Cuồng chạy bộ, người đàn ông Trung Quốc bị vợ "kiện": Phạm sai lầm không thể tha thứ với vợ con

Theo Toutiao News đưa tin, một người phụ nữ tên Zhao, đến từ tỉnh Hồ Nam, miền nam Trung Quốc, cho biết rằng anh Peng - người sẽ trở thành chồng cũ của cô sau khi ly hôn thành công, đã bỏ con gái họ trong xe hàng giờ để anh ta có thể tham gia một cuộc thi chạy địa phương. ‏

‏Sau khi được đăng tải trên mạng xã hội Trung Quốc, vụ việc đã được lan truyền mạnh mẽ và gây phẫn nộ cho cộng đồng mạng. Theo chia sẻ từ Zhao, cô không chứng kiến tận mắt vụ việc, nhưng chính con gái của cô đã kể lại mọi thứ. Theo lời kể, hôm đó, bố đã mua đồ ăn sáng cho cô bé, rồi đưa điện thoại để cô bé chơi. Sau đó, bố để cô bé ở lại trong xe một mình, khóa cửa xe rồi đi tham gia một cuộc thi chạy ở gần đó. ‏

Cô bé cho biết bố đã mang bữa sáng và điện thoại cho mình, sau đó mới tham gia giải chạy. Ảnh: Baidu‏

‏Nghe con gái kể lại, Zhao vô cùng tức giận và cố gắng tìm ra sự thật từ Peng, nhưng anh ta biện hộ rằng, bản thân không để con gái một mình trong xe quá lâu. "Tôi chỉ chạy khoảng 1,5km đã quay lại ô tô rồi", anh phân bua. "Nếu thấy không hài lòng, cứ việc kiện tôi ra tòa, xem ai đúng ai sai." ‏

‏Chia sẻ với truyền thông, Zhao cho biết, đó là một hành vi không thể tha thứ, cô không chấp nhận lời giải thích hời hợt như vậy. Cô cũng nhận định Peng bị ám ảnh bởi việc chạy bộ. Đó là nguyên nhân khiến cặp đôi phải ly hôn, không thể sống chung với nhau được nữa. ‏

‏Ban đầu, Zhao đến với Peng vì thói quen chạy bộ của anh và cho rằng, anh là người chú trọng giữ gìn sức khỏe. Nhưng thực tế không phải như vậy. Theo quan điểm cá nhân của cô, tất cả những gì mà Peng bị ám ảnh chỉ là "chạy bộ". ‏

‏"Chạy, chạy và chạy. Lúc nào việc đó cũng được ưu tiên hơn cả. Nỗi ám ảnh của anh ấy đã phá hủy hạnh phúc gia đình chúng tôi", Zhao nói. Sau khi ly hôn, cô bị trầm cảm nặng và vẫn chưa hồi phục tinh thần.‏

‏Hành vi của người đàn ông đã gây ra làn sóng chỉ trích trên mạng xã hội đại lục. Rất nhiều người để bình luận: ‏

‏"Anh ta thực sự là một người đàn ông ích kỷ".‏

‏"Nhốt trẻ trong ô tô là rất nguy hiểm. Anh ta sẽ làm gì nếu có chuyện khủng khiếp xảy ra với con gái của mình?" ‏

‏"Thật sự không thể hiểu nổi. Nếu là tôi thì tôi ly hôn lâu rồi!"‏

‏"Một sai lầm không thể tha thứ!"...‏

‏Tác hại của việc bỏ trẻ em trên ô tô một mình‏

‏Ông Jan Null, nhà khí tượng học thuộc đại học San Jose State cho biết: "Khi tắt máy xe, cửa xe kéo kín, máy điều hòa tắt đi nhanh chóng, chỉ sau 10 phút đầu, nhiệt độ trong xe có thể tăng thêm 190 độ F. Như vậy, nếu đậu xe dưới trời nắng nóng, nhiệt độ trong xe khoảng 70 độ F, sau 10 phút tắt máy, nó sẽ lên đến 89 độ F. Khi nhiệt độ tăng đến ngưỡng nguy hiểm, nó có thể gây tử vong cho con người".‏

‏Theo thống kê của Cơ quan An toàn đường cao tốc quốc gia Mỹ (NHTSA), nếu không tính đến các vụ tai nạn do va chạm… sốc nhiệt là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến các trường hợp trẻ nhỏ tử vong trên ô tô. Vì trong những ngày nắng nóng, nhiệt độ trong xe có thể tăng thêm 7 - 10 độ (tùy nhiệt độ ngoài trời). ‏

‏Trong khi đó, nghiên cứu của Học viện Nhi khoa Mỹ cho thấy, việc cơ thể trẻ con nóng lên nhanh gấp 3 đến 5 lần so với cơ thể người lớn. Vì vậy, nếu bị bỏ quên trên ô tô, đặc biệt vào mùa nắng nóng, nhiệt độ cơ thể của trẻ nhỏ có thể tăng nhanh chỉ trong vài phút. Khi thân nhiệt vượt ngưỡng 41,5 độ C, cùng với việc ngạt khí do lượng oxy bên trong xe giảm dần… khiến trẻ em rơi vào tình trạng nguy hiểm, có thể dẫn đến tử vong.‏

‏Nhiệt độ cao trong cơ thể dẫn đến sự thay đổi trong nhận thức và gây nguy hiểm cho não, tim và thận, thậm chí để lại một số di chứng về sau. Trong trường hợp cấp tính, tình trạng say nóng có thể làm chết một đứa trẻ, thậm chí một người trưởng thành.‏

‏Bên cạnh đó, do còn quá nhỏ nên trẻ em không đủ kỹ năng ra tín hiệu cấp cứu, thu hút sự chú ý của người bên ngoài dẫn đến nguy cơ tử vong càng tăng cao.‏

Người lái xe phải nhớ điều quan trọng là không bao giờ để trẻ nhỏ một mình trong xe, dù chỉ một phút. Ảnh minh họa: Internet‏

‏Những con số đáng báo động‏

‏Theo một thống kê được thực hiện tại Mỹ của Cơ quan An toàn đường cao tốc quốc gia Mỹ (NHTSA) vào năm 2018, quốc gia này đã có 52 trẻ em (từ 7 tuần đến 11 tuổi) đã tử vong sau khi cha mẹ, người lớn bỏ quên bên trong ô tô. Thông tin được Consumerreports công bố cũng cho thấy, kể từ năm 1998 đến nay, tại Mỹ có hơn 800 trẻ tử vong trong xe do bị sốc nhiệt trong ô tô. Trong số đó, hơn 70% là các em nhỏ dưới 2 tuổi, bị bỏ quên trong xe. ‏

‏Nghiên cứu của tiến sĩ David Diamond và giáo sư tại Đại học Nam Florida về đề tài này cũng cho thấy, việc trẻ nhỏ bị bỏ quên trên ô tô xuất phát từ việc cha mẹ, người lớn lái xe trong tình trạng thiếu ngủ, mất tập trung, căng thẳng hoặc có một sự thay đổi trong thói quen. ‏

‏Người lái xe phải nhớ điều quan trọng là không bao giờ để trẻ nhỏ một mình trong xe, dù chỉ một phút. Nếu tình cờ phát hiện trẻ nhỏ một mình trong xe hơi ai đó, bạn nên gọi cảnh sát và cấp cứu ngay lập tức. Ngoài ra, mỗi tài xế nên trang bị dụng cụ phá kính xe để phòng khi hữu sự.