tên lửa dẫn đường APKWS II 70mm, tên lửa không đối đất AGM-65 Maverick và tên lửa không đối không AIM-9M Sidewinder.

Máy bay A-10 còn được trang bị pháo GAU-8/A Avenger 30mm tích hợp. Các hệ thống vũ khí APKWS II, AGM-65 và GAU-8/A rất hiệu quả chống lại mục tiêu trên biển, bao gồm cả tàu thuyền, cũng như nhiều mối đe dọa từ đất liền.

Trước đó, tháng 10/2025, có thông tin cho biết một trong những máy bay tấn công A-10 của Mỹ đã được phát hiện có dấu hiệu cho thấy đã tiêu diệt UAV cảm tử hình dáng tương tự Shahed.

Thân máy bay, thuộc Phi đội số 190 "Skull Bangers" của Không quân Vệ binh Quốc gia Idaho được trang trí bằng 2 dấu hiệu bắn hạ máy bay không người lái.

Vị trí chính xác của chiến dịch này chưa được biết, nhưng rất có thể nó diễn ra trong khuôn khổ Chiến dịch Prosperity Sentinel, nhằm chống lại lực lượng Houthi ở Biển Đỏ.

Nút bấm "Tôi không phải là robot" thực chất không hề vô nghĩa: Sự thật kế hoạch hàng tỷ USD của Google
Camera phát hiện bất thường, CSGT lập tức có mặt xử phạt 13 triệu đồng với hành vi nhiều tài xế mắc phải

Choáng ngợp hàng chục tỉ đồng, hơn 1000 miếng vàng, hàng chục siêu xe trong vụ Mr Pips

Con gái của ông Kim Jong-un lái xe tăng, khai hỏa súng bắn tỉa thế hệ mới

Iran công bố khoảnh khắc "tiêm kích tàng hình F-35 Mỹ trúng tên lửa'- máy bay và phi công hiện ra sao?

Cục Cảnh sát giao thông: Sẽ có nhiều thay đổi trong kỳ thi bằng lái xe, tập trung vào 1 vấn đề

Cục CSGT kêu gọi nếu có hiện tượng xe “chim mồi”, người dân hãy báo ngay cho Cục trưởng

Xe điện mini 4 chỗ giá dưới 200 triệu, đi 170km/sạc

Khoảnh khắc Iran tung mưa đạn chùm trả đũa vụ hạ sát quan chức an ninh quốc gia

